Uomini e Donne, il racconto choc di Ida Platano: “Sento dolori dalla mattina alla sera”. Come mai L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato sui social i dettagli della sua malattia alle gambe. Mentre Mario Cusitore torna a parlare di lei online.

Ida Platano, amatissima dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la sua malattia ai follower. Dopo aver svelato di soffrire di lipedema alle gambe, la Platano ha pubblicato alcune storie su Instagram per spiegare a chi la segue cosa significa convivere con una patologia così complessa. Non sono mancate, poi, le stilettate agli haters che la criticavano per la scelta di non mostrare le gambe. Mentre l’ex di Ida, Mario Cusitore, si è aperto sul suo profilo ed è tornato a parlare della dama (con un ‘mea culpa’ annesso che ha spiazzato i fan). Confessione a cui è seguita anche la replica, velenosa, della stessa Ida. Vediamo di seguito tutti i particolari.

Ida Platano, la confessione social sulla malattia alle gambe

Malata da tempo di lipedema alle gambe, l’ex Dama di Uomini e Donne Ida Platano ha raccontato per la prima volta i dettagli della sua condizione. Lo ha fatto su Instagram, rispondendo ai followers con una serie di storie molto personali. Quando era ancora una ragazza, ha spiegato Ida, ha iniziato a soffrire di "dolori dalla mattina alla sera", che ormai sono diventanti parte integrante della sua vita. Si è poi recata da diversi specialisti, per capire cosa le stesse capitando: "Sono stata dall’angiologo, dal flebologo e anche dal chirurgo plastico. Poi ogni anno ho sempre fatto l’ecodoppler e mi hanno detto di questa patologia cronica".

Una volta scoperto che si trattava di lipedema, Ida Platano ha iniziato ad adottare alcune precauzioni. "Sento dolori che partono dal ginocchio fino alla caviglia", ha proseguito, "al tatto noduli e avvallamenti. La pelle risulta fragile e sono piena di capillare. Il sole non deve essere preso direttamente…Al mare cerco di camminare sempre e non sto sotto il sole ore e ore. Cerco di tutelarle perché diventano bollenti". Ci sono poi i trattamenti frequenti, a cui l’ex Dama è costretta a sottoporsi. Per non parlare degli attacchi social di chi, pur conoscendo la sua condizione, critica la scelta di Ida di mostrare poco le gambe.

Le parole di Mario Cusitore su Ida e la replica dell’ex Dama

Nel frattempo, l’ex di Ida Mario Cusitore è tornato a parlare sui social del suo rapporto con la Dama. Alla domanda di un follower, che gli ha chiesto se sceglierebbe di corteggiare Ida di nuovo, Mario ha replicato con un sonoro ‘sì’: "Ma perché hai dubbi? Ovviamente il mio era un Sì!". Cusitore ha anche ammesso i suoi sbagli nella gestione di quella storia: "Rispondo per correttezza: potevo gestire tutto in maniera diversa. Sì, ma a volte la verità è lì davanti ma è difficile credergli. Quindi sì, me ne pento! Cosa cambierei del mio percorso fatto con Ida? L’ultima settimana".

Poi l’ex Cavaliere ha confessato candidamente di aver ripreso a seguire la Platano su Instagram: "Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene". A stretto giro di posta, è arrivata anche la replica di Ida Platano alle dichiarazioni di Mario. Non proprio positiva, diciamo. Perché la protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una storia in cui (senza nominare direttamente Cusitore) dice: "Com’era quella canzone? ‘A me non me ne fott’ proprij’". Insomma, qualsiasi cosa dica o pensi Mario, a lei non interessa. Ma sarà davvero così?

