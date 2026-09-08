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Nintendo ha finalmente mostrato il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, svelando anche la data di uscita e le nuove caratteristiche del gioco

Nintendo Direct

The Legend of Zelda: Ocarina of Time uscirà il 5 novembre 2026 su Nintendo Switch 2

Il remake manterrà le caratteristiche e lo spirito del gioco originale, in una versione modernizzata

Per i 40 anni della serie, sono stati annunciati concerti, la data del film live action e una nuova Switch 2 a tema

Nintendo ha finalmente alzato il velo sul remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, annunciato lo scorso giugno e previsto entro la fine del 2026. Nel corso del Direct celebrativo per i 40 anni della saga, Eiji Aonuma, producer del gioco, ha mostrato le nuove caratteristiche del remake dello storico titolo, annunciando anche la data di uscita.

Il Direct ha fornito anche alcune informazioni sui prossimi appuntamenti relativi alla saga, tra cui l’uscita del film nel 2027, una serie di concerti in tutto il mondo e una nuova Nintendo Switch 2 dedicata.

Ocarina of Time torna su Nintendo Switch 2

La notizia più importante riguarda la data di uscita: Ocarina of Time arriverà su Nintendo Switch 2 il 5 novembre 2026. Una data molto vicina a quella di uscita di GTA VI, che aveva provocato una specie di buco nero nelle pubblicazioni di novembre. Ma questo non sembra aver spaventato Nintendo.

Il remake mantiene la struttura dell’avventura originale, ma introduce numerosi interventi pensati per adattarla agli standard moderni. La differenza più evidente riguarda naturalmente il comparto tecnico: Hyrule è stata completamente ricostruita con una grafica moderna, con ambientazioni, personaggi ed effetti visivi molto più dettagliati.

Anche il sistema di controllo è stato profondamente aggiornato. Link potrà finalmente saltare liberamente, mentre una nuova abilità di dash gli permetterà di muoversi più rapidamente durante l’esplorazione. Link potrà anche nuotare e persino andare sott’acqua, mentre è finalmente possibile controllare la telecamera.

I combattimenti sono stati resi più fluidi, la reattività dei comandi è stata migliorata e torna ovviamente anche il sistema di aggancio dei nemici che fu introdotto proprio nel gioco originale.

Nuove funzioni e una Hyrule più ricca

Il colpo d’occhio è ciò che sorprende di più. La resa visiva di Hyrule è davvero stupefacente; il contrasto tra lo stile cartoonesco dei personaggi con il fotorealismo della grafica può essere inizialmente straniante, ma una volta fatta l’abitudine appare una scelta azzeccatissima.

Tra le novità più interessanti c’è Trame del tempo, una sorta di diario per aiutare il giocatore a orientarsi tra obiettivi e missioni. Una soluzione particolarmente utile per chi non ha mai giocato a Ocarina of Time e potrebbe trovarsi spaesato davanti alla struttura del gioco originale.

Nintendo ha inoltre mostrato una versione rinnovata della città, che appare più grande e dettagliata e dove potremo ovviamente interagire con gli abitanti. Al contrario del gioco originale, il tempo scorre liberamente anche mentre siamo nelle mura del borgo.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’Ocarina del Tempo. Per il remake è stato implementato il sistema per suonare lo strumento: oltre ai pulsanti, sarà possibile canticchiare le melodie, che verranno direttamente tradotte in note dal gioco. Sarà possibile persino suonare un’ocarina vera, e vederne i suoni riprodotti da Link.

Tutti gli elementi del gioco originale sembra siano stati preservati o migliorati in linea con le tecnologie moderne e la maggiore potenza di calcolo di Switch 2, e il remake si presenta così come un punto di incontro tra la nostalgia e il futuro.

Non solo Ocarina of Time: tutti gli annunci del Direct

Il Direct dedicato ai 40 anni di Zelda non si è però concentrato esclusivamente sul remake. Nintendo ha annunciato anche una Nintendo Switch 2 celebrativa, insieme a un Pro Controller a tema, entrambi in arrivo il 29 ottobre.

Sono stati inoltre mostrati nuovi amiibo dedicati alla serie e confermati ulteriori dettagli sul film live action di The Legend of Zelda, previsto nei cinema il 30 aprile 2027.

Inoltre, una serie di concerti sulle musiche più iconiche della serie avrà inizio in Giappone a gennaio 2027, e proseguirà in Nord America a febbraio, in Europa ad aprile e in Australia a maggio. Informazioni più precise sulle date esatte e le città verranno comunicate successivamente.