Manuel Bortuzzo svela la verità su Lulù Selassié: “Ecco perché l’ho denunciata” Lulù Selassié condannata per stalking: Manuel Bortuzzo spiega perché ha deciso di denunciarla dopo la fine della relazione

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione mediatica la vicenda che ha coinvolto Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ex coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Dopo mesi di silenzi, il nuotatore paralimpico ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente i retroscena della loro tormentata relazione e i motivi che lo hanno portato a denunciare la giovane principessa etiope. Il 3 aprile il gup di Roma ha emesso una sentenza di condanna in primo grado nei confronti di Lulù: 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa, per stalking ai danni dell’ex fidanzato.

In un’intervista a Il Giornale, Bortuzzo ha ripercorso la fine del loro legame e spiegato, con grande lucidità, le ragioni che lo hanno spinto a rivolgersi alla giustizia. Un racconto doloroso, ma anche reso necessario dal bisogno di tutelare la propria serenità, prima ancora che la propria incolumità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié

"La nostra era una normalissima relazione tra ragazzi di vent’anni", racconta Bortuzzo. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del GF Vip nel 2022 e, dopo un’iniziale sintonia, la loro storia è terminata pochi mesi più tardi. "Ho capito che c’erano dei comportamenti suoi troppo distanti dal mio modo di vivere e di pensare", ha spiegato. Tuttavia, secondo il nuotatore, Lulù non avrebbe accettato la separazione: "Telefonate, messaggi, ma anche apparizioni fisiche nei luoghi in cui mi trovavo. Continuava a non farsene una ragione".

Anche se la ragazza "non faceva nulla di realmente pericoloso", la sua presenza costante ha generato in Manuel un forte senso di disagio: "Mi faceva pesare un ricatto psicologico, parlando di farsi del male. Anche quella è una forma di violenza". Da qui, la decisione di sporgere denuncia e richiedere un provvedimento cautelare. "Non l’ho fatto per vendetta – precisa – ma per tutelare la mia libertà e la mia pace".

Durante l’intervista, Bortuzzo ha anche ammesso di aver provato a ricucire il rapporto, ma ogni tentativo si è rivelato vano. L’episodio più grave sarebbe avvenuto durante gli Europei di nuoto: "È venuta fin laggiù e mi ha anche alzato le mani. L’ho accompagnata alla porta dicendole che ci saremmo rivisti in tribunale".

La fine della storia con Costanza: altro addio per Bortuzzo

Dopo la fine della travagliata relazione con Lulù Selassié, Bortuzzo aveva ritrovato un po’ di serenità accanto a Costanza, con cui aveva iniziato una nuova frequentazione nell’estate del 2024. Tuttavia, anche questa storia sembrerebbe già arrivata al capolinea.

A rivelarlo è stato nelle scorse settimane l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui la coppia avrebbe deciso di dirsi addio per divergenze caratteriali, senza tradimenti o litigi eclatanti. "È finita tra Manuel e Costanza", ha scritto Rosica in un post social, spiegando che le differenze di visione e di stile di vita avrebbero reso incompatibile la relazione. Al momento, né Bortuzzo né la sua ormai ex compagna hanno confermato o smentito pubblicamente l’indiscrezione.

Potrebbe interessarti anche