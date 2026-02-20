Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha portato alla nascita di strumenti sempre più autonomi, capaci non solo di rispondere a domande, ma di agire direttamente sui nostri sistemi. Tra questi, i runtime per agenti auto-ospitati come OpenClaw stanno guadagnando rapidamente popolarità nei progetti pilota aziendali e tra gli appassionati di tecnologia. Tuttavia, come evidenziato da un recente rapporto del team di ricerca di Microsoft Defender, questa nuova libertà tecnologica porta con sé una realtà piuttosto cruda: OpenClaw e strumenti simili presentano controlli di sicurezza integrati estremamente limitati, trasformando quello che dovrebbe essere un assistente digitale in un potenziale punto di ingresso per i cybercriminali.

Il cambio di paradigma della sicurezza

Il problema fondamentale risiede nel modo in cui OpenClaw opera. Tradizionalmente, la sicurezza informatica si basa sul controllo di un codice statico: un’applicazione fa solo ciò per cui è stata programmata. Con OpenClaw, invece, il confine dell’esecuzione si sposta. Il software può utilizzare testi non attendibili, scaricare “skill” (ovvero pezzi di codice) da fonti esterne ed eseguire azioni utilizzando le credenziali che l’utente gli ha assegnato. In pratica, l’agente decide cosa fare in base a contenuti dinamici che riceve dall’esterno. Senza controlli rigorosi sull’identità e sulla gestione degli input, questo comportamento espone il sistema a rischi immediati. Se un agente non è protetto, i dati accessibili e le credenziali possono essere rubati, la sua “memoria” può essere manipolata per indurlo a seguire istruzioni dannose nel tempo e l’intero ambiente ospitante può essere compromesso se l’agente viene spinto a eseguire codice malevolo.

La differenza tra motore e piattaforma

Per difendersi efficacemente, è necessario distinguere tra il runtime e la piattaforma. OpenClaw è il motore che gira localmente su una workstation o un server; esso eredita la fiducia e i rischi della macchina su cui è installato. Installare una sua nuova funzionalità, o “skill”, equivale a installare un programma con privilegi potenzialmente elevati. Moltbook, invece, rappresenta il livello della piattaforma dove gli agenti interagiscono e si autenticano. Il rischio qui è diverso: un singolo post malevolo su questa piattaforma può diventare un flusso di istruzioni che raggiunge contemporaneamente molti agenti, creando un attacco su larga scala attraverso quello che viene chiamato “indirect prompt injection” (iniezione indiretta di istruzioni).

Anatomia di un attacco: la skill avvelenata

Uno degli scenari più pericolosi è quello della cosiddetta “skill avvelenata”. Gli hacker possono pubblicare sui registri pubblici, come ClawHub, delle estensioni apparentemente utili che nascondono malware. Una volta che un utente installa questa skill per velocizzare il proprio lavoro, l’attaccante ottiene l’accesso allo stato dell’agente. Questo include token di accesso, credenziali memorizzate nella cache e configurazioni. Il vero obiettivo dei criminali non è quasi mai quello di bloccare il computer, ma quello di mantenere un controllo a lungo termine sulle automazioni dell’utente. Attraverso modifiche sottili alle configurazioni, l’agente continuerà a operare in modo apparentemente normale, mentre in realtà sta fornendo una porta sul retro permanente per chiunque voglia sfruttare quelle API e quei dati.

Una strategia di difesa per il futuro

Data la natura di OpenClaw, Microsoft suggerisce di trattarlo come un ambiente di esecuzione di codice non attendibile dotato di credenziali persistenti. Questo significa che non è assolutamente adatto a girare su una normale postazione di lavoro aziendale o personale. Se un’organizzazione decide di valutare questo strumento, deve farlo seguendo una strategia di sicurezza minima ma rigorosa.

Il primo passo è l’isolamento totale: OpenClaw dovrebbe essere eseguito esclusivamente all’interno di macchine virtuali dedicate o sistemi fisici separati, trattando l’intero ambiente come “usa e getta”. In secondo luogo, è fondamentale utilizzare credenziali dedicate che non abbiano privilegi elevati e che diano accesso solo a dati non sensibili.

Infine, la gestione operativa deve prevedere un monitoraggio continuo dello stato dell’agente e un piano di ricostruzione periodica. Reinstallare tutto da zero regolarmente è infatti uno dei modi più efficaci per eliminare eventuali modifiche silenziose alla configurazione che potrebbero essere state introdotte da istruzioni malevole.