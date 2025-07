Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Che cos'è e come funziona Gemini Space, la nuova scheda di Android alimentata dall’intelligenza artificiale sviluppata per fornire informazioni utili all’utente

Rokas Tenys/Shutterstock

Le prime indiscrezioni su Gemini Space avevano fatto ipotizzare che questa funzione fosse molto simile alla Now Bar e Now Brief di Samsung ma, naturalmente, destinata ai Google Pixel.

Di recente, però, grazie a un APK teardown di Android Authority è stato possibile attivare almeno in parte la funzione su un Google Pixel 9, con la possibilità di accedere a un’anteprima di questa nuova e attesissima caratteristica.

Come funziona Gemini Space

L’analisi di Android Authority ha rivelato che la scheda di Gemini Space si integrerà profondamente nell’interfaccia utente di Android e sarà fissata in diverse posizioni strategiche in modo da ottimizzarne l’accessibilità e rendere la visione delle informazioni ancora più immediata.

Dalla prima analisi, infatti, sembra che queste schede possano essere adattate a molteplici contesti, dalla schermata Home a quella di Blocco, fino ad arrivare all’Always-On Display, che, forse, rappresenta l’integrazione più interessante di questa opzione, perché permette agli utenti di visualizzare diverse indicazioni anche quando il dispositivo è bloccato.

Durante il test condotto da Android Authority, Gemini Space permetteva di visualizzare delle informazioni su una partita di calcio (probabile, quindi, la presenza di una scheda Sport) e il promemoria di un compleanno imminente; questo suggerisce che si tratta di una funzione adattiva, pertinente alle preferenze del proprietario dello smartphone.

Sembra che la caratteristica possa visualizzare anche schede Finanza con dati relativi ai mercati azionari, ai portafogli o a notizie economiche di rilevanza e schede Daily Hub che possono essere immaginate come una sorta di aggregatori di informazioni quotidiane tra cui previsioni del tempo dettagliate, promemoria, dati sul traffico e altre indicazioni utili per la routine dell’utente. Tuttavia, queste opzioni non erano ancora attivabili dall’anteprima.

Questo è tutto quello che è stato possibile visualizzare dalla prova effettuata da Android Authority, non si esclude però che una volta implementata in versione stabile questa funzione possa essere personalizzata ulteriormente magari con le notifiche provenienti dalle varie app di terze parti e da quelle di sistema.

Quando arriva Gemini Space

È importante sottolineare che, al momento, Gemini Space è ancora in fase di sviluppo e non c’è ancora una data d’uscita confermata per una release stabile.

Non è da escludere, dunque, che nei prossimi mesi Google possa lavorare ancora più profondamente a questa opzione, amplificandone la portata e aggiungendo nuove schede per personalizzare ulteriormente l’esperienza utente e renderla ancora più vicina alle esigenze del singolo.

Pur non essendoci ancora informazioni sul rilascio ufficiale, visto lo stato dei lavori è sicuro che presto o tardi questa caratteristica arriverà su Android, resta solo da capire se sarà esclusiva dei Google Pixel o se, invece, il colosso di Mountain View deciderà di portarla anche sui dispositivi prodotti da altri brand.