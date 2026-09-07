Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: offerte con sconti fino all'80%

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Settembre è iniziato, gran parte degli italiani sono tornati al lavoro e la scuola sta per ricominciare. E per rendere più piacevole questo periodo Amazon lancia tante offerte con sconti da Black Friday. Dagli smartphone agli elettrodomestici, hai la possibilità di fare grandi affari risparmiando centinaia di euro. Ad esempio, è ancora disponibile l’iPhone 17 Pro con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è il moto g77 con uno sconto del 38% e fai un super affare. Non mancano occasioni imperdibili tra i prodotti lowcost: il Fire TV Stick 4K Plus è disponibile con uno sconto del 54% e trovi anche un paio di cuffie economiche con uno sconto del 78%.

Per il Back to School trovi il PC portatile Dell 14 con uno sconto del 30% e risparmi più di 400 euro. Per la tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 700 euro. Per la cucina, invece, trovi il robot multifunzione Cecotec al miglior prezzo di sempre. Questa è anche la settimana in cui ricomincia la Champions League: scopri come vedere gratis su Prime Video Napoli – Arsenal.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

iPhone 17 Pro (risparmi 200 euro e minimo storico)

Ultimi giorni per approfittare dei saldi disponibili per l’iPhone 17 Pro . Da oggi lo smartphone di Apple è in promo con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici super fluido, processore A19 Pro per prestazioni fulminee e supporto agli strumenti AI avanzati, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Ultimi giorni per approfittare dei disponibili per . Da oggi lo smartphone di Apple è in promo con uno e lo puoi anche . Telefono dotato di un da 6,3 pollici super fluido, processore A19 Pro per prestazioni fulminee e supporto agli strumenti AI avanzati, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Fire TV Stick 4K Plus (prezzo al minimo storico e costa poco)

Ancora per pochissimi giorni puoi approfittare della promo sul Fire TV Stick 4K Plus . Grazie allo sconto del 54% disponibile su Amazon lo paghi meno di 40 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate tasso zero . Chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo smart TV e permette l’accesso a tanti strumenti e piattaforme per lo streaming. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Hai l’accesso prioritario alla nuova Alexa+.

Ancora per pochissimi giorni puoi approfittare della promo sul . Grazie allo disponibile su lo e puoi anche dilazionare il in . Chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo smart TV e permette l’accesso a tanti strumenti e piattaforme per lo streaming. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Hai l’accesso prioritario alla nuova Alexa+. Lefant M210 Pro Omni (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M210 Pro Omni. A quello fisso del 68% puoi aggiungere un coupon del 15%, per un risparmio totale di circa 700 euro. Il corpo ultra sottile lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la potenza di aspirazione elevata e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo, con contenitore polvere da 800 ml. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (risparmi 300 euro più tablet in regalo)

Prezzo speciale per il Galaxy S26 Ultra , uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. L’offerta è unica: oltre allo sconto di 300 euro che trovi in pagina e alla possibilità di dilazionare la spesa in 12 rate a tasso zero , puoi anche richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore di mercato superiore ai 600 euro. La scheda tecnica mostra tutte le potenzialità del dispositivo: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, processore Snapdragon 8 Gen 5 e nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che all’occorrenza lo trasforma in un taccuino digitale.

Prezzo speciale per il , uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. L’offerta è unica: oltre allo che trovi in pagina e alla possibilità di la , puoi anche in il , tablet dal valore di mercato superiore ai 600 euro. La scheda tecnica mostra tutte le potenzialità del dispositivo: da con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, e nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che all’occorrenza lo trasforma in un taccuino digitale. POCO F9 Ultra (offerta lancio e prezzo al minimo)

Una delle offerte lancio più interessante mai viste su Amazon. Da pochissimi giorni ha fatto il suo debutto il POCO F9 Ultra , smartphone di fascia altissima disponibile con uno sconto del 25% e risparmi ben 300 euro. Per un telefono appena uscito sul mercato si tratta di un’occasione speciale. Dotato di un display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 185 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 , 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel , teleobiettivo da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. La batteria da 8050 mAh è la ciliegina sulla torta e può durare fino a tre giorni.

