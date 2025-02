Uomini e Donne, svolta storica: Canale 5 ‘cancella’ il Trono di Chiara (finito malissimo). Perché La fine dell’avventura fulminea della nuova (e già ex) tronista nel dating show di Maria De Filippi non andrà in onda: cos’è successo dopo la segnalazione

Una decisione storica a Uomini e Donne. Come rivelato dalle anticipazioni del programma emerse sui social, infatti, la fine della (brevissima) avventura di Chiara Pompei sul Trono del dating show di Maria De Filippi non andrà in onda su Canale 5. Il burrascoso finale dell’esperienza della nuova (e già ex) tronista, infatti, sarà disponibile solo online su WittyTv. Scopriamo perché e cos’è successo.

Uomini e Donne: la fine del Trono di Chiara Pompei non va in onda

Il Trono più breve di sempre non andrà in onda a Uomini e Donne. Quasi due settimane fa la nuova tronista Chiara Pompei faceva il suo esordio nel dating show di Maria De Filippi, ma la sua avventura – iniziata tra le polemiche in seguito a una segnalazione del suo ex ragazzo Riccardo – ha avuto vita brevissima. Come emerso dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni dopo le ultime registrazioni del programma, infatti, Chiara è stata raggiunta in studio proprio dal suo ex, che l’ha convinta a rinunciare al Trono. I telespettatori e le telespettatrici di Canale 5, tuttavia, non potranno assistere a questo insolito finale di un Trono di fatto mai iniziato ufficialmente (la tronista ha solo partecipato a qualche ballo per conoscere i corteggiatori). Il motivo? Mediaset e il team di UeD hanno deciso di non trasmettere questa ‘cacciata’ dallo studio nel daytime pomeridiano. Come emerso dalle anticipazioni diffuse dai canali social del programma, infatti, la fine del Trono di Chiara sarà disponibile in esclusiva in streaming su WittyTv, al termine della puntata ‘regolare’ di oggi lunedì 24 febbraio 2025.

Chiara Pompei, la segnalazione e il disastroso finale del Trono classico di UeD

Poco dopo il suo esordio dello scorso 11 febbraio si sono perse le tracce di Chiara Pompei. La tronista era chiamata a raccogliere l’eredità di Martina De Ioannon (che ha lasciato il programma con Ciro Solimeno) e a continuare a ridare lustro a un Trono classico finito male sia per Alessio Pecorelli che per Michele Longobardi, allontanati dal dating show di Maria De Filippi. L’avventura di Chiara, però, è finita anche peggio. Poco prima del suo debutto nel cast di UeD la tronsita era finita al centro delle polemiche in seguito alla segnalazione del suo ex ragazzo Riccardo Sparacciari, che aveva rivelato di avere una relazione con lei. Stando alle anticipazioni di Pugnaloni, la tronista è stata chiamata a centro studio per fare chiarezza sulla vicenda, confessando di essere entrata nel programma perché Riccardo avrebbe sempre considerato la loro storia d’amore un rapporto occasionale. In studio è arrivato proprio il ragazzo che, invitato a un confronto dietro le quinte, ha convinto la giovane a lasciare il Trono e la trasmissione.

