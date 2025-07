Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato e sconti fino al 90%: le migliori offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Giornata speciale su Amazon con nuove promo che ti aiutano a risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti e ad approfittare anche del minimo storico. Non manca veramente nulla: smartphone, smartwatch, elettrodomestici e televisori. Da oggi 23 luglio puoi fare grandissimi affari sul sito di e-commerce, ma devi essere velocissimo: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro. Ad esempio, trovi il Motorola edge 50 Pro con uno sconto esagerato del 51% e lo paghi meno della metà. Oppure l’Apple Watch 10 al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le abbiamo suddivise in categorie prodotto. Le trovi raccolte qui in basso e ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 23 luglio

Smartphone

Xiaomi 14T. Sconto del 39% e risparmi 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Lo Xiaomi 14T è equipaggiato con l’ottimo processore Dimensity 8300-Ultra per prestazioni elevate e un display CrystalRes da 6,7 pollici con risoluzione SuperHD. Comparto fotografico professionale realizzato in collaborazione con Leica e che lo rende uno dei migliori cameraphone di questa fascia di prezzo. Batteria da 500mAh con ricarica HyperCharge .

Smartwatch

Apple Watch 10. Torna al minimo storico l’ Apple Watch 10 grazie allo sconto del 24% che ti fa risparmiare 110 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . L’ultima generazione dell’orologio Apple offre funzionalità avanzate per la salute e il fitness, inclusi sensori per il monitoraggio cardiaco, l’ossigeno nel sangue e il rilevamento delle cadute. Con un display Retina always-on, prestazioni veloci e un’integrazione fluida con l’ecosistema Apple, è il compagno ideale per rimanere connessi e attivi. Ti permette anche di effettuare un ECG per tenere sotto controllo la fibrillazione atriale.

Cuffie

Apple AirPods Pro 2. Super occasione per le Apple AirPods Pro 2: da oggi sono disponibili al minimo storico con uno sconto del 29% . Le puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero . Questi auricolari in-ear offrono un’esperienza audio professionale grazie anche alla cancellazione attiva del rumore. Dotate del chip H2 , garantiscono un audio spaziale personalizzato e una lunga durata della batteria.

Smart TV

Fire TV Series 4. A pochi giorni dalla fine del Prime Day torna in offerta lo smart TV Fire TV Series 4 prodotto da Amazon e dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Grazie allo sconto del 34% disponibile oggi risparmi centinaia di euro e fai un ottimo affare. Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, assicura immagini definite e colori realistici. Disponibile anche nella versione da 50 pollici e da 55 pollici, sempre con uno sconto del 34% che ti fa approfittare di un super prezzo.

Elettrodomestici

LEFANT M210 Pro+. Per la pulizia della tua abitazione, oggi trovi il robot aspirapolvere Lefant M210 Pro+ con uno sconto del 65% , permettendoti di risparmiare circa 200 euro . Robot aspirapolvere dal design sottile che gli permette di passare facilmente sotto i mobili. Offre una potente aspirazione, sensori anti-collisione e anti-caduta, ed è particolarmente efficace nella raccolta di peli di animali domestici e polvere. Può essere controllato tramite l’app dello smartphone.

