Tra le prossime novità in arrivo per la gamma Apple c’è spazio anche per il nuovo Apple Watch Ultra 3. Il modello è destinato a diventare il nuovo top di gamma della linea di smartwatch della casa di Cupertino e, come già avvenuto in passato per i modelli Ultra, presenterà alcune funzionalità esclusive rispetto ai modelli Series (gamma che sarà aggiornata con il nuovo Apple Watch Series 11). Le informazioni sul nuovo Apple Watch Ultra 3 sono tante. Lo smartwatch è sempre più vicino alla presentazione. Andiamo a fare il punto su tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo.

Le novità su Apple Watch Ultra 3

Il nuovo Apple Watch Ultra 3 potrà contare su diverse novità rispetto alla generazione precedente, come confermato anche da un report di MacRumors. Secondo le informazioni disponibili oggi, lo smartwatch dovrebbe poter contare sul supporto alla connettività satellitare, in modo da poter sfruttare un accesso a Internet quando non c’è copertura Wi-Fi e non è possibile connettersi alla rete dati “terrestre”.

Sempre in tema di connettività, il nuovo smartwatch di Apple dovrebbe registrare il debutto del supporto alla connettività 5G, con un passo in avanti rispetto all’attuale connettività LTE, proposta su Ultra 2 e sulle varianti “Cellular” degli altri modelli della gamma Apple Watch.

Ci dovrebbero essere novità anche per il display OLED. Le dimensioni non dovrebbero cambiare ma il pannello dovrebbe diventare più luminoso (superando quota 3.000 nit) e dovrebbe garantire una frequenza di aggiornamento maggiore per la modalità always on oltre che un miglior angolo di visione.

Sotto la scocca, invece, Apple dovrebbe introdurre un’altra novità con il debutto di un chip più veloce ed efficiente per garantire prestazioni migliori e consumi ridotti per la nuova generazione del suo smartwatch top di gamma. Il salto in avanti rispetto al chip degli Apple Watch 10 e di Ultra 2 sarà sensibile.

Molto probabilmente, inoltre, il nuovo Apple Watch Ultra3 non avrà un sistema di monitoraggio della pressione sanguigna. Apple da tempo sta lavorando a un sistema di questo tipo che, per ora, non sembra essere ancora sufficientemente maturo per poter debuttare sul mercato.

Apple Watch Ultra 3 rappresenterà una grande novità per la gamma della casa di Cupertino. Dal punto di vista hardware, infatti, Ultra 2 non ha ricevuto novità dal 2023 e lo scorso anno Apple si è limitata a presentare una variante con cassa in titanio.

Quando arriverà il nuovo Apple Watch Ultra 3

Il nuovo Apple Watch Ultra 3 è vicino al debutto: lo smartwatch sarà svelato, infatti, nel corso del tradizionale evento di inizio settembre da Apple, che prepara anche il lancio dei nuovi iPhone. Le vendite partiranno nel corso delle settimane successive. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno a breve.