Amazon, iPhone 16 al minimo storico: sconto esagerato

L'iPhone 16 è in promo al minimo storico con uno sconto IVA. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Fotocamera professionale e batteria a lunga durata.

Michael Derrer Fuchs

Il mese di luglio non poteva finire in maniera migliore: da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 al minimo storico e a un super prezzo da non farsi assolutamente sfuggire. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è l’occasione dell’estate: da oggi è disponibile con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero, diventando accessibile a molti.

Sullo smartphone c’è ben poco da dire. L’iPhone 16 è il telefono più desiderato dagli utenti e ha fatto registrare anche quest’anno vendite record. Uno smartphone che rispetto alla versione precedente ha fatto notevoli passi in avanti sotto diversi punti di vista: performance, funzionalità e anche comparto fotografico. Nuovo processore che supporta Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale di Apple, fotocamera principale da 48 megapixel che assicura scatti professionali e una batteria con tanta autonomia in più. Approfittane immediatamente e non perdere questa occasione.

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto

Prezzo imperdibile per l’iPhone 16. Grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon da oggi è disponibile a un prezzo di 769 euro con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Un vero minimo storico da non farsi assolutamente sfuggire per lo smartphone più desiderato e amato dagli utenti. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 153,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

È disponibile anche il servizio Recommerce che ti permette di abbattere il prezzo dello smartphone. In che modo? Molto semplice: valuti il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 è una delle novità più interessanti del panorama mobile. Esternamente sembra lo stesso iPhone di sempre, ma è sotto la scocca che troviamo le novità più interessanti.

E proprio dalle novità partiamo per descrivere lo smartphone. La più importate è la presenza del chip A18, processore di nuova generazione che supporta Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale che permea tutto lo smartphone. Grazie ad Apple Intelligence hai accesso a tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni che ti aiutano sul lavoro e nella produttività. Nuovo anche il comparto fotografico. Il sensore principale da 48 megapixel assicura immagini e video in altissima definizione, ed è supportato da un obiettivo ultragrandangolare rinnovato e migliorato. Sulla scocca è presente un nuovo tasto a sfioro che ti fa accedere direttamente alla Fotocamera.

Lo schermo resta la solita garanzia: display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island. Risoluzione elevata e immagini in altissima definizione. Per chiudere, la batteria assicura tanta autonomia in più rispetto al passato. A questo prezzo è un’occasione che non puoi farti sfuggire.

