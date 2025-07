Amazon, svuota tutto sugli smartphone: sconti fino al'80%

dontree_m/iStock

Un weekend all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Da oggi 19 luglio, infatti, sul sito di e-commerce troviamo tante nuove promo che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su smartphone, orologi, elettrodomestici e anche per qualche gadget lowocst molto utile in questo periodo dell’anno. Come ad esempio la lampada antizanzare che trovi a meno di 20 euro e ti protegge dai pizzichi degli insetti. Oppure il ventilatore da tavolo della Philips in promo con uno sconto mai visto prima. Ottime offerte anche per gli smartphone, come ad esempio l’iPhone 15 disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sui singoli link per accedere direttamente alla pagina prodotto, scoprire l’offerta e completare l’acquisto. Ti consigliamo di essere velocissimi, le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 19 luglio

Smartphone

iPhone 15. L'iPhone 15 è in offerta con uno sconto IVA, permettendoti di risparmiare 200 euro. Puoi anche pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero. Questo smartphone Apple è dotato del potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni elevate per ogni operazione. Vanta un display Super Retina XDR con Dynamic Island, una fotocamera principale da 48 megapixel per scatti dettagliati e un design robusto con Ceramic Shield. È la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e all'avanguardia nell'ecosistema Apple.

Motorola Razr 60. Ecco una delle migliori offerte del giorno per uno smartphone. Da oggi è disponibile il Motorola Razr 60 con uno sconto del 38% e risparmi quasi 400 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Questo smartphone pieghevole combina uno stile iconico con un'esperienza moderna. Offre un display principale pieghevole da 6,9 pollici e un pratico schermo esterno da 3,63 pollici per le notifiche rapide. Alimentato da un processore MediaTek Dimensity di ultima generazione, assicura fluidità nell'uso quotidiano. Ottimo anche il comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel e selfie cam da 32 megapixel.

Motorola edge 60. Approfitta dell'offerta lampo sul Motorola Edge 60, con uno sconto del 30%. Smartphone da poco lanciato sul mercato, è dotato di un'ottima scheda tecnica. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity che garantisce prestazioni fulminee. Il comparto fotografico si compone di una fotocamera principale da 50 megapixel e di un sensore ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, mentre la batteria da 5200 mAh e la ricarica rapida ti accompagnano per tutta la giornata.

. Smartphone da poco lanciato sul mercato, è dotato di un’ottima scheda tecnica. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Equipaggiato con un processore che garantisce prestazioni fulminee. Il comparto fotografico si compone di una fotocamera principale da 50 megapixel e di un sensore ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, mentre la batteria da 5200 mAh e la ricarica rapida ti accompagnano per tutta la giornata. OSCAL Flat 2. Torna in offerta su Amazon uno dei telefoni più venduti degli ultimi mesi. Lo smartphone OSCAL FLAT 2 è disponibile con un primo coupon che ti fa risparmiare il 50% a cui aggiungere un secondo coupon che fa scendere il prezzo di altri 105 euro. Lo paghi meno di 100 euro e risparmi quasi l’80%. Ideale per chi vuole spendere poco, ma avere tra le mani uno smartphone funzionale e con una buona scheda tecnica.

Gadget lowcost

Lampada antizanzare. Sconto del 47% e prezzo stracciato. Ecco un accessorio utilissimo da avere in casa questa estate: la lampada antizanzare. La puoi mettere in giardino per proteggerti dagli insetti, oppure la puoi utilizzare in campeggio. Facile da utilizzare e anche da pulire. A meno di 20 euro va acquistata subito.

e . Ecco un accessorio utilissimo da avere in casa questa estate: la . La puoi mettere in giardino per proteggerti dagli insetti, oppure la puoi utilizzare in campeggio. Facile da utilizzare e anche da pulire. A va acquistata subito. Power bank magnetico Belkin. Un’offerta shock per questo power bank magnetico, disponibile con un sconto del 66% a un prezzo di soli 20 euro. Questo caricatore portatile sottile e compatto si attacca magneticamente al tuo smartphone (compatibile con MagSafe per tutti gli ultimi modelli di iPhone). Offre una capacità di 10.000 mAh e supporta la ricarica rapida wireless fino a 15W, permettendoti di avere energia extra ovunque tu sia, senza l’ingombro dei cavi.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Minimo storico e offerta lampo. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Lo Xiaomi Watch S4 offre un'ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness, inclusi sensori avanzati per la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno. Dotato di un display luminoso e personalizzabile, di oltre 150 modalità sportive e di una lunga autonomia, è il compagno ideale per la tua giornata.

. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Lo Xiaomi Watch S4 offre un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness, inclusi sensori avanzati per la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno. Dotato di un display luminoso e personalizzabile, di oltre 150 modalità sportive e di una lunga autonomia, è il compagno ideale per la tua giornata. Amazfit GTR 3. Il prezzo è crollato per l’Amazfit GTR 3, disponibile con uno sconto del 53% e costa meno della metà. Questo smartwatch combina eleganza e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. È dotato di un luminoso display AMOLED circolare da 1,39 pollici, sensori per la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il sonno e il livello di stress. Con una lunga durata della batteria e oltre 150 modalità sportive integrate, hai tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere.

Cuffie Bluetooth

Apple AirPods Pro 2. Le Apple AirPods Pro 2 sono disponibili con uno sconto del 29% e raggiungono il loro minimo storico. Le puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Questi auricolari in-ear offrono un'esperienza audio di alta qualità con cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza adattiva. Dotate del chip H2, garantiscono audio spaziale personalizzato e una lunga durata della batteria, rendendole perfette per l'ascolto e le chiamate. Compatibili con qualsiasi smartphone, danno il meglio di loro con l'iPhone e con l'assistente vocale Siri.

e raggiungono il loro . Le puoi pagare in . Questi auricolari in-ear offrono un’esperienza audio di alta qualità con e la modalità Trasparenza adattiva. Dotate del chip , garantiscono audio spaziale personalizzato e una lunga durata della batteria, rendendole perfette per l’ascolto e le chiamate. Compatibili con qualsiasi smartphone, danno il meglio di loro con l’iPhone e con l’assistente vocale Siri. Cuffie Bluetooth lowcost. Sconto dell’82% e costano pochissimo. Ecco una delle migliori promo che puoi trovare da oggi su Amazon. Questo paio di cuffie Bluetooth sono disponibili a un prezzo stracciato e assicurano un’ottima qualità dell’audio. Cancellazione del rumore, impermeabili e compatibili con qualsiasi smartphone.

Smart TV

Smart TV Samsung 85 pollici. Offerta shock e risparmi ben 500 euro. Lo smart TV Samsung da 85 pollici è in promo con uno sconto del 38% e al minimo storico. Televisore che assicura un’esperienza visiva da cinema con colori vivaci e dettagli nitidi. Il suo ampio schermo è ideale per un’esperienza cinematografica o sportiva, mentre il sistema operativo Tizen di Samsung ti dà accesso facile a un vasto catalogo di app e servizi di streaming. Hai tutto a disposizione in modo semplice e veloce.

Elettrodomestici

roborock QV 35S. Stesso prezzo del Prime Day. Da oggi trovi l'aspirapolvere robot Roborock QV 35S con uno sconto del 29% e risparmi 200 euro. Questo robot combina la funzione di aspirazione e lavaggio, con una stazione di svuotamento e pulizia automatica. È dotato di sistema di navigazione LiDAR per una mappatura precisa della casa e di spazzole a rullo che si sollevano per evitare di bagnare i tappeti. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone.

Ventilatore Philips da tavolo oscillante Serie 3000. Un'offerta speciale Amazon per il ventilatore da tavolo Philips, che costa pochissimo. Questo ventilatore compatto e silenzioso è ideale per rinfrescare piccoli ambienti o per uso personale. Offre diverse velocità per adattarsi alle tue esigenze e un design compatto che si integra facilmente in qualsiasi arredamento. È una soluzione pratica ed economica per combattere il caldo estivo.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000. La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 è in offerta con uno sconto del 31% e raggiunge il suo minimo storico. Ti permette di cucinare in modo sano e gustoso, con poco o nessun olio, grazie alla tecnologia Rapid Air che garantisce cibi croccanti fuori e teneri dentro. Cestello da ben 7,2 litri per preparare cibo per tutta la famiglia e un'interfaccia intuitiva per una facile selezione dei programmi. Hai a disposizione ben 16 modalità differenti per la cottura.

è in con uno e raggiunge il suo . Ti permette di cucinare in modo sano e gustoso, con poco o nessun olio, grazie alla tecnologia Rapid Air che garantisce cibi croccanti fuori e teneri dentro. Cestello da ben 7,2 litri per preparare cibo per tutta la famiglia e un’interfaccia intuitiva per una facile selezione dei programmi. Hai a disposizione ben 16 modalità differenti per la cottura. Levapelucchi Philips. Il levapelucchi Philips è il più venduto di oggi e costa meno di 9 euro con uno sconto del 43%. Questo pratico dispositivo è essenziale per rimuovere pelucchi, pallini e lanugine da vestiti, coperte e tessuti, riportandoli a un aspetto come nuovo. Facile da usare e portatile, è un piccolo accessorio che può fare una grande differenza nella cura dei tuoi capi.

