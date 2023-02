Diletta Leotta è incinta di Loris Karius: arriva la conferma Stando ad alcune fonti vicine alla conduttrice di Dazn, la conduttrice sarebbe in dolce attesa: per lei e il compagno Loris Karius sarebbe il primo figlio

Fonte: Instagram @dilettaleotta

Soltanto pochi mesi fa parlava della sua difficoltà a trovare un uomo perfetto per lei e di mantenere le proprie relazioni. E ora Diletta Leotta sembra aver trovato l’uomo della sua vita, con il quale sarebbe già pronta a mettere su famiglia. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice siciliana e il fidanzato, il calciatore Loris Karius, sarebbero in attesa del loro primo figlio.

Diletta Leotta è incinta: l’indiscrezione

La notizia ha iniziato a circolare dopo che Diletta Leotta ha pubblicato un video sulla sua pagina TikTok, nel quale appare con una pancia sospetta. Immediatamente i fan si sono scatenati nei commenti sui social, dove la conduttrice è stata sommersa da messaggi di auguri. La gravidanza, tuttavia, non è stata confermata né smentita dai diretti interessati: a confermare la notizia sarebbero invece alcune fonti vicine alla coppia, come ha rivelato anche la giornalista e regina del gossip Deianira Marzano. A suscitare qualche dubbio sono gli ultimi scatti pubblicati da Leotta su Instagram, direttamente dalla riviera di Sanremo, nei quali non compare nemmeno il minimo accenno di pancione. Ma, si sa, nel mondo dei social non si può fare affidamento soltanto sulle foto. Non resta quindi che rimanere in attesa, per scoprire se e quando Diletta Leotta e Loris Karius daranno l’annuncio della gravidanza (o se, al contrario, smentiranno la notizia).

Diletta Leotta e Loris Karius

Quella tra la conduttrice e il portiere del Newcastle è una relazione nata soltanto da pochi mesi. I due si sono incontrati alla fine del 2022, e fanno coppia fissa dal novembre dello stesso anno. Nonostante queso, però, sembrano molto affiatati, e decisi a impegnarsi in una relazione seria e duratura. Basti pensare che Karius ha trascorso le vacanze di Natale in Sicilia, insieme alla famiglia della sua nuova compagna, e anche Leotta ha avuto modo di conoscere i parenti del calciatore. Che sia la volta buona per Diletta Leotta? Dopo il fallimento delle sue relazioni precedenti con Daniela Scardina e Can Yaman, la conduttrice sembra finalmente aver trovato l’uomo perfetto per lei: "Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando", aveva raccontato in un’intervista a Oggi.