Una delle offerte lancio più interessante mai viste su Amazon. Da pochissimi giorni ha fatto il suo debutto il , smartphone di fascia altissima disponibile con uno e Per un telefono appena uscito sul mercato si tratta di un’occasione speciale. Dotato di un con refresh rate fino a 185 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato, , 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una con da , teleobiettivo da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. La batteria da 8050 mAh è la ciliegina sulla torta e può durare fino a tre giorni. Galaxy A56 (28% di sconto e prezzo al minimo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Galaxy A56 . Da oggi lo trovi con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Il telefono si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il telefono da acquistare questa settimana.

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Lo smartphone perfetto per chi non vuole spendere cifre elevate. Il moto g77 è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio superiore ai 130 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono dotato anche di strumenti AI avanzati.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.149,00 € -14% 1.339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streamin... 38,99 € -54% 84,99 € Risparmi 46,00 € Acquista su Amazon POCO F9 Ultra, Smartphone 16+512GB, Ciliegia Scura,8050mAh, ... 899,90 € -25% 1.199,90 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Nerunsa Cuffie Bluetooth 5.4 2026, 50 Ore di Autonomia – C... 19,99 € -78% 89,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon Polar Ignite 3 Smartwatch Fitness GPS AMOLED 184,00 € -46% 339,90 € Risparmi 155,90 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 1.043,00 € -53% 2.199,00 € Risparmi 1.156,00 € Acquista su Amazon SUAAT Tablet 10 pollici Android 15 Octa Core con 64 GB ROM +... 99,99 € -66% 295,65 € Risparmi 195,66 € Acquista su Amazon iRobot Roomba® Plus 576 Combo robot aspirapolvere lavapavim... 449,00 € -40% 749,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (78% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie lowcost , questa è la promo che fa per te. Grazie allo sconto del 78% il prezzo crolla al minimo storico e le paghi meno di 20 euro . Sono dotate della cancellazione del rumore e assicurano una buona qualità del suono. Con la custodia di ricarica l’autonomia arriva fino a 50 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità.

Se non vuoi spendere per le tue , questa è la promo che fa per te. Grazie allo il al e le . Sono dotate della cancellazione del rumore e assicurano una buona qualità del suono. Con la di arriva fino a Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità. Norton 360 Deluxe + Utilities Ultimate (80% di sconto)

Un vero affare per l’antivirus Norton 360 Deluxe accoppiato con Utilities Ultimate che fornisce strumenti utili per la pulizia e l’ottimizzazione del PC. Da oggi è disponibile con un super sconto dell’80% e risparmi 100 euro sul prezzo consigliato. L’antivirus può essere installato su 5 dispositivi, tra cui anche smartphone e tablet. Ti protegge dai pericoli della Rete, a partire da malware, ransomware e anche le truffe. A disposizione hai anche una VPN e un password manager.

Un vero affare per accoppiato con che fornisce strumenti utili per la pulizia e l’ottimizzazione del PC. Da oggi è disponibile con un e risparmi 100 euro sul prezzo consigliato. L’antivirus può essere installato su 5 dispositivi, tra cui anche smartphone e tablet. Ti protegge dai pericoli della Rete, a partire da malware, ransomware e anche le truffe. A disposizione hai anche una VPN e un password manager. Starter kit Bosch da 26 pezzi (53% di sconto e costa pochissimo)

Il set di utensili manuali Bosch da 26 pezzi scende del 53% su Amazon, diventando un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te. Il kit compatto include un cricchetto da ¼ di pollice con coppia fino a 93 Nm, un cacciavite universale con portabit magnetico, pinze combinate con taglienti temprati a induzione, oltre a 10 bit e 10 attacchi da 5 a 13 mm. Tutto è custodito in una pratica borsa in tessuto con cerniera, facile da trasportare anche fuori casa.

