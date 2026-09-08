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L’estate sta finendo, ma per riporre gli antizanzare può essere ancora presto. La zanzara tigre resta attiva anche in autunno: nelle regioni centrali, l’Istituto Superiore di Sanità segnala picchi di presenza anche tra settembre e ottobre. Difendersi dalle punture continua quindi ad avere senso anche dopo il rientro dalle vacanze.

Abbiamo scelto proprio questo periodo per affrontare le ultime zanzare della stagione e, allo stesso tempo, individuare dispositivi da riutilizzare il prossimo anno. Con l’alta stagione ormai alle spalle, alcuni prodotti potrebbero inoltre comparire in offerta a prezzi più interessanti. Se il costo scende, diventa possibile spendere meno per un apparecchio adatto alle proprie esigenze.

Esistono dispositivi efficaci contro le zanzare?

Esistono dispositivi che possono aiutare a combattere le zanzare, ma la tecnologia va scelta in base all’ambiente in cui verrà utilizzata. Gli emanatori per interni e i repellenti spaziali per esterni possono essere efficaci, purché vengano rispettate le condizioni d’uso previste. Nessun apparecchio, però, sostituisce la prevenzione.

Le punture provocano fastidio, ma alcune specie possono anche trasmettere infezioni come dengue e West Nile. Ridurre il contatto con le zanzare ha quindi un valore che va ben oltre la possibilità di trascorrere una serata senza grattarsi.

La prima misura consiste nell’eliminare i ristagni d’acqua. Per lo sviluppo delle larve di zanzara tigre possono bastare anche piccole raccolte nei sottovasi o nei recipienti lasciati all’aperto. Un dispositivo rivolto agli insetti adulti non elimina questi focolai. Quando serve una protezione personale, tra le soluzioni più efficaci troviamo i repellenti cutanei a base di DEET o icaridina, da utilizzare sempre seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta.

Conta anche l’orario. La zanzara tigre, che può trasmettere virus pericolosi per l’uomo come dengue e chikungunya, punge prevalentemente di giorno. Tra i virus associati alla specie rientra anche Zika. Chi utilizza il balcone nelle ore diurne dovrebbe quindi pensare alla protezione anche durante il giorno, senza concentrare tutte le precauzioni soltanto sul momento di andare a dormire.

Elettroemanatori con piastrine o liquido: la soluzione per le stanze

Il classico fornelletto ha un vantaggio evidente: agisce nella stanza senza costringere a inseguire ogni singola zanzara. Collegato alla presa, sfrutta il calore per diffondere il principio attivo contenuto nella ricarica. Alcune formulazioni hanno un’azione insetticida, quindi l’effetto non si limita necessariamente ad allontanare gli insetti.

La differenza tra piastrine e liquido riguarda soprattutto la frequenza delle sostituzioni. La piastrina va cambiata una volta esaurite le ore di utilizzo previste, mentre un flacone destinato a più notti richiede meno interventi. Per confrontare le confezioni conviene quindi guardare alle ore effettive di funzionamento: il numero di "notti" dipende da quanto a lungo viene acceso l’apparecchio ogni giorno.

Prima dell’acquisto va controllata anche la dimensione della stanza che il dispositivo è in grado di coprire. Se l’indicazione è espressa in metri cubi, bisogna considerare anche l’altezza del locale e non soltanto la superficie del pavimento. In molti casi può essere necessario acquistare un elettroemanatore per ogni stanza.

Serve comunque attenzione nell’utilizzo. I tempi di accensione e le modalità di aerazione devono rispettare le istruzioni riportate sulla confezione. Molti esperti raccomandano di evitarne il funzionamento mentre si soggiorna nella stanza, soprattutto quando il ricambio d’aria è insufficiente. Per chi pensa di utilizzarli con regolarità, va messo in conto anche il costo delle ricariche.

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Repellenti spaziali portatili: un aiuto su balconi e terrazze

Un tavolo all’aperto, lontano da una presa, può essere un piccolo sollievo durante le sere estive, soprattutto quando si cerca di sfuggire al caldo senza ricorrere all’aria condizionata. I repellenti spaziali portatili diffondono il principio attivo nell’area circostante sfruttando il calore. Esistono sistemi alimentati da una batteria ricaricabile, mentre altri riscaldano una piastrina attraverso una cartuccia di combustibile.

Il vantaggio è poter collocare il dispositivo vicino alla zona in cui ci si ferma, senza dipendere dalla presenza di una presa elettrica. La superficie indicata nella scheda tecnica, però, va sempre letta insieme alle condizioni di utilizzo.

Il vento può disperdere il repellente e ridurne l’efficacia. Su un terrazzo molto esposto, quindi, la copertura nominale potrebbe non coincidere con quella effettiva. Le indicazioni del produttore sul posizionamento diventano per questo particolarmente importanti.

