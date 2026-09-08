Ninja CRISPi, la friggitrice top è in offerta a metà prezzo: va comprata subito

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La friggitrice ad aria che rivoluzione l’intero settore. Una descrizione che calza a pennello con la Ninja CRISPi, friggitrice ad aria "componibile". Rispetto ai classici modelli che troviamo sul mercato, infatti, è dotata di un PowerPod che "riscalda" l’aria e di due contenitori di vetro che si "attaccano" a questo modulo e fungono da cestello. Un elettrodomestico compatto e che ti semplifica la vita: i due contenitori di vetro, non solo permettono di cuocere tutto quello che vuoi, ma li puoi anche portare direttamente a lavoro chiudendoli con i tappi presenti nella confezione. Molto utile per chi si prepara il pranzo per lavoro, da oggi è disponibile su Amazon con un super sconto del 44% e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web: approfittane subito.

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Friggitrice ad aria Ninja CRISPi: prezzo, offerta e sconto Amazon

Crolla al minimo storico il prezzo della friggitrice ad aria Ninja CRISPi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 99,90 euro e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Essendo venduto e spedito da Amazon il periodo per il reso gratuito è di quattordici giorni.

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Friggitrice ad aria Ninja CRISPi: le caratteristiche tecniche

Una friggitrice ad aria sui generis e unica nel suo genere. La Ninja CRISPi sostituisce il classico cestello con un contenitore in vetro che puoi portarti direttamente con te e mantiene il cibo croccante e caldo. La caratteristica principale della friggitrice ad aria Ninja è il PowerPod da 1.700 W, un modulo compatto e leggero da posizionare sopra uno dei contenitori in vetro CleanCrisp per iniziare subito a cucinare, senza occupare troppo spazio sul piano di lavoro. I contenitori, privi di PFAS e resistenti agli shock termici, permettono di seguire visivamente l’avanzamento della cottura grazie alla trasparenza del vetro.

Il dispositivo offre 4 funzioni di cottura: Air Fry per la frittura ad aria, Roast per la cottura arrosto, Keep Warm per mantenere i cibi caldi e Recrisp per ridare croccantezza agli avanzi. L’aria calda fino a 185°C cuoce gli alimenti in modo uniforme, rendendoli croccanti al punto giusto con poco o nessun olio. Grazie ai due contenitori intercambiabili, da 1,4 litri e da 3,8 litri, la Ninja CRISPi si adatta sia a porzioni singole preparate in meno di 15 minuti, sia a pasti più abbondanti.

Nella confezione trovi il PowerPod da 1.700 W, i due contenitori in vetro CleanCrisp (1,4 L e 3,8 L) lavabili in lavastoviglie, due piastre antiaderenti in ceramica, due coperchi e l’adattatore per il PowerPod. Utilissima per chi si porta sempre il pranzo al lavoro e non vuole perdere tempo con le stoviglie.

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