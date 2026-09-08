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Vinted down oggi 8 settembre 2026: disservizi e problemi, ecco che cosa succede

Dopo il disservizio di ieri, poi risolto, la piattaforma dell'usato torna a fare i capricci: nuovo picco di segnalazioni, ora in netto calo

3 min di lettura

Foto di Luca Incoronato

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Vinted 123RF

Giorni delicate per Vinted, che sta riscontrando alcune difficoltà, stando alle segnalazioni degli utenti. Il 7 settembre non sono mancate le polemiche da parte degli utilizzatori della piattaforma per la compravendita dell’usato, tornata a funzionare in maniera adeguata dopo ore complicate.

Quest’oggi, 8 settembre, le segnalazioni sono tornate al centro della scena, con un nuovo picco concentrato nel primo pomeriggio. Sono calate sensibilmente nel corso di 1 ora, certo, ma ciò non vuol dire che tutto sia stato totalmente risolto. A fotografare il fenomeno, come al solito, è il sito DownDetector.

Vinted down oggi, cosa succede

Anche oggi segnalazioni relative a Vinted, che hanno registrato una nuova impennata dopo quella di ieri. Il grafico di DownDetector mostra una salita nel corso della mattinata e un picco nelle prime ore del pomeriggio, seguito da una progressiva discesa.

Un andamento tipico dei disservizi temporanei, che tornano però a fare notizia perché si sono verificati 24 ore dopo l’ondata del 7 settembre. La situazione appare dunque in miglioramento, anche se qualche utente potrebbe ancora incontrare rallentamenti o schermate d’errore.

Quali problemi segnalano gli utenti

Stando a quanto raccolto da DownDetector, i problemi non riguardano un singolo aspetto del servizio offerto da Vinted. Le segnalazioni si concentrano però soprattutto su 3 fronti:

  • accesso all’account;
  • funzionamento dell’app;
  • sezione dedicata a spedizioni e resi.

La piattaforma consente infatti agli utenti di indicare l’area specifica nella quale riscontrano problematiche e queste sono quelle principali. Tutto lascia pensare a un disservizio lato server. Non un caso isolato, considerando quanto accaduto ieri 7 settembre. Vinted aveva infatti subito un blocco.

Le segnalazioni avevano superato quota 500 (al momento sono di poco superiore a 100, ndr), raddoppiano nel momento del picco. Ieri il disservizio era rientrato piuttosto in fretta, con un netto calo già nella tarda mattinata. Forse, però, non tutto è ancora andato al proprio posto.

Cosa fare in caso di disservizio

Quando un’app come Vinted smette di funzionare, la prima cosa da fare è avere pazienza. Un suggerimento banale, certo, ma che corrisponde alla verità. Bersagliare l’assistenza ha poco senso, mentre le segnalazioni su DownDetector possono invece aiutare a generare un senso d’urgenza, spingendo in massa a una risoluzione più rapida da parte dell’azienda.

Prima di allarmarsi conviene verificare lo stato del servizio proprio su strumenti come DownDetector, controllare la propria connessione a internet e provare a chiudere e riaprire l’applicazione. È invece sconsigliato ripetere più volte un pagamento o un’operazione andata a vuoto.

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