Bisogna inoltre considerare il tempo necessario perché il dispositivo raggiunga la piena efficacia, accendendolo in anticipo secondo quanto indicato nel manuale. I modelli destinati esclusivamente all’esterno non devono invece essere utilizzati in ambienti chiusi.

Portatile, infine, non significa necessariamente resistente alla pioggia. Le istruzioni possono richiedere di riporre l’apparecchio al coperto dopo l’uso. È un aspetto da controllare soprattutto se si pensa di lasciarlo stabilmente sul terrazzo, anche quando le temperature iniziano a scendere.

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Racchette elettriche: intervenire sulla zanzara individuata

Quando la zanzara si è già fatta vedere, la racchetta elettrica permette di intervenire direttamente. La rete elettrificata elimina l’insetto al contatto senza diffondere insetticidi nell’ambiente. È questo il suo principale vantaggio: consente di agire su un bersaglio preciso, evitando magari di schiacciarlo contro una parete.

Tra i modelli disponibili, quelli con batteria ricaricabile tramite USB rendono più semplice la gestione dell’alimentazione. Vale la pena controllare anche il sistema di attivazione. Alcune racchette, per esempio, richiedono di premere contemporaneamente due pulsanti prima di alimentare la griglia. Questa precauzione non significa comunque che la rete possa essere toccata o che vi si possano introdurre oggetti.

Il limite emerge chiaramente nell’uso quotidiano: prima bisogna individuare la zanzara e poi riuscire a raggiungerla. Una racchetta lasciata su un mobile non protegge chi dorme e non impedisce l’ingresso di nuovi insetti. Resta quindi uno strumento utile per intervenire sul momento, più che una soluzione capace di offrire una protezione continua.

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Perché è importante contrastare le zanzare?

È importante contrastare le zanzare non soltanto per evitare il fastidio delle punture. Alcune specie presenti in Italia possono infatti trasmettere virus all’uomo. Per questo, la riduzione della popolazione di zanzare, soprattutto attraverso l’eliminazione dei ristagni d’acqua in cui si sviluppano le larve, rientra nelle misure di prevenzione indicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il periodo più importante coincide naturalmente con i mesi caldi, quando l’attività aumenta. Per la zanzara tigre, però, non bisogna pensare soltanto a luglio e agosto. In Italia la deposizione delle uova avviene indicativamente da aprile a ottobre e, nelle zone più calde, può protrarsi oltre. Nelle regioni centrali sono stati rilevati picchi di presenza anche tra settembre e ottobre.

Ecco i rischi più comuni legati alle zanzare in Italia:

Punture e reazioni cutanee : possono provocare prurito e gonfiore, con un fastidio che aumenta quando le punture sono numerose.

: possono provocare prurito e gonfiore, con un fastidio che aumenta quando le punture sono numerose. Dengue e chikungunya : la zanzara tigre può trasmettere entrambi i virus. La dengue può evolvere, in alcuni casi, in forme gravi, mentre la chikungunya è caratterizzata soprattutto da febbre e forti dolori articolari.

: la zanzara tigre può trasmettere entrambi i virus. La dengue può evolvere, in alcuni casi, in forme gravi, mentre la chikungunya è caratterizzata soprattutto da febbre e forti dolori articolari. Virus Zika : può essere trasmesso dalle zanzare del genere Aedes e rappresenta un rischio particolarmente importante durante la gravidanza, perché l’infezione può avere conseguenze sul feto.

: può essere trasmesso dalle zanzare del genere Aedes e rappresenta un rischio particolarmente importante durante la gravidanza, perché l’infezione può avere conseguenze sul feto. West Nile : viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette e, nei casi più seri, può provocare forme neuroinvasive. Il virus circola stabilmente anche in diverse aree italiane.

: viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette e, nei casi più seri, può provocare forme neuroinvasive. Il virus circola stabilmente anche in diverse aree italiane. Febbre gialla: è una malattia virale trasmessa da zanzare infette e può provocare forme molto gravi. Il rischio riguarda soprattutto alcune aree tropicali dell’Africa e delle Americhe, mentre in Italia non esiste una trasmissione locale stabile.

Non tutte le malattie trasmesse dalle zanzare sono legate alla stessa specie. La zanzara tigre, per esempio, può essere vettore di dengue e chikungunya. È associata anche alla trasmissione del virus Zika. Il virus West Nile, invece, è diffuso soprattutto da zanzare del genere Culex, mentre la malaria è trasmessa da alcune specie di Anopheles. Anche la febbre gialla ha vettori specifici, principalmente appartenenti al genere Aedes. Per questo, il rischio cambia in base alla specie presente e all’area geografica.