Smartwatch

Polar Ignite 3 (46% di sconto e prezzo stracciato)

Sconto imperdibile per il Polar Ignite 3, orologio per il fitness disponibile su Amazon con un mega sconto del 46% e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio netto è di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio dotato di un display AMOLED molto luminoso ed è anche leggerissimo da indossare. I sensori sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e anche la qualità del riposo notturno. Supporta tante modalità di allenamento e il chip GPS tiene traccia di tutti i tuoi spostamenti.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (53% di sconto e risparmi più di 1100 euro)

Occasione irripetibile per lo smart TV LG da 65 pollici con tecnologia Mini RGB che assicura colori reali e neri profondi. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, è disponibile su Amazon con uno sconto shock del 53% che ti permette di risparmiare più di 1100 euro su quello di listino. Puoi anche suddividere la spesa in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il sistema operativo WebOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti.

Occasione irripetibile per lo con che assicura colori reali e neri profondi. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, è disponibile su Amazon con uno che ti permette di su quello di listino. Puoi anche suddividere la a utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il sistema operativo WebOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Smart TV Samsung Crystal 50 pollici (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Offerta speciale per lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici. Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno sconto del 26% e al prezzo più basso di sempre con un risparmio netto di 130 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Schermo da 50 pollici con risoluzione 4K e processore Crystal 4K che migliora la qualità di qualsiasi contenuto. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Hai anche il supporto dell’intelligenza artificiale.

PC&Tablet

PC portatile Dell 14 (30% di sconto e prezzo stracciato)

L’offerta Back to School che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi il PC portatile Dell 14 con processore AMD Ryzen AI 7 350 , 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con un super sconto del 30% e il risparmio netto è di poco inferiore ai 400 euro. Hai anche la possibilità di alleggerire la spesa con il pagamento in 12 rate a tasso zero . PC portatile di fascia alta e perfetto per il mondo del lavoro, anche grazie alla presenza di Windows 11 e delle funzioni AI che ti semplificano il lavoro di tutti i giorni.

L’offerta Back to School che non devi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi il con , 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con un e il risparmio netto è di poco inferiore ai 400 euro. Hai anche la possibilità di alleggerire la spesa con il . PC portatile di fascia alta e perfetto per il mondo del lavoro, anche grazie alla presenza di Windows 11 e delle funzioni AI che ti semplificano il lavoro di tutti i giorni. Tablet Android (66% di sconto e risparmi 200 euro)

Se non vuoi spendere cifre elevate per il nuovo tablet, questa è la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi questo modello Android con uno sconto del 66% e lo paghi meno di 100 euro. Perfetto per un utilizzo casalingo e da divano, è dotato di un display da 10 pollici e di 128 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Nella confezione trovi anche utili accessori: la custodia e la tastiera con mouse wireless che lo trasformano in un mini PC. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Plus 576 Combo (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’ iRobot Roomba Plus 576 Combo è in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 300 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La potenza di aspirazione elevata , combinata con i mop DualClean e la tecnologia SmartScrub che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte di fango senza bisogno di strofinare manualmente, assicura risultati professionali. Il design compatto passa agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il braccio articolato estende i mop fino a 35 mm per pulire lungo battiscopa e angoli profondi. La navigazione ClearView Pro LiDAR con intelligenza artificiale riconosce cavi, scarpe e piccoli oggetti per evitarli in tempo reale. La stazione AutoWash completamente automatica svuota la polvere fino a 3 mesi, ricarica il serbatoio dell’acqua fino a 40 giorni e lava i mop con acqua calda a 75°C , asciugandoli poi con aria calda.

L’ è in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 300 euro, con la possibilità di il in . La , combinata con i mop e la tecnologia che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte di fango senza bisogno di strofinare manualmente, assicura risultati professionali. Il design compatto passa agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il braccio articolato estende i mop fino a per pulire lungo battiscopa e angoli profondi. La navigazione riconosce cavi, scarpe e piccoli oggetti per evitarli in tempo reale. La stazione completamente automatica svuota la polvere fino a 3 mesi, ricarica il serbatoio dell’acqua fino a 40 giorni e lava i mop con acqua calda a , asciugandoli poi con aria calda. Dyson PencilWash (29% di sconto e offerta lampo)

Il Dyson PencilWash scende del 29% su Amazon, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Dotato di un design ultrasottile , pesa appena 380 g per un utilizzo senza sforzo e si inclina fino a 170° per pulire agevolmente sotto i mobili bassi. Il rullo in microfibra ad alta densità ruota a 650 giri/min e rimuove sporco liquido e secco in un solo passaggio, grazie al sistema di idratazione di precisione a 8 punti che garantisce sempre acqua pulita sul pavimento. Il serbatoio da 300 ml copre fino a 100 mq, con 30 minuti di autonomia e batteria intercambiabile.

