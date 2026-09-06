Amazon, la lavapavimenti Dyson crolla di prezzo al minimo storico: sconti all'85%

Dyson

Una domenica all’insegna delle offerte speciali su Amazon. Anche oggi 6 settembre il sito di e-commerce ci riserva grandi sorprese con alcuni tra i dispositivi più amati al minimo storico. Tra le offerte best-seller c’è la lavapavimenti Dyson PencilWash con uno sconto del 29% e risparmi 100 euro su quello di listino. Ottima occasione anche per l’iPhone Air: con lo sconto del 25% risparmi più di 400 euro e approfitti del minimo storico. Continuano anche oggi le promo su alcuni dispositivi Amazon: il Fire TV Stick 4K Plus è disponibile con uno sconto del 54%, mentre l’Echo Dot è a metà prezzo.

Ottima occasione anche per chi è alla ricerca del nuovo televisore: il modello LG da 65 pollici con tecnologia Mini RGB è disponibile con uno sconto del 54% e risparmi più di 1100 euro. Per la tua cucina, invece, c’è il robot Kenwood con uno sconto del 43% e lo paghi pochissimo. Non perdere tempo e approfittane ora.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 6 settembre

Prodotti bestseller

Dyson PencilWash (29% di sconto e offerta lampo)

Il Dyson PencilWash scende del 29% su Amazon, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Dotato di un design ultrasottile , pesa appena 380 g per un utilizzo senza sforzo e si inclina fino a 170° per pulire agevolmente sotto i mobili bassi. Il rullo in microfibra ad alta densità ruota a 650 giri/min e rimuove sporco liquido e secco in un solo passaggio, grazie al sistema di idratazione di precisione a 8 punti che garantisce sempre acqua pulita sul pavimento. Il serbatoio da 300 ml copre fino a 100 mq, con 30 minuti di autonomia e batteria intercambiabile.

Il su con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Dotato di un design , pesa appena per un utilizzo senza sforzo e si inclina fino a per pulire agevolmente sotto i mobili bassi. Il ruota a 650 giri/min e rimuove sporco liquido e secco in un solo passaggio, grazie al sistema di idratazione di precisione a 8 punti che garantisce sempre acqua pulita sul pavimento. Il serbatoio da 300 ml copre fino a 100 mq, con e batteria intercambiabile. iPhone Air (prezzo in picchiata e risparmi 440 euro)

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di un telefono top. Da oggi trovi su Amazon l’ iPhone Air nella versione con 1 terabyte di memoria interna in promo con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 440 euro su quello di listino. Per questo telefono si tratta del minimo storico e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro con refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di un telefono top. Da oggi trovi su Amazon l’ nella versione con 1 terabyte di memoria interna in promo con uno che ti fa ben su quello di listino. Per questo telefono si tratta del e puoi anche il a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, con refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Fire TV Stick 4K Plus (prezzo al minimo storico e costa poco)

Ancora per pochissimi giorni puoi approfittare della promo sul Fire TV Stick 4K Plus. Grazie allo sconto del 54% disponibile su Amazon lo paghi meno di 40 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate tasso zero. Chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo smart TV e permette l’accesso a tanti strumenti e piattaforme per lo streaming. Nella confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Hai l’accesso prioritario alla nuova Alexa+.

Smartphone

Xiaomi 17T (30% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da non farsi assolutamente scappare per lo Xiaomi 17T . Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio superiore ai 220 euro . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K, processore MediaTek Dimensity 8500 , tripla fotocamera posteriore con sensori realizzati insieme a Leica, teleobiettivo con zoom 5x e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Offerta da non farsi assolutamente scappare per lo . Da oggi è disponibile con uno e il con un ai . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K, , tripla fotocamera posteriore con sensori realizzati insieme a Leica, teleobiettivo con zoom 5x e una da che può durare fino a due giorni. Galaxy S26 FE (offerta lancio e 12 rate a tasso zero)

Appena arrivato su Amazon e già disponibile con un’ottima promo lancio. Il Galaxy S26 FE è disponibile in offerta con un coupon sconto di 50 euro e se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 100 euro . Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero . Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato con schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e funzione My FanCam per video perfetti ai concerti, batteria che dura per tutto il giorno. Inoltre, acquistandolo oggi hai 6 mesi di prova di Google AI Pro e 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud.

