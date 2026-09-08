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Sono decine e decine gli attaccanti nel calciomercato, ma quale di questi valgono la pena di essere reclutati per la propria formazione al Fantacalcio 2026-2027?

Una domanda che abbiamo voluto porre alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity. E con questo prompt: “Guardando all’attuale calciomercato, mi potresti dire quali potrebbero essere i 10 migliori attaccanti da reclutare al Fantacalcio 2026?“.

Questi sono i 10 migliori attaccanti per il Fantacalcio secondo ChatGPT

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot, con attiva l’opzione “Pensa”. Di seguito la risposta alla nostra domanda:

In soli 14 secondi ChatGPT ha presentato la sua top 10 degli attaccanti che vanno la pena inserire nel proprio Fantacalcio 2026-2027, con tanto di elenco e pure commento su diversi aspetti del giocatore selezionato, dal potenziale bonus al contesto di squadra fino al rapporto tra rendimento atteso e investimento.

In breve, per l’IA di OpenAI la selezione è:

Donyell Malen (“il profilo più esplosivo del momento“);

(“il profilo più esplosivo del momento“); Lautaro Martinez , a detta di GPT una “garanzia assoluta di gol e rigori“;

, a detta di GPT una “garanzia assoluta di gol e rigori“; Rasmus Højlund , per via del suo potenziale enorme e la sua titolarità);

, per via del suo potenziale enorme e la sua titolarità); Marcus Thuram per il tridente c ontinuità, gol e assist;

Gonçalo Ramos , dal chatbot visto come un “grande investimento”, nonché “centrale nel progetto“;

, dal chatbot visto come un “grande investimento”, nonché “centrale nel progetto“; Moise Kean, perché potrebbe essere “la sorpresa da 15+ gol“, per questo visto come un “jolly da primo/secondo slot“.

E infine, Randal Kolo Muani (“uno dei nuovi attaccanti più interessanti da prendere in considerazione), Nick Woltemade (una “scommessa ad alto potenziale“); Gianluca Scamacca (“un attaccante da bonus“) e Artem Dovbyk, che GPT non considera un titolare fisso della rosa ideale, “ma come secondo/terzo attaccante di una squadra costruita bene può avere molto senso“.

Presenta anche una top 3, con Malen (“il più in forma e quello con il potenziale per essere il vero dominatore dell’asta“), Højlund per via del “miglior mix tra età, titolarità e possibilità di crescita“, e Thuram (“probabilmente quello con il miglior equilibrio tra affidabilità e bonus“).

In conclusione, il chatbot propone anche una strategia d’asta: “personalmente dividerei quindi gli attaccanti in **fascia top, semi-top e scommesse, perché il vero vantaggio al Fantacalcio 2026/27 non sarà soltanto indovinare i 10 migliori, ma pagare ciascuno al prezzo giusto“.

Per Google Gemini questa è la top 10 degli attaccanti 2026

Abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“esteso”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

In meno di 6 secondi, Gemini presenta una sua selezione, più breve e densa rispetto al rivale ChatGPT.

Ma non troppo distante. Inizia con Donyell Malen, il primo nome “per rendimento e impatto“, poi passa a Lautaro Martinez, ideale “per chi cerca un punto di riferimento da oltre quindici reti a stagione“, e a Marcus Thuram, “per la sua capacità di abbinare gol e assist con regolarità“.

Senza troppo commentare, l’IA di Google propone anche Gonçalo Ramos, Rasmus Hojlund; Randal Kolo Muani; Artem Dovbyk, Moise Kean, Mateo Pellegrino e Andrea Pinamonti, quest’ultimo garante di “presenze, rigori e gol“.

Claude non ha dubbi su quali siano i migliori da selezionare

Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“Max”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Dopo la sua consueta attesa di diversi minuti (4 per l’esattezza, un po’ di più rispetto a quanto elaborato per i moduli di gioco), Claude presenta una top 10 che non guarda ai più forti, “ma anche chi conviene prendere e a che prezzo“.

Inizia anche lui con Donyell Malen, “il nome che comanda i listini“, per poi proseguire con Lautaro Martínez (per l’IA “la massima garanzia di titolarità e continuità del campionato“), Moise Kean, Douvikas, avente un rapporto “qualità-prezzo tra i migliori del mercato“, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani (“il colpo più discusso dell’estate”), Gonçalo Ramos, Krstovic, Paulo Dybala e infine Domenico Berardi, “uno dei classici colpi di fine asta“, chiosa Claude.

A fondo output aggiunge però degli outsider, giusto per gli ultimi slot: Artem Dovbyk e El Bilal Touré.

L’elenco di Perplexity sui 10 migliori da reclutare al Fantacalcio

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

In pochi secondi (circa 6), Perplexity propone una rosa che non propone nomi troppo diversi da quelli visti con le altre intelligenze artificiali.

Parte anche lui con Donyell Malen, per poi proseguire con Lautaro Martínez (“garanzia di gol e continuità”), Marcus Thuram e Gonçalo Ramos (con “buon potenziale da top“).

Anche lui propone Randal Kolo Muani, giudicato da Perplexity “top di fascia, titolare nell’attacco bianconero e tra i nomi più consigliati“, Moise Kean, Rasmus Højlund e Paulo Dybala. Per poi finire con Domenico Berardi eCharles De Ketelaere, con un “potenziale da semi-top” secondo l’IA.

Come con Claude, anche qui il chatbot sottolinea l’importanza del budget, consigliando “per i top assoluti (Malen, Lautaro) non superare il 30% del budget totale; per i semi-top (Thuram, Kean, Højlund) restare sotto il 14–18%“. Prosegue inoltre con alcune note riguardanti i rigoristi (Malen, “un plus enorme in ottica fantacalcio“), e nei ballottaggi da monitorare, fino alle sorprese low-cost utili per il tuo Fantacalcio 2026-2027.