Il su con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Dotato di un design , pesa appena per un utilizzo senza sforzo e si inclina fino a per pulire agevolmente sotto i mobili bassi. Il ruota a 650 giri/min e rimuove sporco liquido e secco in un solo passaggio, grazie al sistema di idratazione di precisione a 8 punti che garantisce sempre acqua pulita sul pavimento. Il serbatoio da 300 ml copre fino a 100 mq, con e batteria intercambiabile. Robot per la cucina Cecotec Mambo Cooking Unique (offerta lampo e risparmi 250 euro)

Il Cecotec Mambo CooKing Unique scende del 40% su Amazon, con un risparmio di 250 euro sul prezzo di listino. Si tratta del primo robot da cucina con dispenser automatico di alimenti ChefCrown : basta riempire i sei scomparti con gli ingredienti e il brodo nel cestello centrale, e il dispositivo dosa da solo ogni alimento al momento giusto per ottenere ricette sempre perfette. Il motore da 2200W e la caraffa Unique da 5 litri in acciaio inox, con 14 velocità e temperatura fino a 180°C, permettono di realizzare oltre 45 funzioni diverse , dai piatti delicati come stufati fino a preparazioni più elaborate. Grazie a caraffa, doppia vaporiera e cestello è possibile cucinare 4 pietanze contemporaneamente , mentre la bilancia di precisione integrata pesa gli ingredienti direttamente nel contenitore. Il coperchio autobloccante e la possibilità di lavorare anche a velocità zero completano un elettrodomestico pensato per chi vuole delegare davvero la cucina senza rinunciare alla qualità.

Il Cecotec Mambo CooKing Unique scende del 40% su Amazon, con un risparmio di 250 euro sul prezzo di listino. Si tratta del primo robot da cucina con : basta riempire i sei scomparti con gli ingredienti e il brodo nel cestello centrale, e il dispositivo dosa da solo ogni alimento al momento giusto per ottenere ricette sempre perfette. Il motore da e la caraffa in acciaio inox, con 14 velocità e temperatura fino a 180°C, permettono di realizzare oltre , dai piatti delicati come stufati fino a preparazioni più elaborate. Grazie a caraffa, doppia vaporiera e cestello è possibile cucinare , mentre la bilancia di precisione integrata pesa gli ingredienti direttamente nel contenitore. Il coperchio autobloccante e la possibilità di lavorare anche a velocità zero completano un elettrodomestico pensato per chi vuole delegare davvero la cucina senza rinunciare alla qualità. Stiratrice verticale Ariete (37% di sconto e costa pochissimo)

La stiratrice verticale Ariete scende del 37% su Amazon, fermandosi a soli 25 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Con una potenza di 1200W, genera un colpo di vapore continuo, capace di affrontare anche le pieghe più ostinate su capi appesi, tende e tessuti d’arredo, senza bisogno dell’asse da stiro. Il serbatoio removibile permette sessioni di stiratura prolungate senza continue ricariche, mentre la piastra in acciaio inox rende i tessuti morbidi e distesi in poche passate, igienizzando allo stesso tempo cuscini e divani grazie al calore del vapore.

Come vedere Napoli – Arsenal in streaming gratis

Ricomincia la stagione della Champions League e anche quest’anno Prime Video trasmette la migliore partita delle italiane del mercoledì sera. Per questa prima giornata la piattaforma video trasmetterà in esclusiva Napoli – Arsenal, big match che vedrà i partenopei affrontare i campioni d’Inghilterra in carica e tra i favoriti per la vittoria finale. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, ma il pre-partita comincerà già alle ore 19:30. La partita è disponibile per tutti gli abbonati a Prime Video e se ancora non lo sei puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi iscritti, basta cliccare su questo link. Nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

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