Amazon, lavapavimenti Tineco a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Tineco

Offerte speciali e sconti lampo caratterizzano questo 8 settembre. Da oggi trovi su Amazon nuove promo speciali su tanti prodotti tech, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Ed è proprio un elettrodomestico una delle migliori occasioni di oggi: la lavapavimenti Tineco Floor ONE S5 è disponibile con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà. Non a caso è la più venduta su Amazon. Se, invece, sei alla ricerca di un telefono top, trovi il Galaxy S26 con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate. Per chi vuole spendere poco, trovi il Galaxy A37 con uno sconto del 34% e fai un super affare.

Occasioni uniche anche tra gli smart TV. Il modello di ultima generazione LG da 65 pollici è disponibile a metà prezzo e risparmi più di 1000 euro. Per la pulizia della tua abitazione, trovi anche il robot aspirapolvere Lefant M3 Max con un doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro. Non perdere tempo e approfitta di tutte le migliori promo disponibili oggi.

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Amazon, migliori offerte 6 settembre

Prodotti bestseller

Tineco Floor ONE S5 (47% di sconto e costa la metà)

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor ONE S5 in promo con uno sconto del 47% e risparmi ben 160 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e la paghi praticamente quanto un caffè al giorno. Non a caso è la più venduta della sua categoria su Amazon. Aspira e lava contemporaneamente, si adatta a qualsiasi pavimento e assicura ottimi risultati. Progettata per scivolare lungo i battiscopa. Il sensore intelligente brevettato Tineco iLoop rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua di conseguenza, migliorando sia l’efficienza di pulizia che il tempo di funzionamento della batteria.

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi la e in con uno e . Hai anche la possibilità di dilazionare il in e la paghi praticamente quanto un caffè al giorno. Non a caso è la della sua categoria su Amazon. Aspira e lava contemporaneamente, si adatta a qualsiasi pavimento e assicura ottimi risultati. Progettata per scivolare lungo i battiscopa. Il rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua di conseguenza, migliorando sia l’efficienza di pulizia che il tempo di funzionamento della batteria. Galaxy S26 (29% di sconto e risparmi 300 euro)

Offerta con prezzo d’occasione per il Galaxy S26 . Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di 300 euro . Puoi anche approfittare della possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 progettato appositamente per questo modello e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Tra i telefono top di gamma disponibili sul mercato è uno dei più compatti.

Offerta con per il . Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno e il . Puoi anche approfittare della possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 progettato appositamente per questo modello e con sensore principale da 50 megapixel. Tra i telefono top di gamma disponibili sul mercato è uno dei più compatti. Fire TV Stick 4K Plus (prezzo al minimo storico e costa poco)

Ancora per pochissimi giorni puoi approfittare della promo sul Fire TV Stick 4K Plus. Grazie allo sconto del 54% disponibile su Amazon lo paghi meno di 40 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate tasso zero. Chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo smart TV e permette l’accesso a tanti strumenti e piattaforme per lo streaming. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Hai l’accesso prioritario alla nuova Alexa+.

Smartphone

vivo X300 Ultra (risparmi 400 euro e kit fotografico incluso)

Lo smartphone per chi ama scattare foto. Da oggi su Amazon troviamo in promo il vivo X300 Ultra , telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato e dotato delle migliori componenti del mercato. Oltre allo sconto di 400 euro che trovi in pagina, ricevi anche il kit fotografico con obiettivi extra e accessori che lo trasformano in una macchinetta fotografica professionale. Per il resto è un telefono premium, con tripla fotocamera con ottiche realizzate insieme a Zeiss, schermo da 6,82 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 144 Hz e una mega batteria da 6600 mAh che dura fino a due giorni e si ricarica molto velocemente. Devi essere velocissimo: le scorte sono limitate.

Lo smartphone per chi ama scattare foto. Da oggi su Amazon troviamo in il , telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato e dotato delle migliori componenti del mercato. Oltre allo che trovi in pagina, ricevi anche il kit fotografico con obiettivi extra e accessori che lo trasformano in una macchinetta fotografica professionale. Per il resto è un telefono premium, con con ottiche realizzate insieme a Zeiss, schermo da 6,82 pollici con e refresh rate fino a 144 Hz e una da che dura fino a due giorni e si ricarica molto velocemente. Devi essere velocissimo: le scorte sono limitate. POCO F9 Ultra (offerta lancio e 12 rate a tasso zero)

Un’offerta lancio unica che non devi farti sfuggire. Su Amazon è appena arrivato il nuovo POCO F9 Ultra , telefono di fascia alta disponibile con uno sconto promozionale del 25% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La promo non finisce qui: ottieni anche un buono sconto del valore di 50 euro che puoi utilizzare per i tuoi acquisti futuri su Amazon. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 185 Hz (uno dei valori più alti sul mercato), processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 8050 mAh che porta l’autonomia fino a quattro giorni con un utilizzo normale.

