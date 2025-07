Huawei

Arriva da Amazon l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo smartwatch: con la promozione di oggi, infatti, è ora possibile acquistare l’ottimo Huawei Watch GT 4 con la variante da 41 mm. Sfruttando la promozione in corso, infatti, lo smartwatch di Huawei, abbinabile sia a smartphone Android che ad iPhone, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 139 euro.

Lo sconto riguarda la versione venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita garantiti da Amazon. Da segnalare che la promo è valida solo per alcune colorazioni del modello di Huawei. Per verificare la disponibilità e completare l’acquisto al prezzo scontato di Huawei Watch GT 4 basta premere sul banner riportato qui di sotto.

HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio avanzato della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, White

La scheda tecnica del Huawei Watch GT 4

Il Huawei Watch GT 4 è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato, sia per qualità costruttiva che per funzionalità e ricchezza del software. Il modello in questione è dotato di un display AMOLED circolare, con risoluzione di 466 x 466 pixel. La versione in offerta è quella da 41 mm, perfetta per chi ha un polso non troppo grande e, in genere, preferita dal pubblico femminile ma adatta a qualsiasi tipo di utente, anche grazie alla presenza di diverse varianti cromatiche.

Lo smartwatch è in grado di integrarsi al meglio con lo smartphone, sia Android che iPhone, permettendo all’utente di gestire direttamente dal polso le notifiche, i messaggi e anche le chiamate in arrivo, tramite il Bluetooth. Il dispositivo di Huawei è anche un vero e proprio fitness tracker e può monitorare la salute e l’allenamento dell’utente, sfruttando numerose funzionalità sviluppate da Huawei per consentire un’analisi precisa di numerosi parametri, con una rilevazione dei dati in tempo reale.

Da segnalare anche un’eccellente autonomia, superiore a quella garantita da molti smartwatch. Il modello da 41 mm di Huawei Watch GT 4, infatti, è in grado di offrire fino a 4 giorni di autonomia in caso di utilizzo tipico e fino a 2 giorni di autonomia considerando la funzione Display sempre attivo abilitata.

Huawei Watch GT 4, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Huawei Watch GT 4 da 41 mm con un prezzo scontato del 44%. Sfruttando la promozione in corso, il modello cala di prezzo ed è ora acquistabile a 139 euro, con possibilità di scegliere tra più colorazioni. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

