Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per l’ottimo Amazfit Balance che, con il taglio di prezzo disponibile oggi, diventa un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch.

Sfruttando l’offerta in corso, infatti, Amazfit Balance è ora acquistabile al prezzo scontato di 141 euro (anziché 209 euro), scegliendo la versione venduta e spedita direttamente da Amazon.

L’offerta riguarda la variante nera (ma c’è anche la versione grigia che costa pochi euro in più). Il modello è acquistabile anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e Amazfit Balance viene ora proposto al nuovo minimo storico.

La scheda tecnica dell’Amazfit Balance

Con Amazfit Balance è possibile mettersi al polso uno smartwatch di ottima qualità. Dotato di un ampio display circolare con pannello AMOLED ad alta luminosità e cassa da 46 mm, il dispositivo può integrarsi con lo smartphone (sia Android che iPhone) per la gestione delle notifiche in arrivo e anche per effettuare chiamate via Bluetooth.

Con lo smartwatch è possibile monitorare la propria salute e anche il sonno. Ci sono poi le funzionalità da fitness tracker che consentono all’utente di poter contare sul suo Balance per monitorare l’allenamento, con informazioni in tempo reale in merito a vari parametri fisici. Il rilevamento della posizione avviene tramite il GPS integrato.

Da segnalare che Amazfit Balance integra il sistema AI Fitness Coach che rappresenta un importante supporto aggiuntivo per chi intende utilizzare lo smartwatch come "assistente" per l’attività fisica.

Tra le specifiche troviamo il chip NFC che permette di effettuare i pagamenti direttamente dal dispositivo, senza dover ricorrere allo smartphone. Ottima anche l’autonomia con la possibilità di sfruttare fino a 14 giorni di utilizzo con una sola carica e con il supporto alla ricarica rapida.

Amazfit Balance, l’offerta di Amazon

