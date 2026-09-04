Spotify vs. Apple Music: quale scegliere nel 2026?
Spotify eccelle nella scoperta musicale, mentre Apple Music offre una qualità audio superiore. Il confronto chiarisce quale servizio scegliere in base alle proprie abitudini.
- Spotify e Apple Music arrivano entrambi oltre i cento milioni di brani, ma si distinguono per approccio, qualità audio e servizi accessori.
- Spotify eccelle nella scoperta musicale, nei contenuti extra e nelle funzioni social, mentre Apple Music punta su Hi-Res Lossless e integrazione con l’ecosistema Apple.
- Sul piano economico i prezzi sono simili, ma la presenza del piano gratuito rende Spotify più flessibile per molti ascoltatori.
Spotify ed Apple Music superano entrambi i 100 milioni di brani e consentono l’ascolto in formato lossless. La vera differenza emerge nel modo in cui accompagnano l’utente.
Spotify resta il punto di riferimento per la scoperta musicale e riunisce contenuti diversi nella stessa applicazione. Apple Music punta maggiormente sulla qualità audio, con un’integrazione più profonda nei prodotti Apple. La scelta dipende quindi dalle proprie abitudini, più che dal numero di canzoni disponibili.
- Spotify vs Apple Music: quale offre la migliore qualità audio
- Spotify resta avanti nella scoperta di nuova musica
- Spotify offre un’esperienza più ampia e sociale
- Prezzi di Spotify e Apple Music nel 2026
- Meglio Spotify o Apple Music?
Spotify vs Apple Music: quale offre la migliore qualità audio
L’introduzione dell’audio lossless ha ridotto uno degli svantaggi storici di Spotify. Gli abbonati Premium possono ascoltare brani fino a 24 bit/44,1 kHz, con un netto miglioramento rispetto allo streaming standard a 320 kbps.
Apple Music conserva però un vantaggio tecnico. Il servizio raggiunge i 24 bit/192 kHz con il formato Hi-Res Lossless. Sui contenuti compatibili è disponibile anche l’Audio Spaziale con Dolby Atmos.
La differenza non è sempre evidente nell’ascolto quotidiano. Le cuffie Bluetooth applicano infatti una compressione che impedisce di sfruttare pienamente i file lossless. Il vantaggio di Apple Music diventa più percepibile usando cuffie cablate e un convertitore esterno. Per chi ascolta soprattutto in mobilità, la qualità raggiunta da Spotify resta comunque più che adeguata.
Spotify resta avanti nella scoperta di nuova musica
Spotify continua a distinguersi per il modo in cui interpreta le preferenze dell’utente. Discover Weekly propone ogni settimana brani personalizzati, mentre Release Radar raccoglie le nuove uscite degli artisti più vicini ai suoi gusti.
Anche Apple Music offre suggerimenti personalizzati, ma lascia maggiore spazio alla selezione editoriale. Le radio condotte da professionisti rappresentano un’alternativa alla logica puramente algoritmica. L’organizzazione della libreria, inoltre, attribuisce più importanza agli album rispetto al flusso continuo delle playlist.
Chi desidera ricevere spesso nuovi consigli troverà Spotify più efficace. Apple Music si adatta meglio a chi preferisce costruire una raccolta personale e ascoltare i dischi nella loro interezza.
Spotify offre un’esperienza più ampia e sociale
Spotify riunisce nello stesso ambiente la musica e i contenuti parlati. Apple mantiene invece i podcast in un’applicazione separata, lasciando Apple Music concentrata sull’ascolto musicale.
Anche le funzioni social favoriscono Spotify. Blend permette di combinare i gusti di più utenti, mentre Jam consente di gestire insieme la riproduzione. Apple Music dispone di playlist collaborative, ma la sua esperienza resta meno orientata alla condivisione.
Spotify Connect rappresenta un altro vantaggio. La funzione permette di controllare la riproduzione sui dispositivi compatibili senza far transitare lo streaming dallo smartphone. Apple risponde con AirPlay, che però non garantisce sempre la stessa continuità tra apparecchi differenti.
Prezzi di Spotify e Apple Music nel 2026
Il piano individuale di Spotify costa 11,99 euro al mese (6,49 euro per gli studenti idonei). Anche Apple Music propone lo stesso prezzo. Esistono anche piani per tutta la famiglia: 20,99 euro al mese di Spotify e 19,99 euro al mese di Apple Music.
Spotify conserva però un vantaggio decisivo: il piano gratuito sostenuto dalla pubblicità. Apple Music richiede invece un abbonamento al termine del periodo di prova.
Meglio Spotify o Apple Music?
Spotify è la scelta più adatta a chi vuole scoprire nuova musica e utilizza apparecchi di marche diverse. Apple Music risulta preferibile per chi cerca una qualità sonora superiore e vive già nell’ecosistema Apple.
Non esiste dunque un vincitore assoluto. Nel 2026, Spotify garantisce una maggiore flessibilità, mentre Apple Music propone un servizio più concentrato sull’esperienza musicale.
FAQ
Sì, entrambi superano i 100 milioni di brani e offrono anche l’ascolto lossless. La differenza vera sta nell’esperienza d’uso e nelle funzioni che accompagnano la musica.
Apple Music spinge di più sulla qualità, arrivando fino a 24 bit/192 kHz con Hi-Res Lossless e Audio Spaziale. Spotify però ha migliorato molto il proprio audio e resta ottimo nell’ascolto quotidiano.
Spotify è più forte sui consigli personalizzati grazie a Discover Weekly e Release Radar. Apple Music propone selezioni curate ed è più adatto a chi ascolta album e playlist editoriali.
Sì, perché unisce musica e podcast nella stessa app e offre strumenti come Blend, Jam e Spotify Connect. Apple Music resta più essenziale e centrato sull’ascolto musicale.
Spotify costa come Apple Music nei piani individuali, ma offre anche una versione gratuita con pubblicità. Apple Music conviene soprattutto a chi usa prodotti Apple e cerca la resa audio migliore.