Un’offerta lancio unica che non devi farti sfuggire. Su Amazon è appena arrivato il , telefono di fascia alta disponibile con uno del e su quello di listino. Puoi anche il in . La promo non finisce qui: ottieni anche un che puoi utilizzare per i tuoi acquisti futuri su Amazon. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 185 Hz (uno dei valori più alti sul mercato), processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, tripla fotocamera posteriore con e una mega batteria da 8050 mAh che porta l’autonomia fino a quattro giorni con un utilizzo normale. Galaxy A37 (34% di sconto e minimo storico)

Prezzo speciale per il Galaxy A37 , smartphone medio di gamma di Samsung uscito da poco sul mercato e tra i migliori in questa fascia di prezzo. Da oggi è disponibile con uno sconto del 34% e e il risparmio netto è di quasi 200 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 33% e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono lowcost che si difende molto bene grazie a un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera principale con AI e mega batteria da 6600 mAh che può durare fino a due giorni. Perfetto per la vita di tutti i giorni.

POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Nero, Batteria 8050mAh, ... 899,90 € -25% 1.199,90 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A37 5G, 256GB, Awesome White [Versione Italia... 377,10 € -34% 569,00 € Risparmi 191,90 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streamin... 38,99 € -54% 84,99 € Risparmi 46,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026 | Antivirus, VPN... 29,99 € -86% 219,95 € Risparmi 189,96 € Acquista su Amazon Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 349,99 € -73% 1.299,99 € Risparmi 950,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Garmin Instinct E (super resistente e ottimo rapporto qualità-prezzo)

Resiste a qualsiasi ambiente e da oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima. Parliamo del Garmin Instinct E , sportwatch economico disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 28% al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Dotato di un display a basso consumo che mostra tutte le informazioni più importanti e di una batteria che può durare fino a 14 giorni. A bordo trovi più di 70 app per lo sport e hai a disposizione funzioni avanzate che ti aiutano a progredire giorno dopo giorno.

Resiste a qualsiasi ambiente e da oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima. Parliamo del , sportwatch economico disponibile da oggi su con uno al di Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Dotato di un display a basso consumo che mostra tutte le informazioni più importanti e di una batteria che può durare fino a 14 giorni. A bordo trovi più di e hai a disposizione funzioni avanzate che ti aiutano a progredire giorno dopo giorno. Galaxy Watch9 (sconto IVA esclusivo)

Offerta esclusiva su Amazon per il Galaxy Watch9, ultima versione dell’orologio top di gamma di Samsung. Grazie allo sconto IVA disponibile oggi risparmi quasi 100 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Samsung lo ha dotato di nuovi sensori che monitorano non solo i tuoi allenamenti quotidiani, ma anche il tuo stato di salute. È come avere un allenatore personale sempre al polso. Grazie alla funzione benessere cardiaco conosci in ogni istate la salute del tuo cuore. La batteria dura un paio di giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (50% di sconto e risparmi più di 1100 euro)

Occasione irripetibile per lo smart TV LG da 65 pollici con tecnologia Mini RGB che assicura colori reali e neri profondi. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, è disponibile su Amazon con uno sconto shock del 50% che ti permette di risparmiare 1100 euro su quello di listino. Puoi anche suddividere la spesa in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il sistema operativo WebOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti.

Occasione irripetibile per lo con che assicura colori reali e neri profondi. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, è disponibile su Amazon con uno che ti permette di su quello di listino. Puoi anche suddividere la a utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il sistema operativo WebOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Smart TV Hisense da 75 pollici (risparmi 400 euro e 12 rate a tasso zero)

Come avere una sala cinematografica direttamente in casa. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Hisense da 75 pollici con tecnologia MiniLED in promo con uno sconto del 31% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero. Grazie al refresh rate fino a 144 Hz è perfetto anche per i videogiocatori. Assicura immagini in 4K con colori realistici grazie al potente processore. A bordo trovi anche il sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni, tra cui tutte quelle dedicate alle piattaforme di videostreaming.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e costa pochissimo)

Occasione lampo irrinunciabile. Solo per oggi trovi questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% e il prezzo scende a soli 30 euro . Assicura un’ottima qualità del suono con bassi profondi. L’autonomia arriva fino a 24 ore ed è anche impermeabile. Ideale per le feste con gli amici in spiaggia o in piscina. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

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La soluzione definitiva per proteggere il tuo PC dai pericoli della Rete. Su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per cinque dispositivi e per due anni in promo con un super sconto dell’86% e il risparmio netto è di quasi 200 euro . Lo puoi installare su smartphone, tablet e computer e respinge gli attacchi di virus, ransomware e malware. Inoltre, ti protegge anche dalla truffe. Offre anche una VPN per navigare in totale sicurezza quando sei fuori casa e un password manager per memorizzare le chiavi d’accesso.

