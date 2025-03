Verissimo, social in rivolta contro Clizia Incorvaia (e Silvia Toffanin). Cosa sta succedendo Dopo l'annuncio dell'ospitata, il web si è ribellato. Pesanti gli attacchi all'ex vippona, accusata di farsi pubblicità con il ricordo di Eleonora Giorgi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Critiche a cascata sul programma di Silvia Toffanin, per l’ennesima ospitata in studio di Clizia Incorvaia. Sotto il post social di Verissimo, in cui si annunciava l’arrivo dell’influencer domenica prossima, i fan si sono subito scatenati con proteste e frasi choc. Da chi accusa la Incorvaia di farsi pubblicità, a pochi giorni dalla scomparsa della suocera Eleonora Giorgi. A chi punta il dito contro il programma, invece, sostenendo una mancanza di ‘fantasia’ nella scelta degli ospiti. Dato che più volte, nel corso della stessa stagione, capita di rivedere a Verissimo volti arcinoti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Verissimo, la furia del web contro Clizia Incorvaia

Sarà che ogni tanto gli haters tornano a galla, quasi naturalmente, ma l’attacco di queste ore a Clizia Incorvaia sembra, onestamente, andare un po’ oltre. La moglie di Paolo Ciavarro, infatti, non ha fatto altro che accettare l’ospitata di Silvia Toffanin a Verissimo (attesa per domenica, ore 16.30 su Canale 5). Poi la notizia è stata data sul canale Instagram del programma, poco fa, e subito è scattata la lotta al commento più inopportuno e volgare.

"Ma basta", ha scritto più di un utente, e ancora: "Sempre presente questa", "Mamma che palla al piede", "L’unica che non era da invitare". C’è poi chi ha attaccato la Incorvaia per essersi presentata in tv a così poca distanza dalla scomparsa della suocera Eleonora Giorgi: "Un po’ esagerato, vivete il dolore a casa. Capisco che il gettone di presenza serva. Ma basta!". E altri sono stati ancora più pungenti: "Ci dobbiamo sorbire questa lagnosa…ora cavalchi l’onda per merito della grande Eleonora…se ti chiudi in casa a fare silenzio è molto meglio. Voglio capire i figli (Paolo e Andrea) e tu che c’entri?".

Gli attacchi degli haters a Verissimo e alla Toffanin

Indirettamente, le polemiche sono piovute anche sul programma di Silvia Toffanin e sulla conduttrice stessa. Per la scelta, talvolta ripetitiva, degli ospiti da chiamare in studio. C’è addirittura chi ha proposto, più o meno sarcasticamente, di cambiare il format dello show per evitare altre polemiche. "Non gli converrebbe adottare il format del cast fisso?", ha scritto un utente, "poi ogni tanto qualche ospite speciale. Tanto sono sempre le stesse persone, ogni tot. A questo punto fate un cast tipo film, presenze fisse". Cast fisso o meno, il web non perde mai l’occasione di sollevare un bel polverone (quasi) dal niente. Eppure sarebbe il caso di dire ‘ma basta’, ogni tanto, anche a questo genere di reazioni social senza capo né coda.

