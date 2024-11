Federica Nargi, chi è il compagno Alessandro Matri: il passato da star e la gelosia per Luca Favilla Coppia dal 2009, vivono un amore solido con due figlie, tra il lavoro di lei a Ballando con le Stelle e le preoccupazioni di lui

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e nuova concorrente di Ballando con le Stelle, è da anni al fianco dell’ex calciatore Alessandro Matri. La loro storia d’amore è iniziata nel 2009 in una discoteca di Milano, dove i due si sono incontrati per la prima volta.

Federica Nargi, chi è il compagno Alessandro Matri

Alessandro Matri, classe 1984, è stato un calciatore di altro livello che ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus e Milan oltre a quella della Nazionale. Federica Nargi inizialmente era restia ad accettare la sua corte. Ha raccontato, infatti, di aver fatto patire a lungo prima di dargli il suo numero di telefono e poi di averlo finalmente invitato a cena, offrendogli un piatto semplice ma simbolico: "Non sapevo cucinare, gli ho dato i sofficini come secondo piatto. Da lì non ci siamo più lasciati", ha detto la showgirl in un’intervista. Da quel momento, la loro relazione è stata una costante nella vita di entrambi, nonostante le sfide professionali e personali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso degli anni, la coppia ha costruito una famiglia solida, con due figlie, Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, nel 2019. La loro vita familiare è diventata un pilastro centrale delle loro esistenze, tanto che, nonostante non siano sposati, la loro unione è molto più che consolidata. "Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo", ha dichiarato Federica, spiegando quanto la loro relazione sia solida e sicura. L’ex calciatore, pur essendo molto sicuro di sé, non nasconde una certa gelosia, soprattutto ora che Federica è coinvolta in un progetto come Ballando con le Stelle. Il suo rapporto con il ballerino Luca Favilla ha suscitato qualche preoccupazione da parte di Alessandro, come confermato dalla stessa Nargi: "La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori".

La storia d’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri

La gelosia di Matri, però, non sembra minare la stabilità della loro relazione. Anzi, Federica ha spiegato che questa "preoccupazione" non è altro che una dimostrazione di affetto e attenzione. Nonostante il lavoro e le sfide quotidiane, i due riescono a trovare il giusto equilibrio, anche grazie al supporto della famiglia. Federica ha sottolineato quanto sia importante il supporto che riceve dalla sua famiglia e da quella di Alessandro per conciliare la sua carriera con il ruolo di madre: "Le bambine saranno sempre la priorità. Ho potuto partecipare a Ballando perché mio marito mi appoggia, i miei suoceri ci aiutano e anche i miei genitori salgono da Roma per dare una mano", ha spiegato.

Oggi, la coppia vive a Milano, in un appartamento moderno in zona Porta Nuova. Nonostante le difficoltà legate al lavoro e alla gestione delle bambine, Federica continua a essere una donna determinata, che cerca di trasmettere alle figlie l’importanza del sacrificio e della passione per ciò che si fa. "Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare", ha detto la Nargi, dimostrando di voler essere un esempio di forza per le sue bambine.

Potrebbe interessarti anche