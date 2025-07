Shutterstock

Il prossimo visore di realtà virtuale firmato Meta potrebbe già essere in fase di sviluppo, anche se l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Quel che è certo è che bisogna armarsi di pazienza, perché l’arrivo di Meta Quest 4 molto probabilmente richiederà ancora del tempo. Intanto, però, indiscrezioni, ipotesi e fughe di notizie iniziano a delineare un quadro interessante. Meta sta davvero lavorando a qualcosa di completamente nuovo nel campo della VR e dell’AR? E di cosa si tratta?

Meta Quest 4, visore o occhiali smart?

Uno dei punti più interessanti emersi finora riguarda la natura stessa del prossimo dispositivo. Sarà davvero un nuovo visore VR o sarà qualcosa di diverso? Alcuni esperti, come il giornalista Mark Gurman, parlano di occhiali VR Quest 4 piuttosto che di un visore tradizionale. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più appassionati. È una semplice variazione terminologica? Oppure è un suggerimento di un possibile cambiamento di formato o almeno di un’evoluzione nel design?

Nel frattempo, sono trapelate online immagini e video che mostrano un altro prodotto Meta, nome in codice Meta Celeste. Si tratta di occhiali AR abbinati a braccialetti intelligenti chiamati Ceres, progettati per interagire con l’ambiente attraverso gesti e tracciamento dei movimenti. Anche se non si tratta del Meta Quest 4 vero e proprio, è probabile che questi sviluppi anticipino alcune soluzioni tecnologiche che troveremo anche nel futuro visore.

Meta ha già esplorato sia le ottiche pancake per migliorare la qualità visiva, sia il tracciamento delle mani, e i nuovi progetti sembrano puntare verso una maggiore integrazione tra hardware indossabile e interazione naturale. Potremmo quindi assistere a un passaggio graduale dai controller tradizionali a sistemi di input più avanzati.

Le ipotesi sulla data di uscita

Nonostante le aspettative crescenti, tutto fa pensare che il Meta Quest 4 non arriverà prima del 2027. Il Quest 2 è uscito nel 2020, il Quest 3 nel 2023 e il Quest 3S nell’ottobre 2024. Proseguendo con questo ritmo, un lancio nel 2027 è abbastanza coerente.

Alcuni leaker affidabili, inoltre, riportano che due prototipi chiamati Pismo Low e Pismo High, inizialmente previsti come evoluzioni del Quest 3 e 3S, sarebbero stati cancellati. Al loro posto, Meta avrebbe deciso di concentrarsi in modo prioritario sul lancio di dispositivi AR di fascia alta, come gli occhiali smart.

La strategia di Meta, insomma, sarebbe quella di rafforzare la propria presenza nel mercato AR, anche per battere la concorrenza, per poi tornare con un visore VR di nuova generazione.

I dettagli del nuovo Quest 4: cosa sappiamo

Al momento, Meta non ha rilasciato informazioni ufficiali sulle caratteristiche tecniche del Quest 4. Considerando il successo del Quest 3 e del 3S, però, gli utenti si aspettano miglioramenti mirati: il cinturino, ad esempio, è considerato uno dei punti deboli nei modelli precedenti.

Sul piano delle funzionalità, invece, gli utenti sperano in un sistema di tracciamento ancora più preciso, una migliore resa grafica e magari una maggiore attenzione all’uso quotidiano, ad esempio per chi utilizza il visore per lavoro o intrattenimento non videoludico.

Le recenti collaborazioni con Microsoft (per l’integrazione con Windows 11) e con registi come James Cameron per esperienze esclusive in realtà mista fanno inoltre pensare che Meta voglia spingere ancora di più verso contenuti premium e funzionalità avanzate.

Quanto potrebbe costare Meta Quest 4

Determinare con precisione il prezzo del Meta Quest 4 è oggi impossibile, ma gli esperti del settore fanno comunque alcune ipotesi ragionate. I precedenti visori di Meta hanno avuto successo grazie al loro prezzo accessibile: 499 dollari per il Quest 3 e 299 per il Quest 3S. Al contrario, modelli più costosi come il Quest Pro (999 dollari) o il Vision Pro di Apple (3.499 dollari) non hanno trovato lo stesso riscontro.

Questo fa pensare che Meta continuerà a puntare su un rapporto qualità-prezzo competitivo. Se il Quest 4 offrirà un miglioramento tecnico senza rivoluzioni strutturali, sarà plausibile aspettarsi un prezzo iniziale tra i 500 e i 700 dollari.

Tutto dipenderà dalle caratteristiche finali e da quanto l’azienda vorrà distinguere il dispositivo rispetto alla linea “S” più economica, ma non solo: se i nuovi occhiali AR di Meta o eventuali dispositivi Apple dovessero cambiare il mercato, ovviamente anche la strategia di prezzo del Quest 4 potrebbe adattarsi di conseguenza.