Appena arrivato su Amazon e già disponibile con Il è disponibile in con un di e se sei a ottieni uno di . Puoi anche pagarlo in . Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato con schermo con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e funzione My FanCam per video perfetti ai concerti, batteria che dura per tutto il giorno. Inoltre, acquistandolo oggi hai 6 mesi di prova di Google AI Pro e 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud. Galaxy A56 (super occasione Amazon)

Tra i telefoni più apprezzati degli ultimi anni per la fascia media. Parliamo del Galaxy A56 disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e l’autonomia della batteria è una sicurezza.

Tra i telefoni più apprezzati degli ultimi anni per la fascia media. Parliamo del disponibile su con uno e su quello di listino. Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e l’autonomia della batteria è una sicurezza. Motorola edge 60 neo (rapporto qualità-prezzo speciale)

Uno dei migliori telefoni della fascia media per rapporto qualità-prezzo . Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 34% e il risparmio netto è di ben 130 euro. Telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma dotato di ottime componenti tecniche: schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie camera da 32 megapixel. Batteria da 5000 mAh e ricarica super rapida.

Uno dei migliori telefoni della fascia media per . Da oggi su Amazon trovi il con uno e il Telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma dotato di ottime componenti tecniche: con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie camera da 32 megapixel. e ricarica super rapida. Redmi Note 15 5G (il più venduto su Amazon)

Lo smartphone più venduto su Amazon in questi ultimi giorni. Parliamo del Redmi Note 15 5G disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro. Telefono lowcost che assicura ottime prestazioni grazie al display AMOLED da 6,77 pollici, al processore Snapdragon 6 Gen3, alla doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5520 mAh può durare fino a due giorni con un utilizzo normale.

Apple iPhone Air 1 TB: l’iPhone più sottile di sempre, di... 1.299,00 € -25% 1.739,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streamin... 38,99 € -54% 84,99 € Risparmi 46,00 € Acquista su Amazon Motorola edge 60 neo con Moto AI (8/256GB, Tripla camera 50M... 264,00 € -34% 399,00 € Risparmi 135,00 € Acquista su Amazon Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi ... 53,49 € -41% 89,99 € Risparmi 36,50 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Fit3 fitness band, batteria a lunga durata, r... 39,00 € -40% 65,00 € Risparmi 26,00 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 1.043,00 € -53% 2.199,00 € Risparmi 1.156,00 € Acquista su Amazon Kenwood MultiPro Compact FDP31.360GY, Robot da Cucina Multif... 69,00 € -42% 119,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Max (prezzo in picchiata)

Se vuoi maggiori prestazioni dal tuo smart TV, il Fire TV Stick 4K Max è la chiavetta multimediale da comprare oggi. Disponibile su Amazon con uno sconto del 54% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Supporta il Wi-Fi 6E per lo streaming senza interruzioni ed è dotata anche della modalità Ambiente che trasforma il televisore in un dipinto quando è in standby. Telecomando con Alexa integrata e hai l’accesso prioritario alla nuova Alexa+.

Se vuoi maggiori prestazioni dal tuo smart TV, il è la chiavetta multimediale da comprare oggi. Disponibile su Amazon con uno che fa scendere il prezzo al di quest’ultimo periodo. Supporta il Wi-Fi 6E per lo streaming senza interruzioni ed è dotata anche della modalità Ambiente che trasforma il televisore in un dipinto quando è in standby. Telecomando con Alexa integrata e hai l’accesso prioritario alla nuova Alexa+. Echo Dot (prezzo dimezzato e rendi la tua casa smart)

Trasforma la tua abitazione in una smart home con l’Echo Dot. Lo smart hub di Amazon è disponibile in offerta con il 45% di sconto e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Altoparlante intelligente che puoi posizionare al centro della tua abitazione per gestire i dispositivi smart con grande facilità. Lo puoi utilizzare anche come cassa Bluetooth grazie agli altoparlanti che assicurano un suono dinamico e potente.

