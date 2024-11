Uomini e Donne choc, Gemma Galgani via per colpa di Tina: "Dopo 14 anni dico basta" Caos in studio nella puntata di oggi, 22 novembre: Gemma minaccia di lasciare il programma dopo l’ennesimo scontro con Tina. Maria De Filippi fatica a mantenere la calma.

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha visto una nuova, accesa sfida tra le due protagoniste indiscusse del programma: Tina Cipollari e Gemma Galgani. La furia dell’opinionista è scatenata dalla recente intervista di Gemma a Verissimo, in cui la dama torinese ha accusato Tina di ostacolare le sue conoscenze. Quando Maria De Filippi tenta di interrompere il conflitto, Tina, furiosa, le chiede di non intromettersi.

Uomini e Donne, lo scontro tra Gemma e Tina

Lo scontro si intensifica, con Gemma che sbotta e minaccia di lasciare il programma, dichiarando: "Mi dispiace Maria, ma io devo andare. Ci sono a casa i miei cari che mi guardano." Il pubblico, sorpreso e attento, assiste a un confronto che sembra riportare alla memoria le vecchie liti, quelle che hanno reso famoso il programma.

Il continuo scambio di provocazioni tra Gemma e Tina non smette di tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo. Dopo 14 anni di battibecchi e tensioni, l’affiatamento tra le due non è mai venuto meno, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La Galgani, visibilmente esasperata, continua a difendersi, ribadendo di non aver mai avuto una relazione con Walter Chiari, ma solo un’intesa professionale. "Ho preso persino un secchio d’acqua sporca in faccia", confessa, segnando un punto di rottura nel suo lungo cammino nel programma. Nonostante la minaccia di abbandonare, alla fine, Gemma rimane nel parterre, pronta a fronteggiare le nuove provocazioni.

La reazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, che tenta di calmare le acque, si rivolge direttamente alla Galgani, cercando di tranquillizzarla: "Gemma ridono perché sono abituate alle vostre liti. Ma non è che la gente crede ciecamente a quello che dice Tina." L’intento della conduttrice è chiaro: riportare un po’ di serenità nello studio e dare spazio alla nuova esterna di Gemma con Fabio. Tuttavia, Tina non ci sta e, come da copione, cerca di sabotare la conoscenza tra i due. "Ha avuto tantissimi uomini", dice, scagliandosi ancora contro la dama. La Cipollari, come sempre, non lascia nulla al caso e mette in dubbio le buone intenzioni di Gemma.

La frecciatina a Silvia Toffanin

A questo punto, il ciclone Tina non accenna a placarsi, ma Maria De Filippi, stanca e visibilmente provata, lancia una frecciatina a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. "Giustamente la padrona di casa domanda, ma tu potresti dire di no", afferma Maria, riferendosi alle dichiarazioni fatte da Gemma nel programma del week end di Canale 5. La De Filippi, con il suo stile unico, riesce infine a riportare la calma, ponendo fine al tumultuoso dibattito e proseguendo con la puntata. L’ennesimo capitolo della saga Gemma-Tina è solo uno dei tanti, ma sicuramente uno dei più esplosivi di questa stagione.

