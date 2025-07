Amazon, ecco il PC portatile da comprare subito: 85% di sconto

PeopleImages / iStock

Una delle migliori offerte di oggi riguarda un PC portatile. E a un primo acchito potrebbe sembrare un errore di prezzo o una truffa. Nulla di tutto ciò: si tratta di una "solamente" di un’offerta eccezionale. Non stiamo esagerando con gli aggettivi: il protagonista della promo di oggi è il PC portatile bvate B5 disponibile su Amazon con uno sconto dell’85% che ti fa risparmiare ben 1100 euro su quello di listino. Non ci sono errori di battitura nei numeri: lo sconto è realmente dell’85%. Una promo da non farsi assolutamente sfuggire e da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il PC portatile bvate B5 è la soluzione perfetta per chi cerca un PC affidabile e versatile, a un prezzo decisamente alla portata di tutti. Dotato di un design compatto e leggero, è comodo anche da portare nello zaino e in viaggio. Schermo da 14 pollici, buon processore e 256 gigabyte di memoria interna espandibili fino a 1 terabyte. Computer portatile con cui puoi fare un po’ di tutto e che assicura buone prestazioni. A questo prezzo è un vero best-buy.

bvate B5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per questo PC portatile economico. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 199,89 euro, con un risparmio netto di 1100 euro. Come detto, non si tratta di un errore di battitura, lo sconto è veramente così elevato. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva nella fase di check-out.

La disponibilità del PC è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

bvate B5: le caratteristiche tecniche

Il computer ideale per chi vuole spendere poco e per chi vuole farsi trovare pronto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il bvate B5, infatti, è il modello perfetto per lo studio, sia al liceo sia all’università: è leggero e supporta tutte le principali applicazioni per la produttività. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dal display da 14 pollici con risoluzione FHD che assicura immagini definite e un’ottima luminosità. Lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV ad alta risoluzione. Le prestazioni sono assicurate da un buon processore supportato da 6 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte, con la possibilità di espandere la memoria fino a 1 terabyte. Quanto basta per il multitasking, per installare tutti i programmi di cui hai bisogno e per salvare documenti di lavoro o di tesine per la scuola.

La connettività lo rende poli-funzionale. Oltre allo slot per le schede TF, trovi anche una porta mini HDMI per collegare uno schermo esterno, un jack audio, una porta per la ricarica rapida e due porta USB. Non manca una webcam frontale per le videochiamate. Un PC completo e da oggi a un prezzo stracciato.

