lesyeuxde.er / Shutterstock.com

Amazon è un vero e proprio un colosso globale dell’e-commerce, ma in realtà definirlo come un semplice “negozio online” sarebbe davvero riduttivo.

Nel corso degli anni, infatti, l’azienda si è evoluta in un ecosistema digitale così esteso da toccare praticamente ogni aspetto della vira dei consumatori, dal processo di acquisto ai contenuti multimediali e fino ad arrivare alla gestione delle infrastrutture informatiche aziendali.

Breve storia di Amazon

L’idea originaria di Amazon nasce da Jeff Bezos e, all’epoca, era tanto semplice quanto rivoluzionaria: vendere libri online.

Amazon.com fu lanciato nel luglio 1995 dal garage di Bezos a Bellevue e il successo fu pressoché immediato, favorito da una vasta selezione di titoli a disposizione degli utenti e dalla comodità di poter effettuare ordini da casa.

Bezos, però, non si è accontentato della sola vendita di libri e il suo sogno era quello di creare un “negozio dove trovare di tutto”, un luogo dove i clienti potessero acquistare qualsiasi prodotto desiderassero e così è stato.

Poco dopo, infatti, Amazon si è rapidamente esteso verso altre categorie di prodotti, come: musica, videogiochi, elettronica, giocattoli e molte altre.

Questa espansione, combinata con un’attenzione maniacale all’esperienza del cliente, prezzi competitivi, spedizioni rapide e un eccellente servizio clienti, ha permesso all’azienda di superare rapidamente i propri concorrenti e di consolidare la sua posizione nel mercato dell’e-commerce.

Un’ulteriore pietra miliare nell’evoluzione di Amazon fu l’introduzione del marketplace di terze parti nel 2000.

Questo ha permesso ai venditori esterni di offrire i propri prodotti sulla piattaforma, ampliando significativamente l’offerta e trasformando Amazon da “semplice” rivenditore a un vero e proprio intermediario commerciale.

Amazon, l’e-commerce per eccellenza

Il nucleo centrale dell’attività rimane il negozio online, dove milioni di clienti in tutto il mondo effettuano quotidianamente acquisti, scegliendo tra una vastissima gamma di prodotti che spaziano dall’abbigliamento all’elettronica, dagli alimentari ai prodotti per la casa.

Un servizio chiave è Amazon Prime, un abbonamento che garantisce numerosi vantaggi. Il più noto è la spedizione gratuita e veloce su milioni di articoli, spesso con consegna in uno o due giorni lavorativi.

Prime include inoltre l’accesso a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming e molti altri benefici esclusivi che “trattengono” in modo ancora più stringente i consumatori all’interno dell’ecosistema aziendale.

Per i venditori terzi, Amazon mette a disposizione una suite di strumenti e servizi, noti come Seller Services.

Tra questi, ricordiamo Fulfilled by Amazon (FBA), che consente ai venditori di immagazzinare i propri prodotti nei centri di distribuzione Amazon, i quali si occupano successivamente dell’imballaggio, della spedizione e del servizio clienti.

Questo solleva i venditori dalla gestione della logistica e permette loro di beneficiare delle spedizioni Prime.

Inoltre, tramite la sponsorizzazione di prodotti e annunci, i venditori possono promuovere i propri articoli all’interno della piattaforma per aumentarne la visibilità.

Tra le altre particolarità, non bisogna dimenticare Amazon Pay, il servizio di pagamento online dell’azienda che permette ai clienti di utilizzare le informazioni di pagamento archiviate sul proprio account per effettuare acquisti anche su siti web esterni in totale sicurezza.

Infine, su alcuni mercati selezionati è disponibile anche la consegna di generi alimentari, sia tramite il proprio servizio Amazon Fresh sia attraverso l’acquisizione della catena di supermercati Whole Foods Market.

Che cos’è Amazon Web Services (AWS)

Sebbene meno noto al grande pubblico rispetto al negozio online, Amazon Web Services (AWS) costituisce uno degli investimenti più importanti di Amazon.

Lanciato nel 2006, AWS fornisce servizi di cloud computing su richiesta a persone, aziende e governi, adottando un modello di pagamento “pay-as-you-go”, ovvero si paga solo per l’utilizzo effettivo.

Garantiti una vasta gamma di opzioni come potenza di calcolo tramite servizi come EC2 (Elastic Compute Cloud), che consentono agli utenti di eseguire applicazioni e siti web su server virtuali scalabili.

Archiviazione dati, tramite S3 (Simple Storage Service) che garantisce soluzioni sicure, scalabili e a basso costo, adatte a qualsiasi tipologia di file. AWS mette a disposizione anche una varietà di database gestiti, inclusi database relazionali (RDS), NoSQL (DynamoDB) e data warehouse (Redshift).

Per quanto riguarda il networking e il content delivery, AWS permette di accedere a strumenti per la gestione delle reti, l’ottimizzazione del traffico e la distribuzione globale di contenuti attraverso CloudFront.

Non mancano poi opzioni per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni di machine learning e intelligenza artificiale, come il riconoscimento vocale (Amazon Polly), l’analisi del linguaggio naturale (Amazon Comprehend) e la visione artificiale (Amazon Rekognition).

