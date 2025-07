Amazon, con le promo dell'estate sconti fino all'80%: prezzi crollati

Amazon

Non passa giorno senza nuove offerte lampo di Amazon che ci permettono di fare dei grandi affari. Oggi 17 luglio è la volta di smartphone, orologi, gadget tech e anche elettrodomestici, con alcune offerte che superano anche l’80%. Non stiamo esagerando: basta scorrere verso il basso per trovare prodotti scontati dell’80% e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Un esempio sono le cuffie wireless disponibili al minimo storico che paghi solamente 30 euro. Se, invece, sei alla ricerca di un nuovo smartphone, è la giusta occasione per acquistare l’iPhone 16: lo trovi con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero,

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto: non perdere queste offerte, potrebbero scadere da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 17 luglio

Smartphone

iPhone 16. Sconto IVA e minimo storico. L’iPhone 16 è disponibile oggi con il 20% di sconto grazie alla promo lampo di Amazon e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Losmartphone di Apple offre un’esperienza utente fluida e intuitiva grazie al suo processore A18 , che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata dall’azienda di Cupertino. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici assicura colori vividi e dettagli nitidi, mentre nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. È la scelta ideale per chi cerca un dispositivo potente e affidabile con l’ecosistema Apple.

Xiaomi 15. Un' offerta esclusiva Amazon per lo Xiaomi 15 ti permette di risparmiare più di 200 euro , e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero . Questo top di gamma Xiaomi è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite e con un display AMOLED da 6.36 pollici con frequenza d'aggiornamento fino a 120 Hz. Uno dei punti forti è il comparto fotografico che lo rende un vero cameraphone (sensore principale da 50 megapixel di livello professionale), mentre la ricarica HyperCharge assicura una batteria che assicura il 100% di autonomia in tempi brevissimi.

Galaxy A36. Sconto del 30% e prezzo al minimo. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile con una promo esclusiva di Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per la fascia media: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, ottime prestazioni, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000mAh.

Honor X6b. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. L’Honor X6b è disponibile con uno sconto del 34% e costa meno di 100 euro, assicurando un ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un ampio display che garantisce una buona visualizzazione dei contenuti e di una batteria a lunga durata che ti accompagnerà per tutta la giornata. Ideale per la navigazione web e l’uso delle app principali, tra cui quelle di messaggistica.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco uno dei migliori affari del giorno. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto del 79% e risparmi quasi 120 euro su quello di listino. Costano pochissimo e fai un ottimo affare. Sono dotate di cancellazione del rumore, equalizzatore e sono anche impermeabili. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Lampada antizanzare. Il gadget immancabile dell'estate. Da oggi è disponibile questa lampada antizanzare con uno sconto del 42% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro e la paghi la metà. Perfetta per la tua abitazione e per il campeggio: ti protegge non solo dalle zanzare, ma da qualsiasi insetto provi ad avvicinarsi.

Smartwatch

Amazfit GTR 3. Il prezzo è crollato per l’ Amazfit GTR 3, disponibile con uno sconto del 53% . Questo smartwatch combina eleganza e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. È dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici , sensori per la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il sonno e il livello di stress. Con una lunga durata della batteria e oltre 150 modalità sportive , è il compagno ideale per tenere sotto controllo il tuo benessere e le tue attività fisiche.

Galaxy Fit3. Il Galaxy Fit3 ha un prezzo mini ed è un affare per tutti. Il fitness tracker di Samsung è perfetto per monitorare l'attività fisica quotidiana e il benessere. Offre un ampio display AMOLED, monitoraggio automatico dell'attività, rilevamento avanzato del sonno, sensore di frequenza cardiaca e supporta tante modalità di allenamento. Grazie alla sua resistenza all'acqua e alla batteria a lunga durata, puoi indossarlo tutto il giorno per ricevere notifiche e tenere traccia dei tuoi progressi.

