rawf8 / Shutterstock.com

Microsoft continua a puntare sull’intelligenza artificiale con un nuovo aggiornamento di Copilot Vision, lo strumento che integra le capacità visive dell’AI all’interno del sistema operativo Windows. Con l’ultimo aggiornamento, attualmente in fase di rilascio per gli utenti Windows Insider, Copilot Vision è in grado di analizzare l’intero contenuto del tuo schermo. Una novità importante rispetto alla versione precedente, che poteva osservare soltanto due applicazioni alla volta.

In arrivo l’ultimo aggiornamento di Copilot Vision

Copilot Vision è una funzione introdotta da Microsoft nel 2024, pensata per rendere l’esperienza utente più intelligente e interattiva grazie all’intelligenza artificiale. Inizialmente progettata per analizzare i contenuti visualizzati nel browser Edge, Copilot Vision si è evoluta rapidamente, arrivando oggi a comprendere e interpretare anche ciò che viene inquadrato dalla fotocamera di uno smartphone.

Con l’aggiornamento appena rilasciato, lo strumento compie un passo in avanti significativo: ora può osservare tutto il desktop o una finestra specifica di un’applicazione o di un browser, offrendo così una visione d’insieme di ciò che l’utente sta facendo sul computer.

A differenza di Recall, un’altra funzione sperimentale di Microsoft che cattura automaticamente screenshot periodici dello schermo, Copilot Vision funziona in modo simile alla condivisione dello schermo in una videochiamata. L’utente decide quando attivarla, cliccando sull’icona degli occhiali all’interno dell’app Copilot e scegliendo l’area dello schermo da rendere visibile all’AI.

A cosa serve questo nuovo aggiornamento

L’obiettivo dell’aggiornamento è ampliare le capacità di assistenza dell’intelligenza artificiale, rendendola un supporto più versatile e contestuale per l’utente. Grazie alla possibilità di accedere a una visione completa dello schermo, infatti, Copilot Vision potrebbe aiutare l’utente in tempo reale a interpretare contenuti, offrire suggerimenti, risolvere dubbi o fornire indicazioni vocali durante attività complesse.

Microsoft descrive così il potenziale della nuova funzione: «Copilot Vision può aiutare ad analizzare contenuti, fornire approfondimenti e rispondere alle tue domande, guidandoti anche a voce. Può darti consigli per migliorare un progetto creativo, aiutarti a perfezionare il curriculum o offrirti supporto mentre esplori un nuovo videogioco».

Una novità per gli utenti di Windows Insider

L’aggiornamento è al momento in fase di rilascio per gli utenti di Windows Insider, programma gratuito a cui è possibile partecipare per provare in anteprima le novità in arrivo con Windows 11.

Per prendere parte al programma, è sufficiente andare sul sito ufficiale Microsoft o aprire l’app Impostazioni dal PC Windows 11 e cliccare su “Programma Windows Insider”, all’interno dell’area Windows Update.

L’aggiornamento si inserisce nella più ampia strategia di Microsoft per integrare l’intelligenza artificiale nel cuore dell’esperienza Windows, rendendo l’uso del computer sempre più personalizzato, efficiente e interattivo.