Smartwatch

Apple Watch SE 3 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta lo smartphone economico di Apple. Da oggi su Amazon è disponibile l’ Apple Watch SE 3 con uno sconto del 23% e il risparmio netto è di 70 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Versione con schermo da 44 millimetri, la più grande tra quelle disponibili. Dotato di tutte le funzioni essenziali per la salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Puoi anche monitorare i tuoi progressi fisici con le tante app per lo sport.

Torna in lo di Da oggi su Amazon è disponibile l’ con uno e il . Lo puoi anche pagare in . Versione con schermo da 44 millimetri, la più grande tra quelle disponibili. Dotato di tutte le funzioni essenziali per la salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Puoi anche monitorare i tuoi progressi fisici con le tante app per lo sport. Galaxy Fit3 (40% di sconto e prezzo stracciato)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo wearable, ecco la promo che fa per te. Grazie allo sconto del 40% il prezzo del Galaxy Fit3 scende a meno di 40 euro e fai un super affare. Dotato di un ampio display che mostra tutte le info di cui hai bisogno, mentre i sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Hai a disposizione anche più di 100 modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (53% di sconto e risparmi più di 1100 euro)

Occasione irripetibile per lo smart TV LG da 65 pollici con tecnologia Mini RGB che assicura colori reali e neri profondi. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, è disponibile su Amazon con uno sconto shock del 53% che ti permette di risparmiare più di 1100 euro su quello di listino. Puoi anche suddividere la spesa in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il sistema operativo WebOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti.

Occasione irripetibile per lo con che assicura colori reali e neri profondi. Uscito sul mercato da pochissimo tempo, è disponibile su Amazon con uno che ti permette di su quello di listino. Puoi anche suddividere la a utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il sistema operativo WebOS supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Smart TV Hisense da 43 pollici (prezzo mini e 5 rate a tasso zero)

Per chi non vuole spendere cifre esagerate per il nuovo televisore, ecco la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi il televisore Hisense da 43 pollici con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello con risoluzione 4K, refresh rate nativo fino a 144 Hz per una maggiore fluidità. Sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 app e tutte quelle di video streaming.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste cuffie lowcost disponibili con un mega sconto dell’85% e il p rezzo scende a meno di 12 euro . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste disponibili con un e il p . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy. Drone con telecamera (50% di sconto e costa meno di 100 euro)

L’offerta lampo per chi è alla ricerca di un drone per principianti. Da oggi trovi in promo questo modello economico con uno sconto del 50% e risparmi 100 euro su quello di listino. Drone dotato di una telecamera 4K per riprese da pubblicare sui propri canali social. Nella confezione è presente anche un controller e tre batterie per un’autonomia che supera i 60 minuti.

L’offerta lampo per chi è alla ricerca di un drone per principianti. Da oggi trovi in promo questo modello economico con uno e su quello di listino. Drone dotato di una telecamera 4K per riprese da pubblicare sui propri canali social. Nella confezione è presente anche un controller e per che supera i 60 minuti. Lampadina smart Tapo (offerta lampo e prezzo al minimo)

Per la tua smart home la lampadina smart di Tapo è il dispositivo ideale da comprare oggi. Grazie allo sconto del 33% è disponibile a meno di 10 euro. Facile da montare e da configurare, la puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone, oppure con i comandi vocali. Puoi impostare scene, routine e anche il timer. Puoi scegliere tra decine di colori e creare la giusta atmosfera a casa tua.

Elettrodomestici

dreame L40 Ultra AE (43% di sconto e risparmi 300 euro)

Il dreame L40 Ultra AE crolla di prezzo su Amazon grazie allo sconto del 43% , con un risparmio di 300 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il sistema Vormax genera una potenza di aspirazione elevata, nettamente sopra la media di categoria, per una pulizia efficace sia su pavimenti duri che su tappeti spessi. La spazzola in gomma protegge tappeti e moquette dall’umidità, sollevandosi fino a 10,5 mm , mentre la stazione gestisce da sola svuotamento fino a 75 giorni, asciugatura dei moci con aria calda e lavaggio con acqua calda a 65°C . Grazie al controllo vocale in tempo reale e al monitoraggio video da remoto, è pensato anche per chi ha animali domestici in casa.

