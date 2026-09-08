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Chi ascolta musica, podcast o film per ore sa bene quanto possano essere fastidiosi i rumori di fondo e quanto stanchi le orecchie un paio di cuffie scomode. Per chi cerca un audio davvero raffinato, oggi le Apple AirPods Max sono disponibili con uno sconto del 22%, una rara occasione per portarsi a casa le cuffie over‑ear di fascia alta di Apple a un prezzo più accessibile.

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Queste cuffie uniscono il driver dinamico progettato da Apple a un avanzato audio computazionale basato sul chip H1, per offrire un ascolto ad alta fedeltà che si adatta alle tue esigenze. La cancellazione attiva del rumore è di livello professionale e ti isola efficacemente dai suoni esterni, mentre la modalità Trasparenza ti permette di restare sempre consapevole di ciò che accade intorno a te. L’audio spaziale personalizzato, con rilevamento dinamico della testa, crea un effetto tridimensionale che rende musica, serie e film molto più immersivi, il tutto in un design over‑ear curato nei dettagli e pensato per il comfort.

Apple AirPods Max in offerta su Amazon: sconto del 22%

Le Apple AirPods Max sono in promozione su Amazon con uno sconto del 22%, che porta il prezzo a 450,00€ rispetto al listino pieno, un taglio importante per un prodotto di fascia premium. Per un paio di cuffie over‑ear con cancellazione attiva del rumore di livello pro e audio spaziale personalizzato, si tratta di una cifra competitiva nel segmento hi‑fi wireless di alta gamma. Inoltre, grazie al supporto USB‑C, puoi ricaricarle con lo stesso cavo che usi per i tuoi altri dispositivi Apple, semplificando la gestione degli accessori in borsa o in viaggio. Se cerchi un modello di riferimento per qualità sonora, comfort e integrazione con l’ecosistema Apple, questa promo le rende molto più interessanti rispetto a molte alternative della stessa categoria. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

In questo momento il Apple AirPods Max è disponibile con uno sconto del 22%, una finestra ideale per passare a un sistema audio over‑ear di livello superiore senza avvicinarsi ai prezzi normalmente richiesti per questo tipo di prodotti di punta.

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Le cuffie Apple con la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale personalizzato

Se lavori, studi o viaggi spesso in ambienti rumorosi, avere un paio di cuffie che isolano davvero e offrono un suono preciso può fare la differenza nella concentrazione e nel relax quotidiano.

Cuffie over‑ear con driver dinamico progettato da Apple : l’audio è ad alta fedeltà, con una resa dettagliata e potente pensata su misura per le esigenze di chi ascolta a lungo musica, film e podcast.

: l’audio è ad alta fedeltà, con una resa dettagliata e potente pensata su misura per le esigenze di chi ascolta a lungo musica, film e podcast. Audio computazionale con chip H1 e design acustico su misura : hardware e software lavorano insieme per ottimizzare il suono in tempo reale, così ottieni una qualità costante in ogni contesto, dal treno affollato al soggiorno di casa.

: hardware e software lavorano insieme per ottimizzare il suono in tempo reale, così ottieni una qualità costante in ogni contesto, dal treno affollato al soggiorno di casa. Cancellazione attiva del rumore di livello pro : riduce in modo molto efficace i rumori di fondo, permettendoti di immergerti nei contenuti senza dover alzare troppo il volume.

: riduce in modo molto efficace i rumori di fondo, permettendoti di immergerti nei contenuti senza dover alzare troppo il volume. Modalità Trasparenza : ti fa sentire voci e suoni dell’ambiente circostante quando serve, utile per spostarti in città o non perdere annunci e comunicazioni importanti.

: ti fa sentire voci e suoni dell’ambiente circostante quando serve, utile per spostarti in città o non perdere annunci e comunicazioni importanti. Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa : crea un effetto tridimensionale che segue i tuoi movimenti, rendendo più realistici brani compatibili, serie TV e film.

: crea un effetto tridimensionale che segue i tuoi movimenti, rendendo più realistici brani compatibili, serie TV e film. Design pensato per il comfort con fascia traforata e cuscinetti in memory foam: distribuisce il peso e migliora l’isolamento acustico, così puoi indossarle più a lungo senza affaticarti.

con fascia traforata e cuscinetti in memory foam: distribuisce il peso e migliora l’isolamento acustico, così puoi indossarle più a lungo senza affaticarti. Integrazione con l’ecosistema Apple : abbinamento immediato avvicinando le cuffie al dispositivo, switch automatico tra iPhone, iPad e Mac e controlli tramite Digital Crown per gestire musica, chiamate e volume.

: abbinamento immediato avvicinando le cuffie al dispositivo, switch automatico tra iPhone, iPad e Mac e controlli tramite Digital Crown per gestire musica, chiamate e volume. Ricarica USB‑C: puoi usare lo stesso cavo dei tuoi ultimi dispositivi Apple, riducendo il numero di accessori da portare con te.

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FAQ Le Apple AirPods Max sono adatte per viaggi in treno o aereo? Sì, la cancellazione attiva del rumore di livello pro riduce in modo efficace i rumori di fondo tipici di treni e aerei. Posso usare le Apple AirPods Max con più dispositivi Apple? Sì, l’audio passa automaticamente tra iPhone, iPad e Mac grazie allo switch automatico integrato nel chip H1. Le Apple AirPods Max permettono di sentire l’ambiente esterno? Sì, attivando la modalità Trasparenza puoi ascoltare musica e allo stesso tempo percepire voci e suoni intorno a te. Le Apple AirPods Max si ricaricano con USB‑C? Sì, integrano il connettore USB‑C e puoi usare lo stesso cavo dei più recenti iPhone, iPad e Mac compatibili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.