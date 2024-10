Alessandro Meluzzi è sparito dopo l’ictus, l'allarme e l’angoscia degli amici vip: cosa succede Ancora nessun aggiornamento sulle condizioni di salute dello psichiatra e saggista, colpito da un malore lo scorso dicembre: “Non sappiamo dove sia”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si infittisce il mistero intorno a Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra e saggista classe 1995 è stato colpito da un ictus lo scorso dicembre, ma dal ricovero non si hanno più aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Alcuni dei suoi amici vip hanno così deciso di realizzare un video appello per chiedere notizie sull’ex politico, di cui non sanno più nulla da ormai quasi un anno. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Alessandro Meluzzi: l’ictus e il ricovero

Lo scorso dicembre Alessandro Meluzzi è stato colpito da un malore improvviso nel suo studio di Cesena. Intervenuto subito, il 118 aveva trasportato lo psichiatra all’ospedale Infermi di Rimini ma, trattandosi di un caso di ictus, Meluzzi era stato poi trasferito al Bufalini di Cesena per un intervento chirurgico molto delicato. Da quel momento in poi, il nulla. Del saggista classe 1955, nato a Napoli da madre riminese e cresciuto in Riviera, non si hanno più avute notizie. L’ultimo aggiornamento risale alle parole della figlia Maria Araceli, che sui social aveva scritto: "Continuiamo a pregare con Fede, il mio babbo è in miglioramento nel lungo cammino di cui solo Dio conosce cosa stiamo vivendo in ogni passo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’appello preoccupato degli amici vip. da Red Ronnie a Diego Fusaro

Il silenzio prolungato sulla situazione di Alessandro Meluzzi, ovviamente, ha preoccupato i suoi amici più stretti, tra cui alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Fabio Duranti ha così deciso di riunire in diretta su Radio Radio i colleghi Red Ronnie, Diego Fusaro, Alberto Contri e Vanni Frajese per realizzare un video messaggio e chiedere notizie sulle condizioni di salute dell’ex politico e parlamentare di Forza Italia, Udr, Verdi e Udeur, ma anche personaggio e autore televisivo per Rai e Mediaset.

"Non sappiamo se Alessandro sia in ospedale o a casa. Ho chiamato alcuni amici, perché non possiamo conoscere le sue condizioni? Alessandro ha avuto un ictus il 2 dicembre dell’anno scorso; perché non possiamo sapere come sta?" ha spiegato Red Ronnie, non nascondendo tutto il suo dolore: "La voce è importante. Non siamo riusciti a fargli sentire la nostra vicinanza". Anche Diego Fusaro si è aggiunto all’appello, chiedendo: "Mi domando perché non trapelino informazioni sulle condizioni. Capisco il riserbo, però Alessandro è un punto di riferimento culturale ed è normale che molti vogliono sapere e portare vicinanza".

Potrebbe interessarti anche