Infine, ci sono gli strumenti per la connessione e la gestione di dispositivi nell’ambito dell’Internet delle Cose (IoT).

Amazon e l’intrattenimento digitale

Amazon ha effettuato investimenti significativi anche nel settore dell’intrattenimento, offrendo ai propri clienti contenuti digitali e sviluppando hardware proprietario per poterli utilizzare al meglio.

Tra i le varie opzioni troviamo Prime Video, un servizio di streaming video on-demand incluso nell’abbonamento Prime, che offre una vasta libreria di film, serie TV (originali Amazon Studios e di terze parti) e documentari.

Per la musica, c’è Amazon Music, disponibile in diverse opzioni: Amazon Music Prime è incluso con Prime e offre un catalogo limitato senza pubblicità, mentre sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo molto più ampio.

C’è Audible, acquisita da Amazon nel 2008, che si occupa della produzione e distribuzione di audiolibri e podcast, accessibili tramite abbonamento mensile.

Twitch, la piattaforma per lo streaming di videogiochi e contenuti live acquisita da Amazon nel 2014 e diventata rapidamente un polo globale per i gamer, i creatori di contenuti e gli spettatori.

Sempre in tema di videogiochi, c’è Prime Gaming con Amazon Luna, dove è possibile acquistare moltissimi giochi o, in alcuni casi, riprodurli in streaming, senza il bisogno di installazione.

Infine, Amazon Publishing è la casa editrice di Amazon, che pubblica libri in formato digitale e cartaceo.

Oltre a questo, il colosso dell’e-commerce progetta e commercializza anche una serie di dispositivi hardware che integrano i suoi servizi.

Tra questi impossibile non citare la linea di e-reader Kindle ha rivoluzionato il modo in cui si leggono i libri digitali, le Fire TV Stick trasformano qualsiasi televisore in una smart TV, consentendo l’accesso a servizi di streaming.

Fondamentale anche la linea di smart speaker e assistenti vocali Echo e Alexa (che si prepara ad accogliere la versione AI di Alexa+) che consentono agli utenti di controllare dispositivi smart home, riprodurre musica, ottenere informazioni ed effettuare acquisti tramite comandi vocali.

Infine ci sono i Fire Tablet (che non sono più disponibili in Italia), dei tablet Android low-cost progettati per l’intrattenimento e il consumo di contenuti Amazon.

Altri servizi offerti da Amazon

Oltre ai servizi appena elencati, la sfera di influenza del colosso dell’e-commerce riguarda anche varie attività “collaterali”, comunque vicine all’ecosistema del negozio online, come Amazon Logistics, la rete di logistica e spedizioni dell’azienda tre le più avanzate e capillari a livello mondiale con decine di veicoli (inclusi i droni ancora in fase di test) e magazzini automatizzati per rendere ancora più efficienti le consegne.

Molto importante anche la presenza dell’azienda nel retail fisico con Amazon Go e Amazon Fresh Stores, negozi hi-tech che utilizzano tecnologie come la visione artificiale e i sensori per consentire ai clienti di effettuare acquisti senza la necessità di casse o pagamenti fisici, in un’esperienza definita “just walk out”.

Da qualche anno Amazon sta entrando attivamente anche nel settore Healthcare, con servizi di farmacia online e l’acquisizione di One Medical, una catena di cliniche di cure primarie.

Importante ricordare, però, che questi ultimi servizi non sono ancora disponibili in Italia dove la maggior parte delle attività che fornisce il colosso dell’e-commerce sono quelle più classiche elencate nei paragrafi precedenti.

Infine, c’è Project Kuiper forse quello che si può definire come il progetto più ambizioso di Amazon che vuole creare una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa per fornire accesso a internet a banda larga a livello globale, in competizione con SpaceX di Elon Musk.

In questo caso, però, si tratta ancora di un work in progress e la rete di satelliti non è ancora operativa al 100%, con la concorrenza che, invece, è già piuttosto avanti.

L’Impatto di Amazon sull’economia e sulla società

Amazon ha avuto (e ha tutt’ora) un impatto profondo sull’economia globale e sulla società.

In questi anni, infatti, l’azienda ha ridefinito il commercio al dettaglio, spingendo molti rivenditori tradizionali a innovare o a cessare le attività schiacciati dal peso di una concorrenza così ingombrante.

Ha generato milioni di posti di lavoro, sia direttamente nei suoi magazzini e uffici, sia indirettamente attraverso i venditori terzi che operano sulla sua piattaforma, diventando rapidamente una delle realtà aziendali più potenti al mondo.

Tuttavia, questo strapotere ha anche sollevato significative preoccupazioni. Le accuse di monopolio, le condizioni di lavoro nei magazzini, l’impatto ambientale delle sue operazioni e le questioni relative alla privacy dei dati sono oggetto di dibattito costante, con le autorità di regolamentazione in tutto il mondo che stanno esaminando attentamente le pratiche commerciali di Amazon per garantire una concorrenza leale e la protezione dei consumatori.

Nonostante questo, però, Amazon ha rivoluzionato il modo in cui vivono, lavorano e si intrattengono, passando dall’essere un “semplice” e-commerce a diventare un vero e proprio ecosistema che fornisce prodotti e servizi che, con buone possibilità, è destinato a restare una forza dominante nell’economia globale da qui al prossimo futuro.