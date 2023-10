Beautiful: caccia a Sheila, Steffy sconvolge Ridge e Taylor Nuovi colpi di scena nelle vicende della famiglia Forrester, scopriamo cosa accadrà questa settimana

E’ ancora caccia all’evasa a Beautiful. Il cerchio intorno a Sheila si sta stringendo ma lei continua a tenere prigioniero Finn, mentre una telefonata di Steffy sconvolgerà Ridge e Taylor. Scopriamo cosa accadrà nella nuova settimana della storica soap di Canale 5 con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 2 al 7 ottobre.

Lunedì 2 ottobre

Brooke e Ridge parlano con Baker e insieme decidono di andare a cercare Mike perché sono convinti che lui sappia molto di Sheila, della sua fuga dal carcere e di dove si trovi nascosta ma Mike si rivela un osso duro. Intanto Finn chiede alla madre come abbia fatto a salvargli la vita e Sheila gli racconta la verità: a salvarlo non è stata lei ma Li che poi è morta in un incidente.

Martedì 3 ottobre

Ridge va da Taylor e Thomas per informarli sugli ultimi sviluppi della ricerca di Sheila evasa dal carcere e racconta loro che la polizia sta cercando di carpire informazioni da Mike. Intanto però tutta la famiglia è molto preoccupata per Steffy che da giorni non risponde al telefono. Arriva proprio in quel momento una chiamata della ragazza che svela ai genitori di essersi ricoverata in una clinica psichiatrica per superare i suoi problemi.

Mercoledì 4 ottobre

Bill e Wyatt cenando parlano della situazione di Steffy e di tutto quello che è successo alla ragazza, rammaricandosi di non essere riusciti a proteggerla. Mentre torna a casa Bill si imbatte in una misteriosa donna in stato confusionale: lui non lo sa, ma ha davanti Li che è riuscita a fuggire dalle grinfie di Sheila.

Giovedì 5 ottobre

Finn è furioso contro Sheila che pensa abbia ucciso Li, le si scaglia contro dandole dell’assassina e tenta ancora una volta la fuga. Intanto Ridge, Taylor e Thomas sono straziati dalla notizia chele condizioni di Steffy siano tanto gravi da spingere la ragazza al ricovero in una struttura psichiatrica. Liam dà la notizia anche a Wyatt.

Venerdì 6 ottobre

Finn, furioso contro Sheila si scaglia contro di lei e la madre ricorre di nuovo al sedativo. Mike arriva e avvisa Sheila di essere stato interrogato dalla polizia. La donna, furiosa, lo rimprovera per non essere stato abbastanza attento, mentre il secondino, avendo visto Finn ancora sotto sedativi, fugge. Intanto Bill cerca di aiutare la misteriosa donna ferita e sconvolta che ha incontrato in strada e riesce a convincerla a seguirlo a casa per ricevere delle cure.

Sabato 7 ottobre

Bill si sta occupando di Li. Aspettando che un medico li raggiunga per assistere la donna, cerca di farla parlare, ma invano. Quando squilla il telefono e Wyatt spiega al padre che Steffy è ricoverata in una clinica psichiatrica, la donna sente il nome della moglie del figlio e sussulta. Taylor e Ridge decidono di partire per Montecarlo per andare a capire esattamente le condizioni di Steffy in clinica.

