Idillio finito: Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano La showgirl ed ex velina e il chirurgo americano hanno depositato i documenti per la separazione: affidamento congiunto per la figlia Skyler Eva.

Fonte: Instagram @littlecrumb_

Circolavano da ormai diversi mesi i rumors su una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri, ma ora arriva la conferma: la showgirl italiana e il chirurgo americano stanno divorziando. Un duro colpo per la ex velina, che in questi anni ha costruito una nuova vita negli Stati Uniti – più precisamente a Los Angeles – con il marito e la figlia Skyler Eva. Ma come sono andate esattamente le cose?

Il divorzio di Elisabetta Canalis

La notizia è stata diffusa da TgCom24, secondo il quale sarebbero emersi i documenti di separazione già depositati da Elisabetta Canalis e Brian Perri. In un momento così difficile per entrambi, è stato chiaro fin da subito che la priorità è quella di salvaguardare la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni: per questo, stando a quanto rivelato finora, la coppia si sarebbe già accordata per un affidamento congiunto della bambina, e Canalis non ha avanzato nessuna richiesta di mantenimento all’ormai ex marito. Sempre per il bene della figlia, la showgirl avrebbe deciso di rimanere a vivere negli Stati Uniti, almeno per il momento, per non allontanarsi troppo dal padre e permetterle così di crescere al fianco di entrambi i genitori. Già da diverse settimane, però, Elisabetta Canalis ha fatto le valigie e si è trasferita in una nuova casa, sempre a Los Angeles, dove attualmente sta ospitando la madre, arrivata in terra americana direttamente dalla Sardegna per darle tutto il suo supporto in un momento difficile.

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Le prime avvisaglie di una crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sono arrivate già diversi mesi fa, quando la coppia ha smesso di farsi vedere insieme. Sulle pagine social della ex velina non comparivano più i consueti scatti e video in compagnia del marito, e quando la showgirl ha deciso di trasferirsi e lasciare la casa che condivideva con Perri le voci si sono fatte sempre più insistenti e fondate. La relazione era nata nel 2013, quando Elisabetta Canalis ha conosciuto Brian Perri ad una festa di Halloween negli Stati Uniti. I due si sono innamorati immediatamente, e nel 2014 si sono sposati; dal loro amore è nata, nel 2015, Skyler Eva, e le cose tra di loro sono andate a gonfie vele per dieci anni. Poi la crisi, fino ad arrivare all’inevitabile divorzio. Nelle ultime settimane, poi, ad Elisabetta Canalis è stato attribuito un flirt con Georgian Cimpeanu, campione del mondo di kick boxing, con il quale è stata paparazzata in occasione della Milano Fashion Week.

