Il Dell Inspiron 15 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo ottimo diventando uno dei "best buy" del momento per chi cerca un nuovo notebook sullo store

Dell

Il Dell Inspiron 15 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook di fascia media. La conferma arriva da una nuova offerta in corso su Amazon che permette di acquistare il notebook a prezzo scontato. La versione con processore i5-1334U è ora disponibile al prezzo di 479 euro mentre quella con i7-1355U viene proposta con un prezzo di 549 euro.

Entrambe le varianti sono dotate di un display da 15,6 pollici, di 16 GB di RAM e del sistema operativo Windows 11. Gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, inoltre, hanno la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile ai prezzi indicati tramite il banner qui di sotto.

Dell Inspiron 15 (3530) Laptop 15,6’’ FHD 120 Hz, Intel Core i7-1355U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home, HDMI, USB-C, Wi-Fi 6, Tastiera Italiana - Nero Carbone

La scheda tecnica del Dell Inspiron 15

Il Dell Inspiron 15 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook di fascia media. Con l’offerta di Amazon, che riduce in modo netto il prezzo, e una scheda tecnica senza punti deboli, in rapporto al prezzo, il laptop di Dell è ora un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. C’è una doppia scelta per quanto riguarda il processore, con la possibilità di poter puntare sull’ottimo i5-1334U oppure sul più potente i7-1355U. Entrambi i chip possono garantire prestazioni elevate e, nello stesso tempo, consumi ridotti.

Da segnalare la possibilità di sfruttare 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il modello è dotato del supporto Wi-Fi 6 e di una tastiera italiana. C’è anche una buona dotazione di porte con USB-C, USB 3.2, HDMI e lettore di schede SD. Il sistema operativo pre-installato è Windows 11.

Dell Inspiron 15, in questo momento, diventa uno dei modelli più interessanti sul mercato, rappresentando la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un laptop di fascia media, completo e ricco di funzioni, con un rapporto qualità/prezzo ottimo.

Dell Inspiron 15, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Dell Inspiron 15 con un prezzo scontato di:

479 euro per la versione con i5-1334U

per la versione con 549 euro per la versione con i7-1355U

Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

