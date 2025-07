Galaxy S24, offerta speciale su Amazon: prezzo in picchiata

MisterGadget.Tech

Il Galaxy S24 resta ancora un ottimo smartphone top di gamma e uno dei migliori nella sua fascia di prezzo, a maggior ragione da quando lo trovi in offerta su Amazon con uno sconto vertiginoso. Il telefono, infatti, da oggi è disponibile con una promo speciale che fa letteralmente crollare il prezzo. Il merito è dello sconto del 46% e lo paghi quasi la metà risparmiando ben 450 euro su quello di listino. Una delle offerte più allettanti che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce per uno smartphone.

Lo smartphone di Samsung, nonostante sia uscito sul mercato da oramai circa un anno, resta ancora un ottimo dispositivo e dotato delle tecnologie più avanzate. Come ad esempio Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dal produttore sud-coreano e che ti mette a disposizione tanti strumenti utili. Anche la scheda tecnica è uno dei punti forti del dispositivo: schermo ampio da 6,2 pollici, ottimo processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su Amazon per il Galaxy S24 è veramente speciale. Da oggi lo trovi a un prezzo di 519,99 euro con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sul prezzo di listino è di circa 450 euro e fai un super affare. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta unica cliccando sui banner qui in basso.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è uno smartphone "pronto all’uso" e in grado di sorprenderti appena lo accendi. Tante funzioni utili e una scheda tecnica che resta attualissima anche a un anno dal lancio sul mercato.

Partiamo da uno degli elementi più interessanti dello smartphone Samsung: il display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Grazie alla cornici ridotte al minimo, il Galaxy S24 è uno dei pochi telefoni top di gamma dalle dimensioni compatte e che puoi utilizzare con una sola mano. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 2400 progettato e prodotto da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come su tutti gli smartphone Samsung top di gamma, anche su questo Galaxy S24 è presente un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema fotografico equilibrato e versatile, che si completa con una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Chiudiamo con un’ottima batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica abbastanza rapidamente. Come accennato all’inizio, sul Galaxy S24 troviamo anche Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che permea tutto lo smartphone e lo dota di strumenti utilissimi nella vita di tutti i giorni, come ad esempio il traduttore in tempo reale. Tutti strumenti disponibili gratuitamente e che si aggiornano di continuo.

