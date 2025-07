TCL Tab 11 Gen 2 è un tablet low-cost semplice ed economico, perfetto per chi non ha particolari esigenze e cerca semplicemente un device per l’intrattenimento

TCL

Tra i tablet più interessanti nel segmento low-cost è spicca sicuramente il TCL Tab 11 Gen 2, un prodotto con una scheda tecnica semplice e un prezzo contenuto da acquistare principalmente per l’intrattenimento quotidiano.

Si tratta dunque di un prodotto che punta tutto sull’accessibilità e che si rivolge principalmente agli utenti che cercano uno "schermo di dimensioni maggiori" da utilizzare in casa al posto dello smartphone, magari comodamente seduti sul divano mentre si guarda la propria serie TV preferita.

Proprio in queste ore, grazie alle ottime offerte Amazon questo tablet può essere acquistato a poco più di 150 euro, un prezzo d’occasione che potrebbe convincere gli indecisi a fare questo passo.

TCL Tab 11Gen 2 - Tablet Wi-Fi Display 10,95" FHD+ Octa-Core 12GB RAM (6GB+6GB RAM Expansion) 256GB ROM Batteria 8000 mAh con fast charging 18W, Android 14, caricabatterie incluso, grigio

La scheda tecnica del TCL Tab 11 Gen 2

TCL Tab 11 Gen 2 ha un display IPS LCD da 10.95 pollici, con risoluzione FHD+ (2.000×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Presente anche la tecnologia NXTVISION eye care, sviluppata da TCL stessa, che permette al tablet di regolare in automatico luminosità e temperatura del colore a seconda dell’ora e dell’ambiente circostante, in modo da ridurre l’affaticamento della vista.

Il processore è un Mediatek Helio P60T a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD. Non manca la Dynamic Ram che permette all’utente di ottenere fino a 6 GB di RAM virtuale.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e un sensore frontale da 8 MP posizionata sul lato più lungo del dispositivo così da poterlo utilizzare comodamente in modalità orizzontale.

Tra le connessioni a disposizione troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C mentre il produttore non specifica nulla al riguardo le opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14.

Infine, è importante sottolineare anche la presenza della modalità TCL Kids l’apposita funzione sviluppata per permettere ai bambini di utilizzare il tablet in totale sicurezza, limitando le funzioni per proteggerli da applicazioni non adatte a loro e, naturalmente, dai pericoli del web.

TCL Tab 11 Gen 2, l’offerta Amazon

Il TCL Tab 11 Gen 2 è un tablet low-cost, perfetto per tutti gli utenti che hanno bisogno principalmente di un dispositivo per l’utilizzo quotidiano e per l’intrattenimento, da utilizzare dunque per navigazione sul web, social network e poco altro.

Il prezzo di listino di questo device è di 199,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, è possibile portare a casa questo tablet a 153,42 euro (-23%, -46,48 euro), uno sconto molto interessante da non lasciarsi sfuggire.