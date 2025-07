Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google continua a scommettere sull’intelligenza artificiale e si prepara a rilasciare nuove funzioni per AI Overview che renderanno la ricerca ancora più veloce

DIA TV/Shutterstock

Google continua a investire su AI Overview, i riassunti generati da Gemini che stanno diventando il metodo preferito da molti utenti per ottenere informazioni rapide. E proprio per questa ragione, Big G sta testando una serie di novità per questa funzione, pronte ad offrire un’esperienza di ricerca rinnovata, più interattiva e molto più immediata ma che, soprattutto, punta a diventare un’abitudine per le persone che si affidano al nuovo motore di risposta.

Come sta cambiando AI Overview

Come notato dall’APK teardown eseguito dall’utente Discord chiamato RayDacted (e prontamente condiviso da Android Authority) tra le novità più interessanti c’è l’introduzione di tre pulsanti contestuali che appaiono quando si seleziona una porzione di testo all’interno del box dell’AI Overview.

Il tasto Spiega, consente di ottenere un approfondimento immediato sul frammento di testo selezionato ed è particolarmente utile per chiarire concetti complessi o per espandere le informazioni contenute in una porzione di testo senza dover avviare una nuova ricerca.

Questa parte messa in evidenza, restituisce un riassunto ancora più sintetico rispetto all’Overview principale, prestando sempre la massima attenzione alle fonti originali, semplificando ulteriormente la comprensione dell’argomento e consentendo agli utenti di verificarne l’affidabilità.

Il tasto Immagini correlate avvia automaticamente una ricerca per immagini correlate alla porzione di testo messa in evidenza. Un’opzione molto utile per visualizzare rapidamente elementi pertinenti, migliorando la comprensione visiva del contenuto senza dover cercare manualmente tra diverse schede.

Infine Copia testo che, banalmente, permette di copiare il testo selezionato. Una funzione simile al classico copia-incolla già presente nei browser resa ancora più immediata dall’integrazione all’interno dell’AI Overview.

Google vuole rendere l’AI più centrale per la navigazione

Questa novità si inserisce nell’ambizioso progetto di Google di rendere l’intelligenza artificiale un elemento centrale nella navigazione quotidiana, così come testimoniato dall’indiscrezione di arrivo di funzioni simili anche nel feed di Discover.

Del resto, non è un segreto che Big G, nel tentativo di “allinearsi” alle esigenze degli utenti, sta diventando un motore di risposta più che un motore di ricerca, fornendo alle persone tutte le informazioni di cui hanno bisogno, riassunte e organizzate nel box dell’Overview oppure nell’apposita AI Mode.

Al momento, comunque, queste nuove opzioni non sono ancora disponibili per tutti gli utenti e il colosso di Mountain View non ha fornito ulteriori dettagli sulla loro integrazione definitiva.

Importante ricordare, però, che trattandosi di un APK teardown eseguito sul codice della versione beta dell’app Google, non è detto che queste impostazioni vengano rilasciare così come appaiono ora con Big G che potrebbe cambiare qualche dettaglio oppure, nel peggiore dei casi, decidere di cestinarle definitivamente.

Per ora, quindi, non resta che attendere maggiori informazioni ufficiali da parte dell’azienda.