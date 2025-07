Lo Xiaomi Watch S4 è in offerta su Amazon: con la promo di oggi diventa un vero e proprio best buy tra gli smartwatch con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Xiaomi

È il momento giusto per acquistare un nuovo smartwatch con la possibilità di mettere al polso un prodotto di qualità, con un comparto tecnico completo, un design elegante e un prezzo contenuto, in rapporto alle capacità del modello.

Sfruttando l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Watch S4 con un prezzo scontato di 129 euro. Gli utenti possono scegliere tra tre diverse colorazioni, tutte vendute e spedite da Amazon.

Si tratta del nuovo minimo per lo smartwatch su Amazon. Il prodotto rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un modello completo e di qualità. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto.

Xiaomi Watch S4

La scheda tecnica di Xiaomi Watch S4

Lo Xiaomi Watch S4 è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con pannello circolare e risoluzione di 466 x 466 pixel. Da segnalare anche la presenza di una corona rotante che semplifica la navigazione e l’utilizzo delle varie funzionalità del dispositivo.

Lo smartwatch, inoltre, propone un’autonomia ben superiore alla media dei modelli di questo segmento di mercato e con una sola carica della batteria (con capacità di 486 mAh) può arrivare fino a 15 giorni di utilizzo tipico. C’è anche il supporto alla ricarica rapida che consente di ottenere 2 giorni di utilizzo con appena 5 minuti di carica.

Tra le specifiche dello Xiaomi Watch S4 troviamo anche il chip NFC, con la possibilità di effettuare pagamenti con carte Mastercard e Visa. C’è il supporto al rilevamento della posizione tramite GPS e altri sistemi satellitari.

Il modello di Xiaomi è in grado di sincronizzarsi con lo smartphone, in modo da consentire all’utente di gestire notifiche, messaggi e anche chiamate direttamente dal polso. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 ATM. Da segnalare anche le funzionalità da fitness tracker.

Lo Xiaomi Watch S4, infatti, è in grado di monitorare l’allenamento, riconoscendo varie attività, e di tenere sotto controllo diversi parametri della salute, con un rilevamento costante e in tempo reale dei dati. Si tratta, quindi, di un prodotto completo, pensato per affiancare l’utente nel corso di tutta la giornata, con dati precisi sulla salute.

Xiaomi Watch S4, l’offerta di Amazon

Xiaomi Watch S4