Il Realme 12+ 5G è in offerta su Amazon e ora costa meno di 200 euro: si tratta di un best buy per chi vuole spendere poco senza rinunciare a ottime prestazioni

Il Realme 12+ 5G diventa sempre più interessante e si ritaglia uno spazio da protagonista del mercato smartphone per chi è alla ricerca di un nuovo modello da meno di 200 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di Realme è ora disponibile con un prezzo scontato a 189 euro.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per acquistare uno smartphone low cost in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti che si rivolgono alla fascia bassa del mercato. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

La scheda tecnica del Realme 12+ 5G

La scheda tecnica del Realme 12+ comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 2000 nits. A gestire il funzionamento del modello, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7050, realizzato con processo produttivo a 6 nm e in grado di abbinare buone prestazioni al supporto alla connettività 5G.

Da segnalare la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, con possibilità di registrare video in 4K, e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. C’è anche la certificazione IP54.

Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM (ma senza la possibilità di utilizzare le eSIM) e il sistema operativo Android 15 con Realme UI e con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali e il dispositivo può contare sul chip NFC per i pagamenti. Lo smartphone misura 163 x 75,5 x 7,9 mm e 190 grammi. La scocca posteriore è in ecopelle.

Il Realme 12+ 5G è uno degli smartphone più interessanti sul mercato, garantendo a chi è alla ricerca di un modello da meno di 200 euro la possibilità di mettere le mani su un dispositivo completo e senza punti deboli, che può offrire prestazioni elevate.

Realme 12+ 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12+ 5G con un prezzo scontato di 189 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per acquistare uno smartphone completo, veloce e con un’ottima autonomia mantenendo la spesa sotto la soglia dei 200 euro. L’offerta è accessibile tramite il banner riportato qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

