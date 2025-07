Vovatol / Shutterstock.com

Meta sta per entrare nel mercato degli smartwatch. Il progetto è già stato al centro di rumor e indiscrezioni nei mesi scorsi ma ora i tempi sembrano maturi per un annuncio ufficiale. L’azienda, che continua a sviluppare la sua intelligenza artificiale, con Meta AI sempre più integrata nelle piattaforme social, sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo progetto che potrebbe consentire a Meta di entrare in un nuovo segmento di mercato.

Come sarà il nuovo smartwatch di Meta

Secondo le indiscrezioni, il nuovo smartwatch di Meta dovrebbe integrare una fotocamera, proponendo una soluzione che era stata ipotizzata anche da Apple come possibile evoluzione (per ora mai concretizzatasi) della sua gamma Apple Watch.

Al momento, le informazioni sono poche ma è chiaro che la presenza di un sensore fotografico apre le porte a diverse soluzioni e anche a una possibile integrazione con l’AI.

Lo smartwatch dovrebbe essere in grado di integrarsi sia con gli smartphone Android che con gli iPhone per la sincronizzazione di notifiche, messaggi e chiamate e dovrebbe poter sfruttare anche alcune funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’allenamento.

Il prodotto di Meta, in ogni caso, è ancora avvolto dal mistero ma l’azienda ha tutte le risorse per poter realizzare un dispositivo in grado di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, come confermato anche dagli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban.

Quando arriva il nuovo smartwatch di Meta

Secondo un nuovo report di Digitimes, il nuovo smartwatch di Meta potrebbe essere svelato nel corso del mese di settembre 2025. L’azienda ha in programma, infatti, l’evento Meta Connect, con una conferenza che si articolerà nelle giornate del 17 e del 18 settembre. In occasione di tale evento, Meta dovrebbe svelare le prossime novità in arrivo. Oltre allo smartwatch potrebbe esserci spazio anche per nuovi occhiali smart.

Per saperne di più, in ogni caso, bisognerà attendere le prossime settimane. Il nuovo progetto di Meta potrebbe rappresentare una ventata di novità per il mercato degli smartwatch che, come confermano i dati di Counterpoint Research, ha chiuso un 2024 complicato, con vendite in calo del 7%. Ancora più in difficoltà è Apple che, trimestre dopo trimestre, vede ridurre il suo ruolo da leader del mercato.

Gli Apple Watch hanno fatto segnare un calo del 19% nel corso del 2024, con una quota di mercato calata di 3 punti percentuale, fino al 22%. In questo contesto, Meta e il suo nuovo smartwatch potrebbero riuscire a ritagliarsi uno spazio rilevante sul mercato. Ne sapremo di più sul finire dell’estate.