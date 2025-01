Naike Rivelli, annuncio improvviso: "Mi sposo". Chi è Roberto Marzano, futuro marito della figlia di Ornella Muti La nota cantante e attrice ha da poco rivelato attraverso un video social che quest’anno convolerà a nozze con il compagno: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Naike Rivelli è una nota attrice e cantante italiana, figlia dell’iconica attrice Ornella Muti. Dopo il matrimonio con l’attore tedesco Manou Lubowski, avvenuto nel 2002 e durato solamente nove mesi, l’attrice aveva affermato di aver appeso "il cuore a un chiodo" con la convinzione che sarebbe invecchiata "felice e single". Ebbene, dato che l’amore può sorprendere proprio quando meno te lo aspetti, Naike ha annunciato proprio oggi attraverso i social che presto convolerà a nozze con il nuovo compagno. Scopriamo tutti i dettagli.

Naike Rivelli, annuncio bomba: "Mi sposo"

Nelle ultime ore, Naike Rivelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video inaspettato durante il quale ha fatto ai suoi tanti follower un annuncio bomba. "Cinquant’anni compiuti, io mi fidanzo felicemente e mi sposo quest’anno. Sappiatelo. Ci tengo a raccontarvi la mia storia, perché magari può risvegliare in qualcuno la voglia di trovare l’amore quello vero e di non accontentarsi, come fanno in molti", ha dichiarato la cantante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video Naike ha mostrato anche il meraviglioso anello di fidanzamento che portava al dito, proseguendo poi con un lungo discorso sull’amore. "Partiamo dal capire una cosa. Cos’è l’amore vero? Semplice. L’amore vero per me sono tre parole, la sacra Trinità del cuore: fiducia, amicizia, rispetto. ‘F.a.r.’, che in inglese vuol dire lontano. Senza fiducia… Non c’è nulla. La fiducia si basa sull’amicizia e la complicità, che rende la coppia una squadra unita. Il rispetto. Se uno rispetta sé stesso e l’altro non ci potrà mai essere bugia né finzione né tradimento".

Naike Rivelli, chi è il futuro marito Roberto Marzano

"Dopo una vita passata a raccontarmela, mentre soffrivo come un cane bastonato con persone varie, dove mancava sia il rispetto che la complicità che la fiducia, avevo deciso di appendere il cuore a un chiodo, pensando di invecchiare felice e single accanto alla mamma altrettanto felice e single come me. Ma l’universo ha voluto diversamente e ne sono molto grata. Dopo sette anni di amore in perfetta sintonia ho detto ‘sì’", ha rivelato Naike sui social.

Il futuro marito della cantante si chiama Roberto Marzano, e da ciò che sappiamo si tratta di un uomo molto riservato che nulla c’entra con il mondo dello spettacolo. I due stanno insieme ormai da sette anni e il loro è un legame davvero molto profondo, tanto da aver deciso appunto di convolare a nozze proprio quest’anno. Su di lui al momento non si hanno altre informazioni, ma sicuramente presto potremo saperne di più.

"Non vedo l’ora! Mi sposo guys! Lo farò in maniera molto umile e semplice. Perché il nostro amore è così immenso che non servono festoni e fronzoli… l’amore basta a sé stesso. Ovviamente sarà tutto blindato, ci saranno solo pochi amici, famigliari", ha concluso Naike nel video dell’annuncio.

Potrebbe interessarti anche