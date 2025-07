Samsung, crolla il prezzo dello smart TV OLED: minimo storico

Samsung

Un’offerta come non se ne vedevano da tempo su Amazon per uno smart TV top di gamma. Il protagonista di una delle migliori promo del giorno è il televisore Samsung OLED da 48 pollici, disponibile sul sito di e-commerce con un super sconto del 60%. Non si tratta di un refuso: lo sconto è realmente del 60% e lo paghi meno della metà. Il risparmio totale supera i 1000 euro e lo fa diventare immediatamente un best-buy. Trovare un televisore con un rapporto qualità-prezzo migliore è davvero difficile.

La qualità dello smart TV è elevatissima grazie alla presenza di un pannello OLED che assicura neri assoluti e una qualità delle immagini elevata. Merito anche del processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per adattare la qualità delle immagini in base al contenuto. Oltre a uno schermo di qualità superiore, ha tutto quello che ti aspetti da un TV smart, a partire dall’ottimo sistema operativo Tizen che supporta qualsiasi piattaforma di streaming. Perfetto anche per giocare grazie alla tecnologia Motion Xcelerator che porta la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Approfittane subito e non te ne pentirai.

Smart TV Samsung OLED 48 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno (e della settimana) disponibili su Amazon per uno smart TV. Da oggi è disponibile questo modello Samsung da 48 pollici con tecnologia OLED al minimo storico grazie allo sconto del 60% che fa crollare il prezzo a 687,99 euro. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto supera i 1000 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smart TV è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo televisore OLED. Clicca sul banner qui in basso e approfitta subito della promo.

Smart TV Samsung OLED: le caratteristiche tecniche

Anche Samsung ha abbracciato la tecnologia OLED e ha da poco lanciato i suoi primi smart TV. Il modello da 48 pollici che troviamo oggi in offerta è uno dei migliori disponibili sul mercato e assicura una qualità delle immagini strabiliante. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Partiamo proprio dal pannello. Diagonale da 48 pollici con risoluzione 4K e supporto all’HDR+ per contrasti ancora più marcati e dettagli nitidi. Grazie ai neri assoluti ogni colore è realistico e ti sembrerà di essere al cinema. Merito anche dell’ottimo processore NQ4 AI Gen 2 che utilizza 20 reti neurali per adattare le caratteristiche del pannello al contenuto che stai guardando. Inoltre, grazie alla tecnologia Upscaling AI 4K tutti i contenuti sono alla massima risoluzione, anche quelli che nativamente non lo sono.

Il sistema operativo Tizen è uno dei punti forti dello smart TV. Supporta qualsiasi app per lo streaming (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube) e grazie all’hub personalizzato ogni sera puoi scegliere quale serie TV vedere. Con il tempo impara anche le tue abitudini e ti suggerisce cosa vedere. Il Gaming Hub, invece, rende l’accesso più semplice ai tuoi videogame preferiti. Uno smart TV veramente completo e che da oggi trovi a un prezzo sensazionale.