Il crolla di prezzo su Amazon grazie allo , con un e la possibilità di dilazionare il pagamento in Il sistema genera una potenza di aspirazione elevata, nettamente sopra la media di categoria, per una pulizia efficace sia su pavimenti duri che su tappeti spessi. La spazzola in gomma protegge tappeti e moquette dall’umidità, sollevandosi fino a , mentre la stazione gestisce da sola svuotamento fino a 75 giorni, asciugatura dei moci con aria calda e lavaggio con acqua calda a . Grazie al controllo vocale in tempo reale e al monitoraggio video da remoto, è pensato anche per chi ha animali domestici in casa. Gelatiera Ninja CREAMi Scoop & Swirl (29% di sconto e risparmi 100 euro)

Torna al minimo storico su Amazon la gelatiera Ninja CREAMi Scoop & Swirl, grazie allo sconto del 29% e un risparmio di 100 euro. Rispetto al modello classico Creami, introduce la funzione Swirl : un ugello di erogazione integrato che permette di servire il gelato soft direttamente in un cono o in una coppetta, con un effetto vorticoso proprio come in una vera gelateria, grazie alla maniglia dedicata a 3 velocità . In totale offre 13 programmi , tra modalità Scoop classiche (gelato, sorbetto, frozen yogurt, milkshake) e le nuove modalità Soft Serve, oltre alla funzione CreamiFit per dessert proteici sotto le 150 kcal. La potente pala mescolatrice Creamerizer trasforma qualsiasi base congelata in un dessert cremoso in pochi minuti, con vasetti e accessori removibili lavabili in lavastoviglie.

Torna al su la grazie allo sconto del 29% e un risparmio di 100 euro. Rispetto al modello classico Creami, introduce la funzione : un ugello di erogazione integrato che permette di servire il gelato soft direttamente in un cono o in una coppetta, con un effetto vorticoso proprio come in una vera gelateria, grazie alla maniglia dedicata a . In totale offre , tra modalità Scoop classiche (gelato, sorbetto, frozen yogurt, milkshake) e le nuove modalità Soft Serve, oltre alla funzione per dessert proteici sotto le 150 kcal. La potente pala mescolatrice Creamerizer trasforma qualsiasi base congelata in un dessert cremoso in pochi minuti, con vasetti e accessori removibili lavabili in lavastoviglie. Robot per la cucina Kenwood MultiPro Compact (42% di sconto e prezzo stracciato)

Il Kenwood MultiPro Compact scende del 42% su Amazon, restando sotto i 70 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . Il robot compatto, pensato per chi ha poco spazio in cucina, integra un motore da 800W capace di gestire senza sforzo tritature, impasti, hamburger fatti in casa e maionese fresca. La ciotola da 2,1 litri in plastica trasparente permette di monitorare la lavorazione, mentre il tubo di alimentazione centrale consente di tritare, affettare e grattugiare direttamente con 2 velocità più funzione Pulse per un controllo preciso. In dotazione trovi anche un frullatore da 1,2 litri per frullati e vellutate e uno spremiagrumi integrato, con la possibilità di conservare tutti gli accessori direttamente nella ciotola per un ordine impeccabile in cucina.

Il su Amazon, restando sotto i 70 euro, con la possibilità di il in . Il robot compatto, pensato per chi ha poco spazio in cucina, integra un capace di gestire senza sforzo tritature, impasti, hamburger fatti in casa e maionese fresca. La in plastica trasparente permette di monitorare la lavorazione, mentre il tubo di alimentazione centrale consente di tritare, affettare e grattugiare direttamente con per un controllo preciso. In dotazione trovi anche un per frullati e vellutate e uno integrato, con la possibilità di conservare tutti gli accessori direttamente nella ciotola per un ordine impeccabile in cucina. Forno per la pizza G3 Ferrari (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Torna al minimo storico su Amazon il forno per pizza G3 Ferrari G10006 Delizia, con il 31% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie al termostato regolabile fino a 400°C e alla pietra refrattaria inclusa, cuoce una pizza fatta in casa in appena 5 minuti, mentre basta la metà del tempo per riscaldare una pizza già pronta. La doppia resistenza riscaldante in acciaio inossidabile assicura una cottura uniforme sia sopra che sotto, replicando il risultato di un vero forno a legna. Nella confezione trovi anche il ricettario e le palette per infornare e sfornare in sicurezza.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui