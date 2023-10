Tu si que vales, continuano le performance (e gli scherzi alla Ferilli): anticipazioni Quarto imperdibile appuntamento con tantissimi talenti in uno show che garantisce sempre grasse risate. Ecco qualche anteprima di ciò che vedremo.

Il sabato sera di Canale 5 ha ormai un solo significato: appuntamento imperdibile con Tu si que vales. Arrivati alla quarta puntata anche questa edizione si conferma di enorme successo, e questo non solo grazie agli eccezionali performer che salgono sul palco ad ogni appuntamento, ma anche ai protagonisti e padroni di casa. Al timone del programma, infatti, troviamo tre conduttori d’eccezione: Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nella divertente giuria troviamo invece Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, affiancati dalla bella e simpaticissima Sabrina Ferilli nel ruolo di "voce del popolo" per rappresentare il giudizio del pubblico. Insomma, a questo show non manca proprio niente e, anche questa sera, sabato 14 ottobre, si prospetta una puntata da non perdere. Vediamo qualche anticipazione.

Tu si que vales continua a vincere il prime time

Ebbene sì, Tu si que vales continua ad aggiudicarsi gli ascolti più alti del sabato sera. Anche la terza puntata ha battuto la Rai a mani basse, registrando 3.713.000 di spettatori con uno share del 28.5%. Questo contro i comunque ottimi risultati dello speciale di Reazione a catena in prima serata su Rai 1 che ha comunque portato a casa ben 2.008.000 di spettatori pari al 13.9% di share. Il Biscione continua quindi a conquistare il prime time del sabato sera e anche per questa nuova puntata non sarà diverso.

Tu si que vales: anticipazioni 14 ottobre

Anche questa sera, la quarta puntata sarà davvero ricchissima. Cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente grandi performance sia all’interno degli studi che nell’area esterna. Ballerini, cantanti, attori, sportivi, giocolieri, maghi, atleti, performance uniche nel loro genere, altre abbastanza improbabili ma super divertenti e molto di più.

Come ogni puntata che si rispetti, non mancheranno nemmeno gli scherzi del mitico Giovannino a Sabrina Ferilli, la cui sopportazione per il piccolo personaggio vestito di rosso dalla faccia blu sta davvero raggiungendo i limiti. Come si vede nello spot della nuova puntata, Giovannino entrerà in studio con aria fiera e una piccola aspirapolvere rossa, e i giudici si ritroveranno a spazzare lo studio a ritmo di musica sotto gli occhi increduli della Ferilli. Volete davvero perdere tutto questo? Probabilmente no.

Quando e dove vedere Tu si que vales

L’appuntamento con Tu si que vales è questa sera, sabato 14 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il programma continuerà poi ad andare in onda ogni sabato sera in prima serata fino a metà novembre, salvo eventuali modifiche in corso d’opera.

