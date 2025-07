Amazon, macchina caffè De'Longhi al minimo storico e sconti al 90%: le migliori offerte di oggi

Amazon

Smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici ed accessori tech. Può sembrare la lista della spesa, ma sono le categorie di dispositivi che da oggi 15 luglio troviamo in promo speciale su Amazon. Anche in questa giornata il sito di e-commerce ci riserva offerte uniche che ci permettono di fare grandissimi affari su alcuni dei prodotti tech più amati e desiderati dagli utenti. Come ad esempio il Galaxy S24 disponibile quasi a metà prezzo, oppure la macchina per il caffè De’Longhi che trovi al minimo storico e paghi pochissimo. Da segnalare anche l’ottima offerta per l’Apple Watch 10: l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino è al minimo storico.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 15 giugno

Smartphone

Galaxy S24. Sconto pazzesco e prezzo al minimo. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 con uno s conto del 46% e risparmi ben 450 euro su quello di listino . Un’offerta speciale da non lasciarsi scappare per l’ottimo smartphone top di gamma di Samsung. La scheda tecnica non tradisce: schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Hai a disposizione anche tutti gli strumenti di Galaxy AI con intelligenza artificiale avanzata.

Accessori tech

Powerbank da 10.000mAh. Ecco una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon trovi questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto esagerato del 90% e lo paghi solamente 13 euro . Occasione da non farsi sfuggire. Battery pack utilissimo nella vita di tutti e che ti permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte. Puoi ricaricare almeno fino a due dispositivi contemporaneamente. Da avere sempre nello zaino.

Smartwatch

Apple Watch 10. Prezzo speciale e minimo storico. Da oggi su Amazon trovi l’Apple Watch 10, ultima versione dell’orologio smart dell’azienda di Cupertino, in promo con uno sconto del 24% e risparmi più di 100 euro. Prezzo mai visto prima e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. In offerta troviamo la versione da 42 mm, la più piccola tra quelle disponibili. Monitoraggio avanzato della salute, compresa l’app per effettuare l’ECG, display Retina Always-on e tante modalità per tenere sotto controllo i tuoi allenamenti.

Lego Technic

LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24. Se sei un appassionato di Formula 1, ecco l’ offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in offerta al minimo storico il Lego Technic dedicato alla Ferrari SF-24. Grazie allo sconto in pagina risparmi decine di euro e fai un super affare. Realizzata in scala 1:8, ogni componente è realizzato perfettamente, a partire dal motore V6. In totale è composta da 1361 pezzi ed è adatta per grandi e piccini.

Soundbar

Soundbar Samsung HW-S50B. Sconto del 52% e costa meno della metà. Ecco una delle migliori promo che trovi oggi su Amazon. Parliamo della soundbar Samsung HW-S50B disponibile a meno di metà prezzo e la puoi anche pagare a rate. Compatibile con qualsiasi smart TV, assicura un suono bilanciato e ottimizzato in base alle dimensioni del tuo salotto. La puoi utilizzare anche per ascoltare la musica: basta collegare il tuo smartphone tramite il Bluetooth.

Elettrodomestici

