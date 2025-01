Mina Settembre 3, Domenico sorprende Viola. Mina e Rosaria sconvolte da una scoperta: come mai Negli episodi di stasera, domenica 19 gennaio, la protagonista deve affrontare un nuovo caso. Mentre Andrea è turbato da una scena in cui è coinvolta Fiore. Ecco i dettagli.

Andrà in onda questa sera, alle 21.30 su Rai 1, la seconda puntata di Mina Settembre 3. La fiction con Serena a Rossi e Giuseppe Zeno entrerà nel vivo con due nuovi episodi, rispettivamente "Figli" e "Malafemmina". Mina e Domenico devono affrontare l’ultimo ostacolo prima dell’adozione di Viola, mentre un nuovo, complicato caso si presenta per la protagonista. E intanto Rosaria viene sconvolta da una scoperta terribile. Vediamo tutti i dettagli e le anticipazioni della puntata qui sotto.

Mina Settembre 3, le anticipazioni di domenica 19 gennaio

Le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 19 gennaio, ci portano nel vivo della storia di Mina Settembre 3. Mina e Domenico incontrano l’assistente sociale che si occupa dell’adozione di Viola, ma l’uomo non risparmia una dura predica a Domenico: dopo mesi di assenza, dovrà impegnarsi di più, se vuole costruire un vero rapporto con Viola. Colto sul vivo, Domenico si rimbocca le maniche e decide di organizzare una giornata speciale da passare con Viola, mentre Mina si trova coinvolta in un nuovo caso.

Il figlio di una sua assistita, infatti, si è barricato da mesi nella sua stanza, senza fornire spiegazioni. Per risolvere il mistero Mina è affiancata da Fiore, che tuttavia non può fare a meno di tormentare la protagonista con le sue questioni sentimentali.

Mina Settembre 3, Mina e Rosaria sconvolte da una scoperta

Intanto Viola si prepara a ricevere una notizia importante da Mina e Domenico, che però hanno paura di traumatizzare la ragazza. Lei intuisce qualcosa, e nota alcuni comportamenti strani dei due, ma questo non fa che aumentare la sua confusione. Assistiamo poi a una scoperta sconvolgente: Mina e Rosaria si trovano al cimitero, dove sono testimoni di una scena terribile. La tomba della madre di Rosaria è stata deturpata da una donna, che rivolge alla defunta accuse orribili. La scena lascia Rosaria allibita e affranta: a questo punto sarà compito di Mina e Fiore capire davvero quello che è successo.

Nel frattempo, il fratello di Kevin Ammaturo, Jonathan, inizia a dimostrare un certo interesse nei confronti di Fiore. Una sera i due si trovano molto vicini, e la scena viene osservata da Andrea, che reagisce turbato mandando un messaggio a Fiore. Ma è possibile che il ragazzo abbia soltanto immaginato che tra i due ci sia qualcosa.

Quando e dove vedere la nuova puntata di Mina Settembre 3

La seconda puntata della di Mina Settembre 3 andrà in onda questa sera, domenica 19 gennaio 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Come sempre, sarà possibile seguire i nuovi episodi anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, sia in diretta che on demand.

