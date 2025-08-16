Pippo Baudo, chi è il figlio Alessandro (che lo credeva uno zio) e cosa fa Alessandro Baudo, figlio del celebre conduttore, ha vissuto una vita caratterizzata da segreti e riscoperta, ecco tutto quello che sappiamo

Alessandro Baudo, meglio conosciuto come Alex, è il figlio di Pippo Baudo, uno dei conduttori più celebri della televisione italiana. Nato a Roma nel 1962, Alessandro ha trascorso gran parte della sua vita lontano dai riflettori, pur avendo un legame unico con il padre. La sua madre, Mirella Adinolfi, era un amore giovanile di Baudo, ma la loro relazione era complicata, poiché Mirella era sposata con un dirigente RAI Tullio Formosa. Questa situazione portò a una verità nascosta per molti anni: Alessandro credeva che Pippo fosse solo un lontano zio, finché Tullio, in punto di morte, rivelò l’identità del suo vero padre. "Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri", ha svelato in un’intervista.

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo e cosa fa

Alessandro Baudo ha scelto di seguire una carriera nel mondo della musica, costruendo la sua identità artistica in Australia. Ha pubblicato sette album e, come ha dichiarato, l’ultimo è un disco live registrato in Australia, da cui emerge un suono fresco. Il suo amore per la musica italiana è evidente, e ha creato anche un medley dedicato a Gino Paoli. Nel 2022, dopo anni di assenza, Alessandro è tornato in Italia, trasferendosi a Terni, una città che ha colpito il suo cuore per la sua bellezza e la somiglianza con altri luoghi in cui ha vissuto, come Sydney e il Canada. Ma alla base della scelta di Alessandro c’è anche la voglia di stare vicino a suo padre: "Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’.

Alessandro e il rapporto con il padre Pippo Baudo

Nonostante gli inizi difficili, il rapporto tra Pippo Baudo e suo figlio Alessandro si è sviluppato in modo significativo, trasformandosi in una connessione profonda e sincera. Riconosciuto ufficialmente nel 1996, Alessandro ha potuto finalmente costruire un legame padre-figlio che, per anni, era rimasto solo un desiderio inespresso. Questo riconoscimento ha segnato un punto di svolta nella loro vita, permettendo ad Alessandro di scoprire non solo l’identità del padre, ma anche il calore e il supporto che questo poteva offrirgli. In un’intervista a "Storie Italiane," Alex ha affermato: "Ci sentiamo spesso e ci vogliamo bene. Il nostro è un classico rapporto tra padre e figlio."

La stima che prova nei confronti di Pippo è evidente e si riflette nel modo in cui parla di lui: "Credo che più che altro ciò che noto è che somiglia molto come lavoriamo." Questo legame non è solo emotivo, ma anche professionale, poiché Alex riconosce di avere ereditato dal padre non solo il talento, ma anche l’etica del lavoro e la serietà. Inoltre, la famiglia di Alessandro occupa un posto speciale nel cuore di Pippo. Il conduttore ha avuto l’opportunità di conoscere Sean, il nipotino di Alessandro, creando un legame generazionale che rafforza ulteriormente il loro rapporto. Sebbene Pippo non abbia ancora incontrato la sua piccola nipote, il desiderio di stabilire un legame affettivo è palpabile. Alessandro ha condiviso che "Papà ha dimostrato un affetto bellissimo" per la sua famiglia, evidenziando quanto la figura paterna si sia dedicata e sia coinvolta nella vita dei suoi cari.