La soluzione definitiva per proteggere il tuo PC dai pericoli della Rete. Su Amazon trovi valido per cinque dispositivi e per due anni in promo con un e il . Lo puoi installare su smartphone, tablet e computer e respinge gli attacchi di virus, ransomware e malware. Inoltre, ti protegge anche dalla truffe. Offre anche una VPN per navigare in totale sicurezza quando sei fuori casa e un password manager per memorizzare le chiavi d’accesso. Cuociuova elettrico (offerta lampo e costa pochissimo)

Il cuociuova elettrico Philips Serie 3000 scende del 59% su Amazon e costa solamente 16 euro. Con una potenza di 400W, cuoce fino a 6 uova sode contemporaneamente, oppure fino a 3 uova in camicia, senza sprechi d’acqua né di tempo, grazie al misurino incluso che permette di dosare l’acqua con precisione in base al grado di cottura desiderato. Il design compatto e il rivestimento antiaderente rendono la pulizia estremamente semplice, mentre lo spegnimento automatico garantisce sicurezza e tranquillità durante l’uso.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi più di 950 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 73% a cui puoi aggiungere un coupon del 5% , per un risparmio che supera i 950 euro. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione elevata , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante a 200 giri/min con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione All-in-One gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq.

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max. Da oggi lo trovi con uno a cui puoi un del , per un risparmio che supera i 950 euro. Il robot è dotato di una , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e a 200 giri/min con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione All-in-One gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq. iRobot Roomba Plus 416 Combo (200 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’iRobot Roomba Plus 416 Combo è disponibile con una promo lampo su Amazon e il prezzo scende del 36% , con un risparmio di 200 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La potenza di aspirazione arriva a 20.000 Pa , combinata con i mop DualClean e la tecnologia SmartScrub , che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte senza bisogno di strofinare manualmente. Il design compatto raggiunge agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, mentre le spazzole anti-groviglio evitano che capelli e peli di animali si aggroviglino. La stazione AutoWash completamente automatica svuota la polvere, ricarica il serbatoio dell’acqua e lava i mop con acqua calda, asciugandoli poi con aria calda.

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La macchina da caffè automatica Dreame Ecceluxe Master è in offerta speciale su Amazon con uno sconto de 31% e risparmi ben 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il display a colori smart permette di preparare 6 tipi di bevande con un solo tocco: espresso, lungo, cold brew, flat white, cappuccino e latte macchiato. La macinatura regolabile su 9 livelli con dosaggio preciso si adatta a chicchi con diverso grado di tostatura, mentre il sistema di estrazione ad alta pressione di 19 bar garantisce una crema ricca e aromatica in ogni tazza. Puoi preparare due caffè contemporaneamente.

La da è in offerta speciale su Amazon con uno e risparmi ben 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in . Il permette di preparare con un solo tocco: espresso, lungo, cold brew, flat white, cappuccino e latte macchiato. La macinatura regolabile su con dosaggio preciso si adatta a chicchi con diverso grado di tostatura, mentre il sistema di estrazione ad alta pressione di garantisce una crema ricca e aromatica in ogni tazza. Puoi preparare Lavatrice Bosch Serie 4 (affare per tutti)

La lavatrice Bosch Serie 4 con cestello da 9 kg è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La funzione Iron Assist utilizza il vapore per ridurre le pieghe dei capi asciutti in soli 20 minuti, riducendole fino al 50%. Il motore EcoSilence Drive, senza spazzole, garantisce un funzionamento silenzioso e una maggiore durata nel tempo, mentre la tecnologia ActiveWater Plus ottimizza automaticamente il consumo d’acqua in base al carico inserito. La funzione SpeedPerfect riduce i tempi di lavaggio fino al 65% senza compromettere i risultati, mentre la centrifuga arriva fino a 1400 giri/min per un’asciugatura più rapida. Con 15 programmi disponibili e la classe energetica A, è una lavatrice solida e affidabile per famiglie di ogni dimensione.

Come vedere Napoli – Arsenal in streaming gratis

Ricomincia la stagione della Champions League e anche quest’anno Prime Video trasmette la migliore partita delle italiane del mercoledì sera. Per questa prima giornata la piattaforma video trasmetterà in esclusiva Napoli – Arsenal, big match che vedrà i partenopei affrontare i campioni d’Inghilterra in carica e tra i favoriti per la vittoria finale. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, ma il pre-partita comincerà già alle ore 19:30. La partita è disponibile per tutti gli abbonati a Prime Video e se ancora non lo sei puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi iscritti, basta cliccare su questo link. Nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

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