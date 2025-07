Oppo Reno13 FS al minimo storico: sconto esagerato

Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e realizzato con materiali premium, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è presente l’Oppo Reno13 FS con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti di una super occasione. Il risparmio supera i 160 euro e acquisti un telefono affidabile, con ottime prestazioni e che non ha nulla da invidiare a tanti telefoni più blasonati e "chiacchierati".

L’Oppo Reno13 FS ha una scheda tecnica di tutto rispetto che si basa su un ampio display AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, un processore Snapdragon che supporta qualsiasi applicazione e su una tripla fotocamera posteriore con cui poter scattare ottime immagini in qualsiasi situazione grazie al sensore principale da ben 50 megapixel. I 12 gigabyte di RAM e i 512 gigabyte di memoria interna sono la classica ciliegina sulla torta. Approfitta dell’offerta e acquisti un ottimo smartphone.

Oppo Reno13 FS

Oppo Reno13 FS: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per lo smartphone Oppo. Da oggi è disponibile con un super sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 285,40 euro, con un risparmio netto di 160 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce per questo modello molto interessante che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oppo Reno13 FS

Oppo Reno13 FS: le caratteristiche tecniche

Se cerchi uno smartphone che unisca un design elegante a prestazioni solide e un comparto fotografico avanzato, l’OPPO Reno13 Fs 5G è la scelta perfetta per te. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza utente completa, dalla fotografia alla navigazione quotidiana.

La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che lo rende anche fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime le prestazioni grazie al processore Snapdragon 6 Gen 1 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Se hai bisogno di prestazioni maggiori, la RAM è espandibile grazie alla funzione RAM virtuale.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è il suo comparto fotografico. L’OPPO Reno13 Fs è dotato nella parte posteriore di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, è presente un’ottima fotocamera frontale da 32 megapixel. Grazie alle ottimizzazioni software e alle funzionalità di intelligenza artificiale, le foto saranno sempre perfette.

Chiudiamo con una super batteria da 5800mAh che può durare fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida da 45W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

Oppo Reno13 FS