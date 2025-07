Apple Watch 10 in offerta al minimo storico: sconto esagerato

L'Apple Watch 10 è in offerta su Amazon con uno sconto del 24% che ti fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Occasione lampo su Amazon per l’Apple Watch Serie 10, ultima versione dello smartwatch realizzato dall’azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto speciale del 24% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Oltre a essere il minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che trovi solo sul sito di e-commerce e che ti suggeriamo di non farti sfuggire: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

L’Apple Watch Series 10 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Parliamo di uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e che ti assiste in tutto quello che fai. Oltre a monitorare in tempo reale i tuoi parametri vitali e a offrirti un report su come hai riposato durante la notte, l’orologio ti aiuta anche a gestire gli appuntamenti quotidiani. Inoltre, grazie all’app per il Fitness puoi allenarti come un atleta professionista. Un orologio veramente unico nel suo genere e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Apple Watch Series 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per l’Apple Watch 10. Da oggi trovi lo smartwatch Apple in promo a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di 110 euro e fai un ottimo affare. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando l’orologio smart oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorno e lo puoi utilizzare durante le vacanze estive. Per effettuare il reso gratuito hai come sempre i classici quattordici giorni di tempo. Non perdere questa offerta e approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

Apple Watch Series 10: caratteristiche e funzionalità

L’ultima versione dell’Apple Watch segue il solco tracciato negli ultimi anni, andando a migliorare tanti piccoli aspetti. Una delle novità più evidenti riguarda il design: l’Apple Watch 10 è il più sottile di sempre, con il display più grande di sempre. La versione che troviamo oggi in offerta è dotata di un display da 42 mm, ma le dimensioni restano compatte grazie alla quasi totale mancanza di cornici laterali. Display super luminoso e che ti fornisce tutte l’informazioni di cui hai bisogno, a partire dall’orario e dai principali parametri vitali.

Un’altra novità riguarda proprio il monitoraggio della salute. Tramite l’app Parametri Vitali puoi conoscere tutti i tuoi dati sanitari in tempo reale e quelli registrati durante il sonno, come il battito cardiaco e la frequenza cardiaca. Inoltre, nel caso in cui venga rilevato qualche dato anomalo, l’orologio ti avvisa in tempo reale. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato.

L’Apple Watch 10 è anche il compagno ideale per i tuoi allenamenti quotidiani e questa nuova versione è dotata anche di funzioni speciali per gli amanti degli sport acquatici. Tramite gli Anelli di attività puoi scoprire come ti sei allenato durante il giorno, mentre con l’app Allenamento puoi monitorare i tuoi progressi giorno dopo giorno.

L’orologio di Apple ti assiste anche durante il giorno mostrando notifiche, messaggi e chiamate in arrivo. E grazie alla batteria che si ricarica in un lampo, hai sempre il massimo dell’autonomia

