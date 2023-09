Tim Music Awards, su Rai 1 ancora festa della musica (secondo atto): chi canta Stasera seconda puntata della festa della musica di fine estate: sfilata di star con Vanessa Incontrada e Carlo Conti all’Arena di Verona

Le attese per la seconda serata dei TIM Music Awards sono alle stelle, dopo il successo della prima puntata, il palcoscenico dell’Arena di Verona torna ad essere popolato da grandi artisti. Questo evento, che celebra il meglio della musica italiana, ha infatti già regalato emozioni e sorprese durante la prima serata del 15 settembre. Ma il clou è previsto per la serata del 16 settembre, quando si esibiranno alcuni dei più grandi artisti della scena musicale italiana. L’Arena di Verona sarà di nuovo il palcoscenico di questa magica serata, che sarà ancora condotta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti e trasmessa su Rai 1 alle 20:35. Per chi non può seguire la cerimonia in TV, c’è la possibilità di streaming gratuito su RaiPlay. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dell’evento.

Novità e ospiti

L’attesa per la serata del 16 settembre è palpabile, e il pubblico non sarà deluso. Durante questa serata, verranno conferiti i prestigiosi TIM Music Awards agli artisti che si sono distinti nell’ultimo anno, riconoscendo i risultati straordinari ottenuti con album, singoli e concerti. Saranno inoltre assegnati i Premi Speciali, che aggiungono un tocco di eccellenza all’evento.

Uno dei momenti più attesi della serata è l’assegnazione dei premi agli album e ai singoli che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023. Questi riconoscimenti rappresentano il culmine del successo per gli artisti e le loro produzioni musicali. Inoltre, durante i TIM Music Awards, verranno premiati gli eventi e i tour che hanno attirato oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) secondo le certificazioni Siae, nel periodo tra settembre 2022 e settembre 2023.

Gli ospiti dei Tim Music Award (seconda puntata)

La serata promette di essere un’esplosione di talento e emozioni, ma purtroppo al momento non disponiamo della scaletta separata dell’evento. Tuttavia, l’elenco dei 50 artisti partecipanti è impressionante e include nomi come Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresch, Clara, Gigi D’Alessio, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geoiler, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Me contro te, Marco Mengoni, Mr Rain, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rosa Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Insomma, la serata del 16 settembre promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, con una lista di artisti che rappresenta il meglio del panorama musicale nazionale.

