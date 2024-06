Licia Colò, chi è l’ex marito della conduttrice di Eden. Dal primo amore (tossico) a Pietrangeli che la fece “volare” La conduttrice, stasera su La 7 con "Eden", ha avuto diverse storie importanti. Una relazione giovanile (sbagliata), un tennosta e poi Alessandro Antonino (Mister Nat), il padre di sua figlia Liala.

Stasera guiderà Eden, al via su La 7. Lei è Licia Colò, storica conduttrice Rai e volto amatissimo dal pubblico italiano. Nella vita, quella privata, ha avuto parecchie storie e tutte a loro modo importanti. Un primo amore, che Licia definisce narcisista e dalle conseguenze non positive per la sua autostima. Poi la lunga storia con la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, che invece le insegnò ad amare (e amarsi). E infine, tra flirt veri e presunti, la Colò è stata sposata per 20 anni con Alessandro Antonino, noto anche come Mr.Nat, divulgatore sempre in casa La 7. Vediamo allora di seguito, tutti i dettagli e le curiosità sulla vita sentimentale di Licia Colò.

Licia Colò, dall’amore "tossico" a Pietrangeli

Il primo contatto con l’amore è stato traumatico, per Licia Colò. "Mi faceva sentire inadeguata", rivelò infatti la presentatrice, "con lui è durata tanto, dai 14 ai 24 anni…quanta fatica ho fatto per scrollarmi di dosso le conseguenze di quella storia. Perché era uno di quelli che ti fa credere che non vali niente, che ti affossa, che ti fa sentire inadeguata". Insomma, un narcisista patologico. "Ero bella e mi convinceva che ero brutta. Lui era basso? Quindi ero io ad essere sbagliata perché alta. Insomma, un tipo d’uomo da cui bisogna scappare…Poi ho incontrato lui, il secondo uomo della mia vita".

Lui sarebbe Nicola Pietrangeli, leggenda del nostro tennis, guida suprema della squadra di Davis per tanti anni. "Mi ha fatto capire che potevo volare", aveva confessato la Colò, "mi amava, ma non è solo quello. Nicola è ed era una persona sicura di sé, realizzata, generosa. Ed era felice nel vedermi felice. Mi ha aiutato a crescere, mi ha insegnato a dire ‘Io voglio’. Mi diceva ‘Licia, tranquilla, tu puoi arrivare dove vuoi’". Un supporto morale, oltre che emotivo. Venuto però a mancare quando sembrava che Licia e Nicola dovessero stare insieme per sempre. "Quando mi innamoro, penso sia per sempre", è infatti il pensiero della conduttrice, "a me, però, non è ancora capitato. L’importante è comunque continuare a volersi bene, aiutarsi".

E dopo Nicola, è arrivato il capitolo Alessandro Antonino. Con lui Licia Colò ha avuto una splendida figlia, Liala, oggi maggiorenne. E si sono anche sposati, alla fine. Come spesso accade però l’amore non ha retto alla prova del tempo. Separazione consensuale, due strade separate. Rimane tuttavia tanto affetto e rispetto, come Licia rivelò alla Balivo tempo addietro: "Ci vogliamo molto bene, abbiamo lavorato tanto insieme e continuiamo a lavorare insieme. Credo di essere la sua migliore amica al momento, come lui è il mio migliore amico, ma l’amore di una coppia tra noi è finito".

Chi è l’ex marito Alessandro Antonino

Alessandro Antonino, ex marito di Licia Colò, è nato a Napoli il 3 settembre 1976. È un pittore napoletano ma anche conduttore parecchio apprezzato, noto come "Mr.Nat" sui social (cioè Signor Natura), dal nome del programma che ha condotto su La 7 qualche tempo fa. Anche per TV2000 si è occupato di uno show dedicato a reportage ed escursioni in Italia e nel mondo, titolo "I viaggi di Alessandro Antonino". Anni fa, insieme a Licia Colò condusse "Dio li fa poi li accoppia", show tv in cui si parlava di problemi di coppia con un tocco molto familiare e gentile. La coppia che ha formato con Licia, per tanti anni, si è sciolta di recente. Nessuno due (al momento) pare essere impegnato sentimentalmente.