Smart TV

Smart TV Samsung 32 pollici. Ecco una promo da non lasciarsi sfuggire. Lo smart TV Samsung da 32 pollici raggiunge il suo minimo storico con uno sconto del 32% . Ideale per camere da letto o spazi più piccoli, offre una risoluzione Full HD per immagini nitide e colori vivaci. Dotata del sistema operativo Tizen OS , ti permette di accedere facilmente alle tue app di streaming preferite come Netflix, Prime Video e YouTube, rendendola una soluzione versatile e perfetta per la tua abitazione.

LG OLED evo 55 pollici. Lo smart TV LG OLED evo da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 50%, costa la metà e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo televisore top di gamma offre una qualità dell'immagine incredibile grazie alla tecnologia OLED, che garantisce neri perfetti, colori realistici e una luminosità eccezionale. Il processore α9 Gen6 AI Processor 4K ottimizza l'immagine e il suono, mentre il sistema operativo webOS offre un'interfaccia intuitiva e l'accesso a una vasta gamma di contenuti e funzionalità smart. È l'ideale per un'esperienza cinematografica immersiva.

Computer

MacBook Air chip M4. Torna al minimo storico e fai un supera affare. Il MacBook Air con chip M4 è in offerta con uno sconto IVA, permettendoti di risparmiare 300 euro. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo laptop Apple è alimentato dal nuovo chip M4, che offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica straordinaria. Con un design sottile e leggero, un brillante display Liquid Retina da 13,6 pollici e una batteria a lunga durata, è perfetto per la produttività, la creatività e l’intrattenimento in movimento. Completano la scheda tecnica 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte.

Elettrodomestici

Friggitrice COSORI. Oggi la friggitrice ad aria COSORI è disponibile con uno sconto del 38% e approfitta del suo minimo storico . Questo modello con cestello da 4,7 litri è ideale per preparare pasti sani e croccanti per 2-4 persone. Offre 9 funzioni di cottura preimpostate, un display touch intuitivo e una temperatura regolabile da 75°C a 230°C. Il cestello antiaderente è lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia molto semplice. Con la sua tecnologia a circolazione rapida dell’aria calda a 360°, ti permette di cucinare con meno olio e in modo più sano.

è disponibile con uno e approfitta del suo . Questo modello con cestello da 4,7 litri è ideale per preparare pasti sani e croccanti per 2-4 persone. Offre 9 funzioni di cottura preimpostate, un display touch intuitivo e una temperatura regolabile da 75°C a 230°C. Il cestello antiaderente è lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia molto semplice. Con la sua tecnologia a circolazione rapida dell’aria calda a 360°, ti permette di cucinare con meno olio e in modo più sano. Robot aspirapolvere LEFANT. Il robot aspirapolvere LEFANT è in offerta con un incredibile 59% di sconto e lo paghi meno di 90 euro . Questo robot compatto e ultrasottile è perfetto per pulire sotto i mobili. Dotato di potente aspirazione, è ideale per raccogliere peli di animali domestici e polvere. La navigazione intelligente e i sensori anti-caduta/anti-collisione gli permettono di muoversi autonomamente, mentre la sua autonomia prolungata garantisce una pulizia completa della casa. Puoi controllarlo tramite app o con assistenti vocali.

Aspirapolvere lowcost. Un' offerta shoc k per questo aspirapolvere lowcost, con uno sconto del 70% a cui si aggiunge un coupon sconto del 10% . Questo aspirapolvere offre una soluzione economica ed efficiente per le pulizie quotidiane. Progettato per raccogliere sporco e polvere su diverse superfici. La sua leggerezza e maneggevolezza lo rendono facile da usare.

Ventilatore Cecotec. Una vera offerta shock da cogliere al volo. Da oggi trovi su Amazon due ventilatori Cecotec da pavimento che assicurano un grande getto d'acqua. Il primo modello ha una potenza di 150 W ed è in promo con uno sconto del 65% e lo paghi meno di 60 euro. Ti basta cliccare sul link qui in alto per acquistarlo immediatamente. Se, invece, hai bisogno di un maggiore potenza, trovi questo modello sempre di Cecotec da 180 W. Lo sconto è del 64% e lo paghi meno di 80 euro. Lo puoi trasportare facilmente da una stanza all'altra ed è adatto anche all'ufficio.

